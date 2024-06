Das ÖFB-U17-Frauenteam von Teamchef Patrick Haidbauer (Jg. 2008) kennt seine kommenden Gegnerinnen der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Womens’s Under 17 EURO 2025 auf den Färöer-Inseln. Ebenso auch das ÖFB-U19-Frauenteam von Teamchef Hannes Spilka für die UEFA Women´s Under 19 Euro 2025 in Polen.

„Das ist mit Abstand die schwerste Gruppe, die wir hätten bekommen können"

Die jungen ÖFB-U17-Frauen treffen in der Gruppe A6 der Liga A auf Titelverteidiger Spanien, Dänemark und Irland. Dies hat die Auslosung der UEFA am Freitag-Vormittag ergeben. Die ÖFB-Auswahl ist in der Liga A dabei aus Lostopf 2 gezogen worden.

Die Spiele werden in Form von Mini-Turnieren mit je einem Duell gegen jede Nation im Herbst 2023 ausgetragen.

Teamchef Patrick Haidbauer zum Los: „Das ist mit Abstand die schwerste Gruppe, die wir hätten bekommen können. Dennoch ist es spannend, weil die Historie gezeigt hat, dass es immer in alle Richtungen gehen kann. Wir haben ein Team, das immer die Bereitschaft zeigt, auch solche Herausforderungen anzunehmen und mittlerweile auch das Potenzial hat, mit diesen Teams mitzuhalten.“

Zwei Mal hat sich ein österreichisches U17 Frauen-Nationalteam bisher für eine EM-Endrunde qualifiziert. Sowohl 2014 in England als auch 2019 in Bulgarien endete das Turnier jeweils in der Gruppenphase. Die vergangene EM-Endrunde in Schweden (Mai 2024) verpasste die Haidbauer-Elf trotz zweier Siege aus drei Gruppenspielen denkbar knapp. Amtierender Titelverteidiger ist Spanien.

Erreicht die U17-Auswahl die 2. Qualifikationsrunde, wird diese am 6. Dezember 2024 ausgelost. Die Endrunde auf den Färöer-Inseln findet vom 4. bis 17. Mai 2025 statt.

𝗛𝗮𝗺𝗺𝗲𝗿-𝗚𝗿𝘂𝗽𝗽𝗲 für unsere #U17 Mädels auf dem Weg zur EM 2025 auf den Färöer Inseln 🇦🇹😮



— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 7, 2024

Lösbare Aufgabe für U19-Frauen

Für das U19 Frauen-Nationalteam von Teamchef Hannes Spilka geht es in der 1. Qualifikationsrunde auf dem Weg zur UEFA Women´s Under 19 Euro 2025 in Polen in der Gruppe A5 der Liga A gegen Serbien, Tschechien und die Färöer-Inseln. Die ÖFB-Elf wurde bei der Auslosung am späten Freitagvormittag in Nyon aus Topf 2 gezogen.

Teamchef Hannes Spilka zur Auslosung: „Mit Serbien, Tschechien und den Färöer-Inseln treffen wir auf Gegner, die wir bisher alle noch nicht kennen, somit warten auf uns ganz neue Erfahrungen. Sportlich haben wir mittlerweile den Anspruch, unsere Gruppe unabhängig von den Gegnern gewinnen zu wollen, insofern sind wir mit dem Los zufrieden. Es mag auf den ersten Blick nicht die schwerste Gruppe sein, aber wir müssen und werden uns wie gegen jeden Gegner top vorbereiten. Wir wollen die Gruppe ganz klar gewinnen, um uns eine gute Ausgangsposition für die 2. Runde im Frühjahr zu verschaffen.“

Für die U19-Auswahl wäre eine neuerliche Qualifikation nach 2016 in der Slowakei und 2023 in Belgien die dritte Endrunden-Teilnahme. Die EM 2024 in Litauen (14. bis 27. Juli) verpasste die Spilka-Elf trotz zweier Siege und einer knappen 0:1-Niederlage in der entscheidenden 2. Qualifikationsrunde.

Qualifiziert sich das ÖFB-Team wie in den Jahren zuvor für die 2. Qualifikationsrunde, wird diese am 6. Dezember 2024 ausgelost. Gespielt wird die Eliterunde dann entweder von 17. bis 26. Februar oder vom 31. März bis 8. April. Die Endrunde in Polen steigt vom 15. bis 27. Juni 2025.

Spannende Gegnerinnen für unsere #U19 Mädels in der 1. Qualifikationsrunde auf dem Weg zur EM 2025 in Polen 🇦🇹🦅



— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 7, 2024

