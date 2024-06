Die 104-fache ÖFB-Teamspielerin Virginia Kirchberger (geb.: 25. Mai 1993 in Wien) wechselt zur neuen Saison zu Austria Wien. Die 31-jährige Abwehrakteurin spielte seit 2009 in Deutschland und war zuletzt bei Eintracht Frankfurt engagiert. Bei den Veilchen unterzeichnet sie einen Vertrag bis zum Sommer 2026.

"Für mich passt das Gesamtpaket optimal"

"Ich freue mich sehr, endlich hier zu sein und wieder nach Hause zu kommen! Für mich passt das Gesamtpaket optimal und ich hoffe, ich kann meinen Teil dazu beitragen, die Entwicklung des Frauenfußballs bei der Austria weiter voranzutreiben. Ich möchte mit meiner Erfahrung vorangehen, Verantwortung übernehmen und wieder Spaß am Fußballspielen haben", sagt Virginia Kirchberger.

Die gebürtige Wienerin begann ihre fußballerische Laufbahn beim SV Aspern und schloss sich später dem USC Landhaus an. Im Sommer 2009 wechselte Kirchberger im Alter von 16 Jahren zum zweiten Team des FC Bayern und zwei Jahre später zum BV Cloppenburg, mit dem sie 2012/13 in die Bundesliga aufsteigen konnte.

Insgesamt absolvierte Kirchberger für Cloppenburg, den MSV Duisburg, den 1. FC Köln, den SC Freiburg und Eintracht Frankfurt 176 Spiele in der deutschen Bundesliga sowie 30 Partien im DFB-Pokal, wo sie 2019 mit Freiburg und 2021 mit Frankfurt im Finale stand. 2023/24 kam sie auch dreimal in der UEFA Women’s Champions League zum Einsatz.

"Gini hebt uns in allen Bereichen noch einmal empor"

Für das österreichische Nationalteam lief Kirchberger, die am 25. Mai ihren 31. Geburtstag feierte, bislang 104-mal auf und ist damit eine von erst acht Spielerinnen, die die magische 100er-Marke knacken konnten. Ihr Team-Debüt feierte sie am 9. Juni 2010, 2017 zog sie mit Österreich an der Seite von Kathi Schiechtl und Lisa Makas sensationell ins EM-Halbfinale ein. Beim ÖFB-Rekordspiel im Viola Park vergangenen September wurde Kirchberger für Schiechtl eingewechselt.

Lisa Makas, sportliche Leiterin: "Dass wir eine Spielerin vom Format von Gini Kirchberger zu Austria Wien lotsen konnten, ist ein großartiges Zeichen für den Verein und auch die gesamte Liga. Gini hebt uns in allen Bereichen noch einmal empor und macht uns als Team professioneller. Sie wird sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine eine führende Rolle übernehmen und wir freuen uns riesig, sie bei uns begrüßen zu dürfen.“

