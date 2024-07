"Die Nächste bitte..."! Der CASHPOINT SCR Altach will es mit der neuen ADMIRAL Frauen-Bundesliga-Saison 2024/2025 wissen und vermeldet den nächsten Sommerneuzugang. Mit Rikke Fleischer Nedreaas (geb.: 15.08.2001) können die Rheindörflerinnern ein vielversprechendes Talent für sich gewinnen. Für die 22-jährige Innenverteidigerin aus Norwegen ist der SCRA die erste Station im Ausland.

„Freue mich sehr, Teil der SCR Altach Familie zu werden und damit den Schritt ins Ausland zu wagen"

Rikke Fleischer begann ihre fußballerische Karriere bei Grei Kvinner Elite FK und wechselte nach mehreren Stationen in Norwegen im Frühjahr 2024 von Tromsø IL zu FK Bodø/Glimt. In der vergangenen Frühjahrsaison absolvierte sie 14 Spiele für den norwegischen Erstligisten und erzielte dabei 4 Tore.

Nach ihrer Zeit in der Heimat zieht es Rikke Fleischer nun zum SCR Altach ins Ländle. Sie wird zukünftig mit der Trikotnummer 4 auflaufen.

Tobias Thies, Sportlicher Leiter: „Mit dem Transfer von Rikke haben wir ein vielversprechendes Innenverteidigertalent ins Ländle gelotst. Durch ihre Qualität am Ball und ihre Technik haben wir außerdem die Möglichkeit, sie auch in der Offensive einzusetzen, was unseren Kader in der Breite deutlich verstärkt.“



Rikke Fleischer: „Ich freue mich wirklich sehr, Teil der SCR Altach Familie zu werden und damit den Schritt ins Ausland zu wagen. Ich bin überzeugt, dass das familiäre Umfeld mir ermöglicht, mich schnell einzuleben und dem Team weiterzuhelfen.“

