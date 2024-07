Nächste Neuverpflichtung beim LASK. Mit Sarah Trinkl wechselt die aktuelle österreichische U17-Nationaltorhüterin zum Frauen ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger aus Linz. Die 17-jährige Kärntnerin (geb.: 07.07.2007) begann das Fußballspielen im Lavanttal, ehe es sie vom Wolfsberger AC zur ÖFB Frauen-Akademie zog. 2022 wurde sie erstmalig ins ÖFB-U17-Team einberufen und lief seitdem 17-Mal für Rot-Weiß-Rot auf.

„Habe mich seit dem ersten Gespräch willkommen gefühlt"

Sarah Trinkl stand bereits beim 2. LINZ AG Derby gegen die SPG Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiss Linz für 45 Minuten testweise auf dem Feld und hielt die Null fest. Die Kärntnerin wird beim LASK die Rückennummer eins bekommen.

Cheftrainer Benjamin Stolte:

„Mit Sarah haben wir eine sehr talentierte Torfrau erhalten, die bereits für das U17-Nationalteam Erfahrung sammelte. Wir sind froh, dass wir sie in unseren Reihen haben!“

LASK-Spielerin Sarah Trinkl:

„Ich freue mich sehr hier zu sein und einen neuen Karriereabschnitt zu beginnen. Beim LASK möchte ich mein Können unter Beweis stellen. Mir hat das Team von Anfang an gut gefallen und ich habe mich seit dem ersten Gespräch willkommen gefühlt. In dem Umfeld beim LASK kann ich mich persönlich am besten weiterentwickeln.“

Fotocredit: LASK