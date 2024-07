Das Frauen-Nationalteam startet mit den Vorbereitungen auf die letzten beiden Gruppenspiele der EM-Qualifikation. Zum Auftakt im vorarlbergischen Schruns muss Teamchefin Irene Fuhrmann ihr Aufgebot für die beiden Gruppenspiele gegen Polen am 12. Juli 2024 (18:00 Uhr, live auf ORF1, präsentiert von Verbund) im Stadion Schnabelholz in Altach sowie am 16. Juli 2024 gegen Deutschland in der Heinz von Heiden Arena in Hannover (19:00 Uhr, live auf ORF Sport+) kurzfristig auf einigen Positionen umstellen.

120. ÖFB-Teamspiel hat noch zu warten: Sarah Zadrazil laboriert an Fußverletzung

Vorerst nicht zur Verfügung steht Bayern München-Legionärin Sarah Zadrazil. Die 119-fache Teamspielerin wird zunächst auf Grund einer Fußverletzung nicht in Vorarlberg sein. Eine spätere Anreise zum Nationalteam ist noch offen.

Zudem müssen auch U20 Frauen-Nationalteam-Kapitänin Chiara D´Angelo (Fußverletzung) sowie Köln-Torfrau Jasmin Pal (Rückenbeschwerden), die im letzten Auswärtsspiel in Island zum Einsatz gekommen ist, passen.

Für Jasmin Pal nominiert Irene Fuhrmann Torfrau Isabella Kresche nach, Michela Croatto (RB Leipzig) ersetzt die verletzte D´Angelo. Ebenfalls nachnominiert und erstmals im ÖFB-Aufgebot steht mit Carina Brunold auch eine Spielerin der ADMIRAL Frauen Bundesliga. Die 21-jährige Kapitänin der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies wird ebenfalls am Montag in das Teamcamp hinzustoßen. Zudem rücken auch Valentina Kröll (SGS Essen) und Yvonne Weilharter (FK Austria Wien) in den Kader.

„Kurzfristige personelle Änderungen stellen Herausforderung für uns dar"

Valentina Kröll war zuletzt im September 2021 für die beiden WM-Qualifikationsspiele Spiele in Lettland und Nordmazedonien nominiert, zum Einsatz ist die 21-jährige Verteidigerin aus Tirol damals nicht gekommen. Yvonne Weilharter stand zuletzt im Februar 2021 beim Malta-Cup im Aufgebot der ÖFB-Elf und absolvierte bisher insgesamt sechs Länderspiele.

„Die kurzfristigen personellen Änderungen stellen natürlich eine Herausforderung für uns dar, allerdings wussten wir, dass so etwas zum Vorbereitungsstart passieren kann. Für uns gilt es, die Ausfälle nun bestmöglich zu kompensieren und mit vollem Fokus in diesen wichtigen Lehrgang mit den beiden Spielen gegen Polen und Deutschland zu gehen“, so Teamchefin Irene Fuhrmann (Foto) im Rahmen des Lehrgangsstarts in Schruns.

Öffentliches Training am Dienstag

Nach dem Start des Lehrgangs am Montag können die Fans in Vorarlberg bereits am morgigen Dienstag, 9. Juli 2024 um 11 Uhr beim öffentlichen Training in Schruns mit den Nationalteamspielerinnen auf Tuchfüllung gehen.

Alle weiteren Einheiten vor dem Heimspiel am Freitag in Polen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Tickets für Polen-Heimspiel auf allen Sektoren verfügbar

Für das Heimspiel in Altach sind bisher rund 1700 Tickets im Vorverkauf abgesetzt worden. Karten sind aktuell noch für alle Sektoren des Stadion Schnabelholz verfügbar. Kapitänin Sarah Puntigam setzt beim Duell am Freitag auch auf viele spätentschlossene Zuschauer:innen: „Die Fans in Altach haben beim Sieg über Portugal in der Nations League im letzten Jahr einen entscheidenden Faktor gespielt und uns Spielerinnen 90 Minuten lang gepusht. Die Unterstützung von den Rängen wird auch am Freitag gegen Polen wieder entscheidend sein, darum hoffen wir, dass noch viele kommen werden und wir gemeinsam mit den Fans in dieses wichtige Spiel gehen.“

Tickets sind nach wie vor ONLINE im Ticket-Portal des SCR Altach zu erwerben.

Kader des Frauen-Nationalteams für die EM-Qualifikationsspiele

TOR: EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0), KRESCHE Isabella (vereinslos/6), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/99)

ABWEHR: BRUNOLD Carina (SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies), CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/1/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/18/2 Tor), GEORGIEVA Marina (ACF Fiorentina/ITA/38/0), HANSHAW Verena (AS Roma/ITA/110/10), KIRCHBERGER Virginia (FK Austria Wien/104/5), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten Rush/19/1), KRÖLL Valentina (SGS Essen 19/68/GER/0/0), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/74/10), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten Rush/3/0), WIENROITHER Laura (FC Arsenal WFC/ENG/35/2)

MITTELFELD: DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/81/12), FEIERSINGER Laura (1. FC Köln/GER/116/19), HICKELSBERGER-FÜLLER Julia (TSG 1899 Hoffenheim/GER/31/7), HÖBINGER Marie-Therese (FC Liverpool/ENG/40/7), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/146/21), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/GER/17/1), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0)

ANGRIFF: BILLA Nicole (1. FC Köln/GER/101/47), CAMPBELL Eileen (SC Freiburg/GER/17/8), PINTHER Viktoria (Dijon FCO/FRA/41/2), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/12/1)

Auf Abruf:

BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnburg/GER/0/0), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten Rush/0/0), GURTNER Andrea (OFI Kreta/GRE/0), HILLEBRAND Sophie (spusu SKN St. Pölten Rush/0/0), MÄDL Valentina (spusu SKN St. Pölten Rush/0/0), MAGERL Julia (RB Leipzig/GER/3/1), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), MAYRHOFER Sandra (FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen/0/0), OJUKWU Nicole (FC Freiburg/GER/0/0), RUSEK Larissa (SoccerCoin USV Neulengbach/0), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/119/15).

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber