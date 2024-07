Das österreichische Frauen-Nationalteam hat in der EM-Quali den so wichtigen Heimsieg eingefahren. Im Stadion Schnabelholz in Altach feiert die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann einen klaren 3:1-Heimsieg gegen Polen. Da Island gegen Deutschland mit 3:0 gewann, verpassen die ÖFB-Frauen trotz des vollen Erfolges in Vorarlberg jedoch das direkte EM-Ticket.

Abwechslungsreiche Anfangsphase

In der fünften Minute kommen die Österreicherinnen erstmals in den gegnerischen Strafraum. Barbara Dunst findet mit einer Flanke Eileen Campbell, deren Kopfball wird abgeblockt. Auf der Gegenseite verhindert Marina Georgieva im letzten Moment eine Flanke von Milena Kokosz. Der folgende Corner bringt keine Gefahr. Die Polinnen bleiben aber dran und bekommen einen Freistoß zugesprochen. Im Zentrum wird es dann kurz unübersichtlich vor Torfrau Manuela Zinsberger, aber am Ende steht eine Stürmerin im Abseits, was die griechische Schiedsrichterin erkennt.

Es geht hin und her in der Anfangsphase. Marie-Therese Höbinger leitet die nächste Offensivaktion ein. Schneller Angriff der Fuhrmann-Auswahl über den linken Flügel, Lilli Purtscheller legt gekonnt in den Lauf von Höbinger, die direkt mit links abzieht und das Tor knapp verfehlt (15.). Die ÖFB-Auswahl übernimmt mehr und mehr die Spielkontrolle und nähert sich auch dem Tor vermehrt an. Laura Wienroither, die ihr Startelf-Comeback feiert, findet mit einer Flanke von der rechten Seite Barbara Dunst, die Frankfurt-Legionärin köpft knapp über das Tor (19.). Wenige Augenblicke später lässt Höbinger eine Gegenspielerin an der Strafraumgrenze ins Leere rutschen, ihr Linksschuss fällt aber zu zentral aus und Schlussfrau Szemik packt sicher zu (20.). Campbell setzt in der 26. Minute Barbara Dunst mit einem schönen Doppelpass in Szene, doch auch dieser Abschluss landet in den Armen der polnischen Torfrau. Die beste Möglichkeit bis dahin hat abermals Höbinger. Puntigam sucht Campbell im Zentrum, der Ball wird abgeblockt und landet direkt vor den Füßen der Liverpool-Legionärin, doch erneut ist bei Szemik Endstation (36.). Celina Degen bricht den Bann Bei der nächsten Aktion ist aber auch die polnische Torfrau machtlos. Barbara Dunst flankt nach einer Cornervariante in den Strafraum, wo Celina Degen höher springt als ihre Gegenspielerinnen und den Ball zur verdienten Führung ins Tor köpft (37.). Für die 1. FC Köln-Legionärin ist es der dritte Länderspieltreffer. Verdiente 1:0-Pausenführung für Rot-Weiß-Rot.

Direkt nach dem Seitenwechsel verpasst Höbinger das mögliche 2:0. Szemik kann einen Dunst-Schuss nicht festhalten, Höbinger setzt den Ball knapp am Kasten vorbei (48.). Österreich bleibt am Drücker und trotzdem hat die Fuhrmann-Auswahl in der 57. Minute Glück, dass die Polinnen mit ihrer ersten echten Torchance den Ausgleich verpassen. Dieses Mal schalten die Gäste schnell um, Natalia Padilla hat ganz viel Platz, legt quer auf Ewa Pajor, doch die Spielerin des FC Barcelona lässt die Großchance aus. Spielunterbrechung nach einer Stunde wegen Regen & Gewitter Nach etwas mehr als einer Stunde unterbricht die griechische Schiedsrichterin Eleni Antoniou das Spiel, weil der Regen und das Gewitter immer heftiger werden. Doch die Partie kann nach einer fünfminütigen Unterbrechung fortgesetzt werden. Genau in der Phase, als die Polinnen mutiger werden, nutzen die Österreicherinnen einen Fehler im Spielaufbau zum 2:0-. Eileen Campbell vollendet nach einer schönen Einzelaktion und mit präzisem Abschluss (67.). Es kommt sogar zum Doppelschlag. Annabel Schasching mit einem prima Pass in die Spitze und Oliwia Wos fälscht den Ball ins eigene Tor ab (69.). Die Polinnen lassen aber den Kopf nicht hängen. Ewa Pajor hebelt die ÖFB-Defensive mit einem herrlichen Zuspiel aus, Natalia Padilla trifft im ersten Versuch nur die Stange, im zweiten Versuch stellt sie aber auf 1:3 (74.). Trotz dieses Anschlusstreffers kommt der verdiente Heimsieg der ÖFB-Auswahl nicht mehr in Gefahr. Das Team zeigt damit die von Teamchefin Irene Fuhrmann erwartete Reaktion auf die beiden Auftritte gegen Island und fixiert damit auch den Verbleib in der Liga A der Nations League. UEFA Women’s European Qualifiers – Liga A Österreich vs. Polen 3:1 (1:0) Tore: Degen (37.), Campbell (67.), Wos (ET/69.), Padilla (74.) Österreich: Zinsberger – Hanshaw, Kirchberger, Georgieva, Wienroither - Puntigam (K) (75. Feiersinger), Höbinger, Degen (46. Schasching) – Dunst (68. Hickelsberger-Füller), Campbell (75. Billa), Purtscheller (85. Pinther) Polen: Szemik - Wiankowska, Zieniewicz, Wos, Adamek (46. Dudek) - Matysik, Kokosz (46. Grabowska), Achcinska - Kamczyk (75. Zdunek), Pajor (K), Padilla (85. Kozak). Verdienter Heimsieg! 💪🏼

