Nach der deutsch-portugiesischen Abwehrspielern Samantha Stiglmair - wir berichteten - präsentiert ADMIRAL Frauen-Bundesliga-Aufsteiger LASK diese Woche seine zweite Neuverpflichtung des Sommers. Mit Jasmin Reiterer (geb.: 01.01.2006) wechselt eine ÖFB-U19-Teamspielerin von Liga-Konkurrent USV Neulengbach nach Linz.

„Sie sticht heraus durch ihre Technik und kann Eins-gegen-Eins-Situationen gut lösen"

Die 18-jährige Jasmin Reiterer ist in der Offensive variabel einsetzbar und kann alle Positionen im Sturm bekleiden. Die Österreicherin weist trotz ihres jungen Alters bereits reichlich Bundesliga-Erfahrung vor. Allein in der abgelaufenen Saison bestritt sie 16 Pflichtspiele für die Niederösterreicherinnen. Ihr Nachname zierte bereits einige Male die rot-weiß-rote Dress verschiedener Nachwuchsnationalmannschaften. 27 Spiele für den ÖFB stehen auf ihrem Arbeitsnachweis. Reiterer wird sich ab sofort die LASK-Dress mit der Rückennummer 19 überstreifen.

Cheftrainer Benjamin Stolte:

„Mit Jasmin haben wir eine sehr flexible Spielerin bekommen, die in der Offensive auf allen Positionen einsetzbar ist. Sie sticht heraus durch ihre Technik. Sie kann Eins-gegen-Eins-Situationen gut lösen – das wird uns weiterhelfen“

Neo-LASKlerin Jasmin Reiterer:

„Ich freue mich extrem beim LASK zu sein! Nach vier Jahren in Neulengbach bin ich auf die neue Aufgabe gespannt. Die Professionalität und das Vertrauen in die Spielerinnen haben mich sofort überzeugt. Ich kann es kaum erwarten in das erste gemeinsame Jahr mit dem LASK in der ADMIRAL Frauen Bundesliga zu starten“

Fotocredit: LASK