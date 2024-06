Am morgigen Sonntag (16. Juni) verwandelt der SK Rapid das Gelände des Allianz Stadions in die optimale Location für den ersten SK Rapid Sporttag in Hütteldorf. Dabei wird ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie geboten. Zahlreiche Unterhaltungsstationen von diversen Sportverbänden und Partnern laden zum Mitmachen ein, einige Gewinnspiele und Geschicklichkeitsstationen dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Umfangreiches Rahmenprogramm mit Freundschaftsspiel-Kracher

Im Fokus des Sporttags in Hütteldorf stehen dabei die Frauen- und Mädchenteams des SK Rapid, gleich mehrere Spiele sind angesetzt. Beginnend mit den U10 Mädchen, über die U12 Mädchen, den SK Rapid Frauen II bis hin zu den SK Rapid Frauen - alle Teams werden in diversen Freundschaftsspielen im Einsatz sein und freuen sich auf eine besondere grün-weiße Kulisse. Mehrere Rapid Legenden, einige Spielerinnen sowie Cheftrainerin Katja Gürtler stehen dazu auch für Foto- und Autogrammwünsche zur Verfügung.

Nach dem Programm auf den "Nebenplätzen" lädt der SK Rapid anschließend ein, auf der Allianz Tribüne im Stadion Platz zu nehmen, um zum einen bei der Eröffnung der Bundesmeisterschaften der Mädchen-Fußballiga dabei zu sein und zum anderen das Frauenteam beim Heimspiel gegen Nürnberg zu unterstützen!



Die Auswahl der SK Rapid Frauen wird bei diesem Spiel auch erstmals das kürzlich präsentierte neue SK Rapid Heimtrikot tragen. Bis Freitagabend waren bereits über 6.000 Tickets (Infos zum Vorverkauf weiter unten) vergriffen, eine bemerkenswerte Zahl und ein kräftiges Zeichen für den Frauenfußball weit über den SK Rapid hinaus!

SK Rapid Sporttag in Wien-Hütteldorf - Sonntag, 16. Juni 2024:

09:00 Uhr: Einlass auf das Gelände - Beginn Rahmenprogramm mit Gewinnspielen, Mitmachstationen u.v.m.

10:00 Uhr: SK Rapid U10 Mädchen gegen Krems sowie Mattersburg (Trainingsplatz Nord)

11:30 Uhr: SK Rapid Frauen II gegen GAK II (Trainingsplatz West 1)

11:30 Uhr: SK Rapid U12 Mädchen gegen GAK und Mattersburg (Trainingsplatz Nord)

11:30 Uhr: Autogrammstunde mit zwei Spielerinnen und der Cheftrainerin der SK Rapid Frauen

12:00 Uhr: Autogrammstunde mit zwei Legenden des SK Rapid

13:00 Uhr: Ende der Mitmachstationen beim Sporttag

13:00 Uhr: Eröffnung 14. Bundesmeisterschaften der Mädchen-Fußballliga (Allianz Stadion)

14:00 Uhr: SK Rapid Frauen gegen 1. FC Nürnberg Frauen U20 (Allianz Stadion)

Tickets für den gesamten Sporttag, welche auch das Heimspiel der SK Rapid Frauen inkludieren, sind weiter online unter rapidshop.at oder im Fancorner in Hütteldorf (heute von 11:00 - 18:00 Uhr) erhältlich. Der Preis pro Ticket beträgt € 5,00 - Kinder unter 14 Jahren genießen freien Eintritt, müssen sich aber dennoch ein Ticket für den Zutritt sichern! Gruppen zu je vier Personen können mit dem Gruppenticket um € 18,99 noch preisgünstiger dabei sein!

Fotocredit: SK Rapid