Austria Wien verpflichtet die 127-fache Teamspielerin Carina Wenninger. Die 33-Jährige spielte 15 Jahre lang für den FC Bayern München und beendete nach einem Jahr bei der AS Roma 2023 ihre Karriere, die sie jetzt bei den Veilchen in der ADMIRAL Frauen Bundesliga fortsetzt.

"Hatte das Gefühl, dass ich sportlich wieder auf höchstem Niveau in der Bundesliga spielen möchte"

"Ich hatte das Gefühl, dass ich sportlich wieder auf höchstem Niveau in der Bundesliga spielen möchte. Die Austria hat mich mit ihrem Weg einfach überzeugt, sportlich wird hier gut gearbeitet und man sieht eine klare Idee. Dementsprechend freue ich mich jetzt sehr, Teil des Teams zu sein und mit meiner Erfahrung voranzugehen", sagt Carina Wenninger.

Die 33-jährige, gebürtige Grazerin weiter: „Ich habe in diesem Jahr sehr deutlich gemerkt, wie sehr ich für den Fußball brenne und dass ich den Sport noch einmal auf höchster Ebene ausüben möchte. Ich konnte als Managerin der ÖFB Frauen Bundesliga wertvolle Erfahrungen sammeln, die für meinen weiteren Weg – egal wo er mich hinführt – fachlich und menschlich sehr wichtig sind. Ich freue mich auf die neue sportliche Herausforderung und bedanke mich beim ÖFB, meinen Kolleginnen und Kollegen sowie allen Stakeholdern der ADMIRAL Frauen Bundesliga herzlich für die gute Zusammenarbeit“

Carina Wenninger begann im Alter von neun Jahren beim SV Thal mit dem Kicken und wechselte später zum FC Gratkorn. In der Saison 2006/07 empfahl sich Wenninger beim LUV Graz dann für größere Aufgaben und übersiedelte zum FC Bayern nach München. Spielte sie dort erst noch in der zweiten Mannschaft, feierte die Defensivspielerin im Oktober 2008 ihr Debüt in der deutschen Bundesliga.

Bis Sommer 2022 absolvierte Wenninger insgesamt 303 Spiele für Bayern, davon 222 in der Bundesliga, 40 im DFB-Pokal und 35 in der UEFA Women's Champions League. 2011/12 gewann sie den deutschen Cup, 2014/15, 2015/16 und 2020/21 holte Wenninger mit den Müncherinnen die Meisterschaft. In der Saison 2022/23 lief sie 35-mal für die AS Roma auf, mit der sie sowohl die Suppercoppa als auch den Scudetto gewann – es war der erste Meistertitel für die Römerinnen in der Vereinsgeschichte.

"Carina zählt zu den prägendsten Fußballerinnen in Österreich der letzten Jahre"

Für das österreichische Nationalteam machte Wenninger 127 Spiele und wird damit nur von Sarah Puntigam (146) übertroffen. Ihr Debüt im ÖFB-Trikot gab sie am 5. Mai 2007, das letzte Mal für Rot-Weiß-Rot spielte Wenninger, die seit 2022 Kapitänin des Nationalteams war, am 7. April 2023 beim 3:2-Erfolg über Belgien.

Ihren Job als Managerin der ADMIRAL Frauen Bundesliga, den sie seit Juli 2023 innehatte, führt Wenninger nicht weiter.

Lisa Makas, sportliche Leiterin: "Carina zählt zu den prägendsten Fußballerinnen in Österreich der letzten Jahre. Es freut uns ungemein, dass wir sie von unserem Weg überzeugen und wieder zurück in den Profifußball holen konnten. Carina macht uns mit ihrer unglaublich großen Erfahrung und ihren fußballerischen Qualitäten noch ein Stück professioneller und ist jemand, auf den unsere zahlreichen jungen Spielerinnen aufschauen werden."

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel sieht ihren Wechsel zurück aufs Spielfeld mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Carina ist natürlich ein großer sportlicher Gewinn für die ADMIRAL Frauen Bundesliga und wird hier sicher mit ihren herausragenden fußballerischen und menschlichen Qualitäten neue Impulse setzen, aber wir bedauern gleichzeitig auch, sie als geschätzte Kollegin im ÖFB zu verlieren. Ich wünsche ihr viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg."

Nina Potz neue Liga-Managerin

Ab sofort lenkt Nina Potz die organisatorischen Geschicke der höchsten heimischen Spielklasse. Potz ist Absolventin des Studiengangs "Leadership and Management". Die Burgenländerin war bisher im Management eines Familienunternehmens tätig und fungiert als Spielerin und Trainerin beim SC Neusiedl/See 1919.

Darüber hinaus brachte sie ihre Expertise beim Burgenländischen Fußballverband im Bereich Mädchen- und Frauenfußball ein. Im Rahmen ihrer Master-Thesis hat sich Potz intensiv damit beschäftigt, welche Life Skills durch die Teilnahme am wettkampfbetriebenen Frauenfußball in Österreich entwickelt bzw. gestärkt werden können und wie diese auf die Karriereentwicklung einwirken.

Fotocredit: FAK by Daniel Shaked