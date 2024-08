Am kommenden Samstag, dem 10. August um 19:30 Uhr kommt es in der NV-Arena in St. Pölten zum absoluten Spitzenspiel: Meister spusu SKN St. Pölten Rush gegen Vizemeister FC First Vienna (Ligaportal-LIVETICKER). Für den Saisonauftakt hat man sich ein großes, tollen Rahmenprogramm einfallen lassen. Während ab 17:00 DJ Greenkeeper Stimmung macht, garantieren im Familiensektor eine Hüpfburg, Segway Probefahrten, ein Gewinnspiel und eine Torschusswand beste Unterhaltung für jedermann. Jeder Stadionbesucher bekommt ein Getränk seiner Wahl gratis. Ligaportal verlost übrigens 2x2 VIP-Tickets und einen Platz neben Toni Polster für den Kracher - HIER entlang! Leseempfehlung: Interview mit Präsidentin Andrea Pichler!

"Spot on" in der NV Arena für den Schlager am Samstagabend beim Saisonauftakt zwischen Meister spusu SKN St. Pölten Rush und Vizemeister FC First Vienna!



Jetzt 2x2 VIP-Tickets gewinnen!

Auf zu neuen Ufern!

Andrea Pichler, Präsidentin des spusu SKN St.Pölten Rush:

"Neun Mal Meister in Serie, zehn Mal Cupsieger und zuletzt zwei Mal in der Gruppenphase der UEFA Women’s Champions League. Als bester eigenständiger Frauenverein und Nummer 15 in der UEFA Rangliste befindet sich der spusu SKN St.Pölten Rush seit Jahren auf einem unbeschreiblichen Höhenflug, der genau so fortgesetzt werden soll!

In vielen Belangen brechen wir nun aber auch zu neuen Ufern auf.

Erstmal wäre da die Zusammenarbeit mit Rush Soccer, dem größten Jugendfußball-Klub der Welt (55.000 Spieler*innen bei 125 Partnerklubs und -organisationen in über 50 Ländern). „Wo sich die Spuren von Leidenschaft und Zielsetzung kreuzen, beginnt der Weg zum Sieg“, so ein Slogan. Kaum treffender könnte man die Entwicklung unseres Vereines beschreiben. Gerade machen wir gezielte Schritte in Richtung noch mehr Professionalität, um gemeinsam Großes zu erreichen.

Einer der wichtigsten Punkte ist mit Sicherheit, dass wir mit der NV Arena endlich eine echte Heimstätte gefunden haben, in der ab sofort alle unsere Heimspiele stattfinden. Unsere Spielerinnen, das Betreuerteam, aber auch alle, die hinter den Kulissen tolle Arbeit leisten, haben nun jenes fußballerische Zuhause, das sie verdient haben.

Alles unter einem Dach – das ist die Basis, um gemeinsam die Begeisterung für den Frauenfußball in der Landeshauptstadt neu zu entfachen und dabei innovative Maßstäbe zu setzen.

Ich lade Sie herzlich ein, unsere Spiele in der NV Arena zu besuchen, unsere Mannschaft anzufeuern und so Teil einer aufregenden Reise zu werden. Einer Reise, die uns – wie schon gesagt – zu neuen Ufern und vielen weiteren Erfolgen führen wird. Lassen Sie uns gemeinsam Siege feiern und die Saison 2024/25 zu einem unvergesslichen Erlebnis machen!"

"Natürlich wollen wir wieder Meister und Cupsieger werden"

Die Feierlichkeiten nach dem achten Double in Serie sind Geschichte, die Akkus nach der langen, erfolgreichen Saison längst wieder aufgeladen. spusu SKN St. Pölten Rush-Cheftrainerin Liése Brancão hat mit ihren Mädels viel vor …

„La Decima“, der zehnte Titel – das ganz große Ziel für die kommende Saison?

Liése Brancão: (schmunzelt) Natürlich wollen wir wieder Meister und Cupsieger werden. In der Champions League ist die Gruppenphase das klare Ziel.

In der letzten Saison war das Titelrennen kein Sololauf der Wölfinnen mehr, wird es diesmal sogar noch spannender?

Liése Brancão: Zuletzt sind die Spiele in der Meisterschaft immer enger geworden, Kantersiege in der Liga gibt es ja kaum noch. Die Gegnerinnen sind athletischer geworden, auch stabiler in den Leistungen und folglich in den Ergebnissen. So ist es auch bei uns.

Die größten Herausforderinnen in dieser Saison sind?

Liése Brancão: Ich denke, dass Vienna und Altach wieder sehr stark sein werden und natürlich die Austria, die nach dem Comeback von Carina Wenninger mit einer bärenstarken Defensive aufwarten kann. Ich freue mich auf die Duelle.

Die Austria hat also ordentlich aufgerüstet – aber auch der Kader beim SKN hat mit acht Neuzugängen ein neues Aussehen. Zufrieden mit der Transferzeit?

Liése Brancão: Sehr zufrieden! Wir haben uns nicht nur in Sachen individuelle Klasse verbessert, auch in unserem Kader sind wir viel breiter und stärker aufgestellt. Jede Position ist doppelt besetzt.

Und es gibt noch eine Veränderung – ihr spielt ab sofort alle Heimspiele in der NV Arena!

Liése Brancão: Die Arena ist eine der wichtigsten Errungenschaften überhaupt. Eine echte Heimstätte zu haben, ist enorm wichtig. Die Infrastruktur, die wir jetzt zur Verfügung haben ist einfach unglaublich und hilft uns, die nächsten Schritte zu machen.

Einer davon soll der in die Gruppenphase der UEFA Women’s Champions League sein?

Liése Brancão: Ganz genau! Davor müssen wir uns aber im Mini-Turnier gegen Georgien Anfang September beweisen.

Da wird wohl der albanische Meister Vllanznia der schärfste Konkurrent sein?

Liése Brancão: Moment! Unser erster Gegner heißt Neftçi aus Aserbaidschan. Aber natürlich beschäftigen wir bereits mit weiteren Gegnern. Wir sind voll fokussiert und bereit für eine starke und erfolgreiche Saison.

Werde Teil des SKN-Teams

Franz und Sarah Gugerell macht das ehrenamtliche Engagement beim spusu SKN St. Pölten Rush vor allem richtig Spaß.

„Wir bestreiten unseren Lebensunterhalt mit dem, was wir bekommen, aber wir leben von dem, was wir geben", hat Winston Churchill einmal gesagt. Als einer von vielen wusste er, wie erfüllend Hilfsbereitschaft sein kann. Zudem ist anderen zu helfen auch noch gesund! Wer sich ehrenamtlich engagiert - das zeigen Langzeitstudien - ist körperlich fitter und letztendlich mit dem eigenen Leben zufriedener.

Man sieht, es gibt also viele Gründe, warum Menschen ein Ehrenamt ausüben. Ganz oben stehen der Spaß an der Sache und die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. Beides ist beim spusu SKN St. Pölten Rush absolut gegeben - ebenso, wie die Chance hinter die Kulissen eines europäischen Top-Vereins zu blicken.

Wo sonst hat man die Chance, am Spielfeldrand zu stehen, wenn die Champions League-Hymne ertönt? Wo sonst die Möglichkeit, echte Weltstars hautnah zu erleben und Triumphe mit ihnen gemeinsam zu feiern?

Viele Freunde der Wölfinnen genießen das immer wieder. „Vor allem mache ich es aber aus Freude“, so Franz Gugerell, der mit Tochter Sarah seit Jahren ein eingespieltes Ehrenamtlichen-Team bildet. Die beiden sind aus dem Verein unmöglich mehr wegzudenken. Nun ist es an der Zeit, zu wachsen und weitere Engagierte zu finden. Jede helfende Hand trägt am Weg zu unseren weiteren Erfolgen bei!

Interesse? Dann melde dich unter +43 660 5563 442 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Fotocredit: SKN St. Pölten