Die Vienna-Frauen vermelden die erste Neuverpflichtung in dieser Sommerpause: Magdalena Rukavina wechselt zur kommenden ADMIRAL Frauen-Bundesliga-Saison 2024/25 auf die Hohe Warte. Die 19-jährige, mehrfache ÖFB-Nachwuchs-Team-Mittelfeldspielerin kommt ligaintern vom USV Neulengbach nach Wien-Döbling.

„Besticht vor allem durch ihre Spielintelligenz und Persönlichkeit“

Vienna-Trainer Mark Dobrounig zur Neuverpflichtung: „Wir verfolgen Maggy schon sehr lange und sind nun umso glücklicher, dass wir es geschafft haben, sie ab der kommenden Saison bei uns im Team begrüßen zu dürfen. Sie bringt alles mit, was wir auf dieser Position gesucht haben. Sie wird frischen Wind und eine neue Dynamik in unser Spiel bringen. Neben ihren sportlichen Fähigkeiten, in denen sie vieles abdeckt, besticht sie vor allem durch ihre Spielintelligenz und ihre Persönlichkeit.“



Magdalena Rukavina gilt als eines der vielversprechendsten Talente Österreichs und wird zukünftig das Trikot des ältesten Fußballclubs des Landes tragen. Die 19-Jährige hat bereits in der vergangenen Saison in der höchsten Spielklasse bei Neulengbach ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Nun möchte die U20-Nationalspielerin bei der Vienna den nächsten Karriereschritt machen.

„Großartige Gelegenheit, mich weiterzuentwickeln und in einem so traditionsreichen Verein zu spielen"

Magdalena Rukavina über ihren Transfer zur Vienna: „Ich freue mich sehr, Teil der Vienna zu werden. Es ist eine großartige Gelegenheit für mich, mich weiterzuentwickeln und in einem so traditionsreichen Verein zu spielen. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Team auf dem Platz zu stehen und mein Bestes zu geben.“



Rukavina, die ihre fußballerische Laufbahn in der Jugend des FC St. Veit begann, erzielte in der letzten Saison fünf Scorerpunkte in elf Spielen. Besonders bemerkenswert war ihr 1:0-Führungstreffer im Rückspiel gegen die Vienna. In der kommenden Saison soll sie viele weitere Tore auf der Hohen Warte erzielen.

Steckbrief Magdalena Rukavina

Geboren: 19. Jänner 2005

Größe: 1,67 m

Letzter Klub: USV Neulengbach

Position: Mittelfeld

Fotocredit: Vienna