Die ÖFB Frauen-Akademie wird mit einem neuen, dynamischen Führungsduo in die kommende Saison 2024/2025 starten.

Neuer sportlicher Leiter der ÖFB-Frauen-AKA: Bogdan Frisu

Lisa Ehold zur Gesamtleiterin aufgestiegen

Lisa Ehold, die bereits seit drei Jahren die organisatorischen Geschicke der Spitzen-Talentefördereinrichtung des ÖFB geleitet hat, steigt zur Gesamtleiterin auf. Die 28-Jährige, die selbst auch Absolventin der Akademie ist, hat durch ihr Organisationstalent und ihre Führungskompetenz überzeugt und ist mit allen Strukturen, Abläufen und Stakeholdern bestens vertraut. Der bisherige Gesamtleiter Peter Grechtshammer kehrt auf eigenen Wunsch in seinen ursprünglichen Beruf als Pädagoge zurück.

Mit Bogdan Frisu steht künftig ein neuer sportlicher Leiter an der Spitze des Trainer:innenteams der ÖFB Frauen-Akademie. Der 34-Jährige war viele Jahre in diversen Funktionen als Trainer in der AKA Ried mit dem Schwerpunkt Individualisierung tätig und schließt gerade die Ausbildung zum UEFA-Elitejunioren-A-Diplom ab. Darüber hinaus verfügt der Inhaber des UEFA-A-Diploms über eine pädagogische Ausbildung und Erfahrung als Spielanalyst in diversen ÖFB Nachwuchs-Nationalteams.

Zuletzt gehörte Frisu, der sich in einem mehrstufigen Auswahlprozess gegen starke Mitbewerber durchsetzen konnte, dem Betreuerstab des U17-Nationalteams von Martin Scherb an, das bei der U17-EURO in Zypern das Viertelfinale erreichte.

„Junge und dynamische Kräfte mit viel Erfahrung an der Spitze der ÖFB Frauen-Akademie"

„Mit Lisa Ehold und Bogdan Frisu haben wir junge und dynamische Kräfte mit viel Erfahrung an der Spitze der ÖFB Frauen-Akademie. Es war uns auch wichtig, mit Schulschluss die Neuaufstellung zu präsentieren, um bestens aufgestellt und vorbereitet in die neue Saison zu gehen. Ich bin überzeugt, dass der Weg erfolgreich fortgesetzt wird und wir uns durch die neuen Impulse weiter verbessern werden. Ich freue mich auf den gemeinsamen Weg mit dem bewährten und erfolgreichen Team der ÖFB Frauen-Akademie“, sagt Sportdirektor Peter Schöttel.

Nächstes großes Highlight ist der Auftritt des mit Schülerinnen und Absolventinnen der ÖFB Frauen-Akademie gespickten U20 Frauen-Nationalteams bei der FIFA Women’s U20 WM in Kolumbien.

