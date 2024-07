Die Linzer Athletikerinnen haben das erste Training der neuen Saison absolviert. Neben den Spielerinnen fanden sich beim Aufsteiger in die Frauen-ADMIRAL Bundesliga auch einige neue Gesichter im Trainer- und Organisationsteam (siehe nachfolgendes Foto) ein, um die Professionalisierung weiter voranzutreiben.

Das neue Trainer- und Funktionsteam alias der Staff der LASKlerinnen

Vier Testspiele vor dem Saisonstart Mitte August

Cheftrainer Benjamin Stolte bat seine Spielerinnen am Montag erstmalig wieder auf den Rasen am LASK-Platz an der Daimlerstraße. Sarah Straußberger (Foto unten), die im Winter einen Kreuzbandriss erlitt, nahm wieder teilweise am Mannschaftstraining teil. Ehe für den LASK Mitte August die erste Saison in der ADMIRAL Frauen Bundesliga startet, testen die Linzer Athletikerinnen mindestens viermal.

Am kommenden Wochenende gastiert der LASK beim SC Zwettl anlässlich der Eröffnung der neuen Sportanlage in Rapottenstein. Danach warten drei Auswärtsspiele gegen Krenglbach/Wallern (21.8., 18:30), die SPG FAC/USC Landhaus (27.7., 16 Uhr) und den FC Wacker Innsbruck (3.8., 16 Uhr).

Neu im Team rund um Cheftrainer Benjamin Stolte und Co-Trainer Amir Topalovic sind Torfrauentrainer Herbert Kawrtnik, Videoanalyst Stefan Mühlberger und Teammanagerin Leni Schweitzer. Im organisatorischen Bereich wird Peter Hernegger als Sportkoordinator fungieren.

Neben der 1. Mannschaft wird der LASK mit drei weiteren Teams in die neue Saison starten. Trainerin des Future League-Teams, das unter dem Namen LASK AKA startet, wird Sophia Schwendtner, assistiert von Co-Trainer Daniel Milojevic. Mit der 1B-Mannschaft wird der LASK in der LT1 OÖ-Liga an den Start gehen. Trainiert wird dieses Team von Johanna Hauhart.

„Bleiben unserem Trend treu, junge Spielerinnen zu entwickeln und auszubilden"

Ab der kommenden Saison werden die Linzerinnen auch wieder mit einer Nachwuchsmannschaft starten. Die neuformierte U13 wird in einer oberösterreichischen Nachwuchsliga spielen, die noch definiert wird. Trainiert wird die Nachwuchsmannschaft von Christian Pirngruber und Robert Husar. Die Organisation des Nachwuchses übernimmt Franz-Josef Bodingbauer.

Sportlicher Leiter Walter Weiss: „Wir freuen uns auf die neue Saison und die neue Herausforderung. Wir bleiben unserem Trend treu, junge Spielerinnen zu entwickeln und auszubilden. Ich freue mich, dass wir im sportlichen und organisatorischen Bereich einen weiteren Schritt Richtung Professionalisierung gesetzt haben!“

Cheftrainer Benjamin Stolte: „Wir sind froh, dass wir nach vier Wochen Pause wieder ins Training gestartet sind. Man hat gestern schon gemerkt, dass ein guter Spirit drinnen ist. Wir als Aufsteiger wollen für die eine oder andere Überraschung sorgen. Auf die kommenden Wochen, die Höhen und Tiefen, freuen wir uns. Wir werden einige interessante Trainingsschwerpunkte setzen.“

Fotocredit: LASK