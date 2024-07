ADMIRAL Frauen-Bundesligist CASHPOINT SCR Altach vermeldet einen interessanten Neuzugang für die Saison 2024/25: Jassie Vasconcelos (geb.: 20. Juni 1994 in Portugal). Die portugiesisch-brasilianische Flügelspielerin wird ab sofort die Offensive der Vorarlberger verstärken.

Hat schon viel erlebt im Fußball und war bereits in einigen Ländern Europas: SCRA-Neuzugang Jassie Vasconcelos.

Im "Heiligen Mantel" bei Benfica

Vasconcelos begann ihre Profikarriere beim UEFA Frauen Champions League Qualifikations-Teilnehmer Cardiff Metropolitan und etablierte sich anschließend bei Benfica Lissabon in der portugiesischen ersten Liga. Sie sprach damals von ihrem Stolz und beschrieb Benficas Trikot als „heiligen Mantel“. Im Juni 2019 wechselte Josiane Catarina Vasconcelos Costa (so ihr vollständiger Name) zum französischen Erstiligisten FC Metz - zu diesem Zeitpunkt hatte sie in 19 Spielen für Benfica in allen Wettbewerben 36 Tore erzielt.

Über Stationen in Metz und einer kurzen Rückkehr zu Benfica Lissabon in der Saison 2020/21, wechselte sie anschließend innerhalb der portugiesischen Liga zu Länk Vilaverdens. In den letzten zwei Saisonen spielte Vasconcelos für SC Uniao Torreense.



Die linksfüßige Offensivspielerin wurde im September 2017 von Trainer Franciso Neto erstmals in die portugiesische Frauen-Nationalmannschaft berufen und absolvierte zwei Testspieleinsätzte gegen Finnland. Beim SCR Altach soll sie vor allem mit ihrer Vielseitigkeit und Torgefahr punkten.

Vasconcelos spielte als Kind Futsal , bevor sie als 12-Jährige zum Handball wechselte. Nach der Trennung ihrer Eltern zog sie 2015 nach Wales, um bei ihrer Mutter zu leben. Anschließend schloss sie sich der Welsh Premier Women´s Football League PILCS an.

„Verfügt über viel Erfahrung in der portugiesischen und französischen Liga"

Tobias Thies, Sportlicher Leiter: „Mit Jassie Vasconcelos konnten wir eine Spielerin verpflichten, die über viel Erfahrung in der portugiesischen und französischen Liga verfügt. Wir sind überzeugt, dass sie mit ihrer Vielseitigkeit und ihrem Torriecher der Mannschaft weiterhelfen und sich auch in der österreichischen Bundesliga beweisen kann.“

Jassie Vasconcelos: „Ich freue mich sehr, zum SCR Altach zu wechseln und auf die neue Herausforderung in der österreichischen Liga. Ich werde alles daransetzen, um ein wichtiger Teil des Teams zu werden und mit meiner Erfahrung dem Team weiterzuhelfen.“

Fotocredit: SCR Altach