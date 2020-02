eBundesliga: Red Bull Salzburg verteidigt Titel im Teambewerb!

Details Samstag, 01. Februar 2020 20:47

Am heutigen Samstag ging in der Wiener Expedithalle das Finale im Teambewerb der krone.at-eBundesliga über die Bühne. In jeweils elf Runden traten die eSportler der 12 Bundesliga-Klubs gegeneinander an. Und dabei schafften es die eSportler des FC Red Bull Salzburg, den Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Bereits eine Runde vor Schluss (mit vier Siegen sowie einem Remis gegen Rapid) machten die Bullen den Meistertitel im Teambewerb klar. Auf Platz zwei landete die WSG Tirol. Den dritten Platz belegte der LASK.

Maximilian Mayrhofer (mit 31 Punkten der beste Spieler am heutigen Tag) herzt Andres Torres. Foto: GEPA/Red Bull Media

Damit ist Red Bull Salzburg nicht nur auf dem grünen, sondern auch auf dem virtuellen Rasen die Nummer eins in Österreich. Sercan Kara, Maximilian Mayrhofer, Andres Torres, Clemens Wanghofer, Raphael Vogl und Sebastian Eberl traten heuer für das eSport-Team der Bullen an.

Stimmen zur Titelverteidigung

Sercan Kara über den Erfolg: „Wir sind überglücklich, diesen begehrten Titel erneut nach Salzburg geholt zu haben. Es ist immer leichter, etwas das erste Mal zu gewinnen, als einen großen Erfolg zu verteidigen. Wir sind als Team in den letzten Wochen zu einer richtigen Einheit zusammengewachsen, haben viel investiert, hart trainiert, um auch in diesem Jahr um den Titel spielen zu können. Das hat man auch beim Finale gemerkt. Für den Klub freut es mich umso mehr, da sie uns Spielern alles ermöglicht haben, uns großartig unterstützt haben und wir ihnen so etwas zurückgeben konnten. Ein Erfolg in einem Teambewerb hat einfach einen enorm hohen Stellenwert.“

Maximilian Mayrhofer ergänzt: „Für mich war es die erste Teilnahme an der eBundesliga für die eRoten Bullen und ich bin sehr froh und stolz auf das, was wir heute gemeinsam geschafft haben. Einen echt unfassbaren Tag konnten wir nun mit dem Gewinn des Mannschaftstitels krönen – ein unbeschreibliches Gefühl. Auch wenn uns viele nicht als Favoriten angesehen haben, haben wir unser Ding konsequent durchgezogen und sind unserer Gemeinschaftstaktik treu geblieben. Von Tag eins des Trainingslagers bis zum Ende haben wir eine Megaleistung abgeliefert und in den entscheidenden Momenten einen kühlen Kopf behalten.“

