„Es wäre richtig cool, wenn der Kessel morgen wieder brennt"

Gute Erinnerungen an das Stadion Schnabelholz hat vor allem Barbara Dunst (Foto), die beim letzten Gastspiel in Altach in der Nations League im Oktober 2023 beim 2:1-Erfolg über Portugal das zwischenzeitliche 2:0 erzielte. „Die Fans sind beim letzten Spiel in Altach extrem mitgegangen. Es war eine Top-Stimmung auf den Rängen und hat uns Spielerinnen auf dem Platz super Spaß gemacht. Es wäre richtig cool, wenn der Kessel morgen wieder brennt.“

Eine klare Zielvorgabe für das Spiel gibt es auch von der 26-jährigen Frankfurt-Legionärin: „Es wird morgen wichtig sein, dass wir eine volle Reaktion auf die letzten beiden Spiele zeigen. Die Polinnen sind ein sehr unangenehmer Gegner, die immer wieder gezeigt haben, dass sie auch die großen Nationen ärgern können. Wir müssen morgen nicht nur hellwach sein, sondern gleichzeitig mit Ball auch geduldig bleiben und die Räume nützen, die sich uns bieten. Es gilt, vollen Zug auf das Tor zu haben und auch die Abschlüsse zu suchen.“

„Gerade unser Pressing ist gegen jeden Gegner eine Waffe"

Ihre Teamkollegin Marie Höbinger setzt gegen die robusten Polinnen vor allem auf eine besondere Stärke: „Gerade unser Pressing ist gegen jeden Gegner eine Waffe, das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gezeigt. Daran wollen wir anknüpfen und unsere Torchancen bestmöglich nutzen, so wie uns das schon im Hinspiel in Polen gelungen ist. Wir wollen gut in das Spiel starten, denn es tut uns als Team immer extrem gut, wenn wir das Momentum von Anfang an auf unserer Seite haben.“

Personell vorbelastet gehen mit Torfrau Manuela Zinsberger, die morgen ihr einhundertstes Länderspiel bestreiten wird, auch Verena Hanshaw, Katharina Schiechtl, Virginia Kirchberger und Kapitänin Sarah Puntigam in die Partie. Alle fünf Teamspielerinnen wären bei einer weiteren gelben Karte in Hannover gegen Deutschland (16. Juli, 19:00 Uhr, ORF Sport+) gesperrt.

Vor dem zweiten Duell mit Polen dürfen sich die ÖFB-Frauen auf mindestens 2100 Fans freuen. Tickets können ONLINE im Ticket-Portal des SCR Altach sowie am Spieltag an der Abendkassa ab 16:30 Uhr erworben werden.