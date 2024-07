Die LASK-Frauen begrüßen die erste Neuverpflichtung in diesem Sommer. Mit Samantha Stiglmair (geb.: 22.11.2000) kommt eine physisch starke Verteidigerin – die auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar ist - von Ingolstadt in die Stahlstadt. Die Deutsch-Portugiesin spielte zunächst in der Jugend der "Schanzerinnen", ehe die 23-Jährige für vier Jahre in die USA zum College-Fußball zog. 2023 kam die Millenium-Geborene wieder zurück nach Oberbayern, wo sie in der letzten Saison 24 Spiele in der 2. Bundesliga für den FC Ingolstadt absolvierte. Beim ADMIRAL Frauen-Bundesliga-Aufsteiger aus Linz wird sie die Nummer 5 erhalten.

„Bringt Leader-Qualitäten mit, hat sehr gute Übersicht und Physis"

Cheftrainer Benjamin Stolte:

„Mit Samantha haben wir eine absolute Führungsspielerin aus Deutschland bekommen, die variabel einsetzbar ist. Wir werden sie anfangs bevorzugt in der Innenverteidigung einsetzen.

Sie bringt Leader-Qualitäten mit, hat eine sehr gute Übersicht und Physis. Zudem eröffnet sie das Spiel gut.“

Wechselte von einer Donaustadt weiter in die nächste: Samantha Stiglmair.

„Stellenwert des Vereins in der Stadt, und des Frauenfußballs innerhalb des Vereins, hat mich überzeugt"

Neo-LASKlerin Samantha Stiglmair:

„Ich freue mich sehr hier zu sein und für den LASK zu spielen. Hier kann ich die nächsten Schritte setzen und mich unter den professionellen Bedingungen weiterentwickeln. Die Vision, die der Verein hat, hat mich sehr überzeugt. Genauso wie die Herausforderung mit dem LASK in der ADMIRAL Frauen Bundesliga zu spielen.

Ich kann es kaum erwarten, für den Verein zu spielen. Der Stellenwert des Vereins in der Stadt, und der des Frauenfußballs innerhalb des Vereins, hat mich überzeugt.“

Fotocredit: LASK