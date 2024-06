ADMIRAL Frauen-Bundesligist First Vienna FC 1894 vermeldet den zweiten Neuzugang für die neue Saison 2024/25 mit Hannah Fankhauser. Die 17-jährige Mittelfeldspielerin (geb.: 10.09.2006) wechselt von BW Linz/Union Kleinmünchen auf die Hohe Warte. Damit kommt die nächste ÖFB-U-Nationalspielerin nach Wien-Döbling.

„Universell auf mehreren Positionen einsetzbar ist"

Vienna-Frauentrainer Mark Dobrounig: „Mit Hannah konnten wir eine Spielerin mit vielen unterschiedlichen Qualitäten verpflichten, die universell auf mehreren Positionen einsetzbar ist. Sie bringt Spielverständnis, Schnelligkeit und das gewisse Etwas mit und wird uns viel Freude bereiten. Wir haben uns schon einige Zeit mit ihr beschäftigt und sind nun glücklich, sie bald auf der Hohen Warte auflaufen zu sehen.“

Hannah Fankhauser begann ihre Karriere 2010 beim SV Thiersee und wechselte später zur ÖFB-Frauen-Akademie. Im Sommer 2023 schloss sie sich dem SCR Altach an, wo sie im Herbst in zehn Spielen zum Einsatz kam. Im Frühjahr wechselte sie zu BW Linz/Union Kleinmünchen und erzielte in der abgelaufenen Saison in 16 Spielen der Frauen Bundesliga vier Tore.

„Die Ambitionen des Vereins passen perfekt zu meinen eigenen Zielen"

Hannah Fankhauser über ihren Wechsel zur Vienna: „Ich freue mich sehr, Teil der Vienna-Familie zu werden. Die Gespräche mit dem Trainerteam haben mich überzeugt, dass dies der richtige Schritt für meine Karriere ist. Bereits im Winter gab es Kontakt, umso erfreulicher ist es, dass es jetzt funktioniert hat. Die Ambitionen des Vereins passen perfekt zu meinen eigenen Zielen.

Durch das Nationalteam kenne ich schon einige aus dem Team. Ich kann es kaum erwarten, auch den Rest meiner Teamkolleginnen kennenzulernen und in die neue Saison zu starten.“



Fankhauser hat bisher 32 Spiele für die österreichischen Nachwuchsnationalteams von der U16 bis zur U20 bestritten und dabei fünf Tore im rot-weiß-roten Trikot erzielt.

Steckbrief Hannah Fankhauser:

Geboren: 10. September 2006

Größe: 1,57 m

Letzter Klub: BW Linz / Union Kleinmünchen

Position: Mittelfeld

Die Vienna-Frauen heißen Hannah Fankhauser herzlich willkommen! 🌟 Die 17-jährige Mittelfeldspielerin wechselt von BW Linz/Union Kleinmünchen zu uns. Willkommen in der #ViennaFamily! 💙💛



Mehr dazu kannst du hier lesen 👉 https://t.co/d452t9oVt7#Frauenpower pic.twitter.com/kpFNUfgyR9 — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) June 19, 2024

Fotocredit: Vienna