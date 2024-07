ADMIRAL Frauen-Bundesliga-Aufsteiger LASK verstärkt sich weiter und holt für die Offensive die 18-jährige Cynthia Adamu (geb.: 12.02.2006) von Austria Wien. Die temporeiche Stürmerin ist die Schwester von ÖFB-Teamangreifer Junior Adamu (6 A-Länderspiele), ehemals FC Red Bull Salzburg, inzwischen SC Freiburg. Beide sind nigerianischer Abstammung und spielen für Österreich. Wie ihr Bruder begann auch Cynthia Adamu das Fußballspielen beim GAK 1902, ehe es sie 2021 in die ÖFB Frauen-Akademie zog. In einem Testspiel im Februar 2022 konnte sie gegen die Linzer Athletikerinnen einen Treffer verbuchen.

„Mit Cynthia konnten wir eine physisch starke Spielerin verpflichten"

Nach zwei Jahren in der Akademie wechselte Cynthia Adamu an den Verteilerkreis zur Austria Wien. Die 18-Jährige feierte 2022 ihr Debüt für die österreichische U16-Nationalmannschaft, markierte postwendend ihren ersten Treffer und blickt seitdem auf insgesamt 15 Einsätze in ÖFB-Nachwuchsteams (3x U16, 9x U17, 3x U19) zurück.

LASK-Cheftrainer Benjamin Stolte:

„Mit Cynthia konnten wir eine physisch starke Spielerin verpflichten, die auch durch ihre Schnelligkeit heraussticht. Wir sind froh, dass wir eine weitere Spielerin in unseren Reihen haben, die enormes Entwicklungspotential mitbringt. Im Laufe der Saison wollen wir sie weiterbringen.“

LASK-Neuzugang Cynthia Adamu:

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Der Verein hat mir sofort eine Perspektive geboten. Mein Ziel ist es, dem Verein weiterzuhelfen und mich persönlich weiterzuentwickeln. Da bekomme ich volle Unterstützung vom LASK. Ich werde hart arbeiten und 100% geben!“

Fotocredit: LASK