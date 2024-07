Frauen-ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann hat ihr Aufgebot für die verbleibenden beiden Gruppenspiele der EM-Qualifikation gegen Polen am 12. Juli 2024 (18:00 Uhr, live auf ORF1, präsentiert von Verbund) im Stadion Schnabelholz in Altach sowie am 16. Juli 2024 gegen Deutschland in der Heinz von Heiden Arena in Hannover (19:00 Uhr, live auf ORF Sport+) bekanntgegeben.

ÖFB-U20-Kapitänin Chiara D´Angelo einzig personelle Kader-Veränderung

Im Vergleich zum vergangenen Lehrgang mit dem Doppelländerspiel gegen Island verändert Irene Fuhrmann ihr 23-köpfiges Aufgebot nur auf einer Position. Für Leipzig-Legionärin Michela Croatto rückt U20-Teamkapitänin Chiara D´Angelo in den Kader. Weiterhin nicht zur Verfügung stehen unter anderem Freiburg-Legionärin Lisa Kolb (Achillessehne) sowie die kürzlich am Knie operierte Katharina Naschenweng (FC Bayern München). Zwei weitere Kader-Plätze für die entscheidenden EM-Qualifikationsspiele werden von der Teamchefin am Freitag, 5. Juli vergeben.

„Die Spielerinnen kommen direkt aus dem Urlaub mit Heimprogramm oder hatten nur wenige fußballspezifische Trainingseinheiten in ihren Clubs. Daher erwarten wir in den kommenden Tagen durchaus das ein oder andere muskuläre Problem. Dem wollen wir mit zwei zusätzlichen Spielerinnen entgegenwirken, um bestmöglich gewappnet zu sein“, so Teamchefin Irene Fuhrmann (Foto) bei der Bekanntgabe des Kaders.

ÖFB-Team unter Zugzwang

Durch das Heim-Remis und die knappe Auswärts-Niederlage in den beiden Duellen mit Island (1:1, 2:1) hat die ÖFB-Elf Platz zwei – der zur direkten Qualifikation für die UEFA Euro 2025 berechtigt - vorübergehend an die Isländerinnen verloren und somit die direkte Qualifikation für die Endrunde in der Schweiz nicht mehr in der eigenen Hand. Um diese doch noch zu erreichen, sind mindestens vier Punkte aus den verbleibenden zwei Duellen nötig, während Island nicht mehr punkten darf.

„Rechnerisch ist das direkte Ticket noch möglich, auch wenn wir es nicht selbst in der Hand haben. Deshalb erwarte ich mir von den Spielerinnen auch eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität, weil ich denke, dass wir von den letzten Auftritten gegen Island etwas gutzumachen haben. Es wird eine große Herausforderung, der wir uns gemeinsam stellen werden“, so Irene Fuhrmann weiter.

„Es gilt auch, den Blick noch einmal zurückzuwerfen, weil die Art und Weise, wie wir die Punkte hergeschenkt haben, ärgerlich ist und wir in keiner Spielphase unsere Qualität auf den Platz gebracht haben, auch wenn uns bewusst ist, dass es am Ende einer langen Saison gewesen ist. Die beiden kommenden Spiele sind von enormer Bedeutung, weil wir uns weiterhin in der Liga A mit den besten Teams messen wollen. Zudem möchten wir den Lehrgang auch mit einem guten Gefühl beenden, weil möglicherweise im Oktober entscheidende Playoff-Spiele warten“, blickt die Teamchefin auf die letzten beiden Duelle in der Gruppenphase.

Beendet das Frauen-Nationalteam die Gruppe 4 der Liga A auf dem dritten oder vierten Platz, wartet zunächst ein Gruppensieger oder Zweiter der Liga C in einer ersten Playoff-Runde Ende Oktober (21.-29.10.). Die Siegerinnen dieses Duells aus Hin- und Rückspiel spielen Ende des Jahres (25.11. – 3.12.) eine zweite Playoff-Runde gegen ein Team der Liga B, ebenfalls mit Hin- und Rückspiel.

Ab Montag, 8. Juli 2024 wird sich das ÖFB Frauen-Nationalteam im vorarlbergerischen Schruns-Tschagguns auf die beiden EM-Qualifikationsspiele vorbereiten. Die Anreise zum letzten Gruppenspiel nach Hannover nimmt das ÖFB-Team am Sonntag, 14. Juli 2024 in Angriff.

Das Hinspiel gegen die Polinnen konnte die ÖFB-Elf in Danzig mit 3:1 gewinnen. Beim Heimspiel gegen Deutschland in Linz setzte es zum Auftakt der EM-Qualifikation eine knappe 2:3-Niederlage.

Trainingslehrgang in Lindabrunn

Bereits ab dem heutigen Dienstag bereitet sich ein Teil des aktuellen Teamkaders im niederösterreichischen Lindabrunn auf den kommenden Lehrgang vor. „Auf Grund des Länderspielfensters im Juli sowie den dadurch resultierenden, unterschiedlichen Trainingsmöglichkeiten haben wir uns in Absprache mit den Clubs, die kein Training anbieten, dazu entschieden, den Spielerinnen Trainingseinheiten bei uns zu ermöglichen.

Dies soll helfen, aus der Phase zwischen Saisonende, Urlaub und Lehrgangsstart physisch bestmöglich vorbereitet in die wichtigen Qualifikationsspiele zu gehen“, so Teamchefin Irene Fuhrmann im Rahmen der Kaderbekanntgabe in Lindabrunn.

Tickets für Polen-Heimspiel nach wie vor erhältlich

Zehn Tage vor dem Heimspiel in Altach sind bisher 1500 Tickets im Vorverkauf abgesetzt worden. Beim letzten Gastspiel der ÖFB-Frauen im Stadion Schnabelholz durften sich Sarah Puntigam und Co über ein mit 4800 Zuschauer:innen ausverkauftes Altacher Stadion freuen.