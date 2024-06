Mit Mark Dobrounig kann die Vienna eine wichtige Personalie für die nächste Saison klären. Der Cheftrainer der Vienna-Frauen geht den eingeschlagen, erfolgreichen Weg weiter und verlängert seinen Vertrag um eine weitere Saison bis 2025.

Operativer Leiter Frauen Alexander Widhalm (links) und Frauentrainer Mark Dobrounig (rechts)

Erfolgstrainer bleibt an Bord

2022 verpflichtete die Vienna Mark Dobrounig als neuen Cheftrainer des Frauenteams. Unter seiner Leitung entwickelte sich die Vienna zu einem Top-Team in Österreich. So führte er das Team in der abgelaufenen Saison auf den zweiten Tabellenplatz und qualifizierte sich für die UEFA Women’s Champions League. Für seine Arbeit wurde er mit großem Abstand zum Trainer der Saison gewählt.



Operativer Leiter Frauen Alexander Widhalm: „Es ist sehr erfreulich, dass wir mit Mark um ein weiteres Jahr verlängern konnten. Als Cheftrainer ist er eine wichtige konstante für den bisherigen Erfolg der Mannschaft. Deshalb freut es uns umso mehr, gemeinsam mit ihm diesen erfolgreichen Weg weiterzugehen. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit!“



Mark Dobrounig: „Die nächste Saison wird besondere Aufgaben für uns bereithalten. Dafür wird es wichtig sein, als Team noch näher zusammenzurücken und unser Spiel auf eine neue Ebene zu bringen. Genau diese Herausforderungen, wie auch jede einzelne Person im Team und im Verein, hat mir die Entscheidung dahingehend leicht gemacht meinen Vertrag für ein weiteres Jahr zu verlängern. Die Vienna ist in den letzten Jahren mehr als nur ein Verein für mich geworden und ich möchte dem Verein und den Menschen etwas zurückgeben, denn dieser Verein ist in seiner Art und Weise einzigartig.“

Personelle Änderungen

Zur neuen Saison wird es eine Änderungen im Trainerstab geben. Nici Koller, bisherige Co-Trainer, wird zukünftig im Nachwuchsbereich tätig sein. An seine Stelle tritt Raphael Spies, der bereits im Nachwuchs der Vienna gearbeitet hat und nun seine Expertise beim Frauen-Team einbringen wird.



Zusätzlich übernimmt Alexander Widhalm neben seiner Rolle als operativer Leiter Frauenfußball auch die Agenden des Nachwuchsleiters Frauen. Widhalm, der seit 2023 als Teammanager auf der Hohen Warte tätig ist, wird somit seine Verantwortung im Verein weiter ausbauen.

Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass Trainer und Erfolgsgarant Mark Dobrounig seinen Vertrag bei den Vienna-Frauen bis 2025 verlängert hat! 🙌 ✍🏻



Den Artikel dazu findest du hier: https://t.co/UbcRyyNRrC 💻#ViennaFamily #FrauenPower pic.twitter.com/8kaEcp7y0z — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) June 16, 2024

Fotocredit: First Vienna FC 1894