Große Auszeichnung für Gernot Trauner und den LASK auf virtueller Ebene: Der Kapitän der Linzer Athletiker wurde ins sogenannte „Rest der Welt Team of the Season So Far“ in FIFA 20 gewählt. Bei dieser Kategorie in „FIFA Ultimate Team“ handelt es sich um einige wenige Spieler, die in der laufenden Spielzeit starke Leistungen erbracht haben und deren Ligen kein eigenes „Team of the season“ erhalten haben.

LASK-Kapitän erhält spezielle Ultimate-Team-Karte

Gernot Trauner erhält eine spezielle TOTS-Karte mit einem Gesamtrating von 90. Seine weiteren Werte - Geschwindigkeit: 85, Schuss: 70, Pass: 80, Dribbling: 77, Defensiv: 89, Physis: 96. Die neuen TOTS-Karten für das Team aus dem Rest der Welt erscheinen heute, am 8. Juni um 19:00 Uhr, in FIFA 20 Ultimate Team.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media