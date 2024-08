Der Countdown zur U20 Frauen-Weltmeisterschaft in Kolumbien (31. August - 22. September) läuft! Rund drei Wochen vor Turnierstart hat ÖFB-U20 Frauen-Teamchef Markus Hackl sein Aufgebot für die historisch erste WM-Teilnahme eines österreichischen Frauen-Nationalteams bekanntgegeben.

„Sind überzeugt, mit diesem Kader gute Rolle bei der WM spielen zu können“

Insgesamt 23 Spielerinnen, darunter drei Torfrauen, hat der Teamchef rund zwei Wochen vor der Abreise nach Südamerika nominiert. Zwei Spielerinnen müssen kurz vor Turnierstart am 31. August noch aus dem ÖFB-Aufgebot gestrichen werden.

„Ich habe in den letzten Wochen bei diversen Testspielen noch so viele Eindrücke wie möglich von den Spielerinnen gesammelt, um nach intensiven Analysen mit meinem Trainerteam jene 23 Spielerinnen zu bestimmen, die mit uns nach Kolumbien reisen werden. Natürlich sind solche Kaderbekanntgaben immer mit schwierigen Entscheidungen verbunden, aber wir sind davon überzeugt, mit diesem Kader eine gute Rolle bei der Weltmeisterschaft spielen zu können“, so Teamchef Markus Hackl.

Im erstmaligen WM-Aufgebot stehen mit Jovana Cavic, Chiara D´Angelo, Mariella El Sherif, Anna Holl, Julia Keutz, Valentina Mädl, Nicole Ojukwu, Emilia Purtscher, Magdalena Rukavina, Larissa Rusek, Isabell Schneiderbauer, Christina Schönwetter, Nadine Seidl, Laura Spinn, Tatjana Weiss und Anna Wirnsberger insgesamt 16 Nachwuchs-Nationalteamspielerinnen, die bei der U19 EM 2023 in Belgien bereits für Furore gesorgt und den Einzug ins Achtelfinale nur knapp verpasst haben.

„Wir blicken positiv und mit unglaublich viel Vorfreude auf diese historische WM und sind bereit, in jedem einzelnen Spiel unsere beste Leistung auf und neben dem Platz zu zeigen“, so Hackl weiter.

Die erste WM-Endrundenteilnahme eines österreichischen Nachwuchs-Nationalteams seit der U20 WM der Burschen 2015 in Neuseeland freut auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel, der die U20-Auswahl nach Kolumbien begleiten wird: „Es macht uns als ÖFB sehr stolz, dass wir nach der EURO der Herren in Deutschland und der U17 EM der Burschen auf Zypern mit der U20 Frauen-Weltmeisterschaft in Kolumbien in Kürze ein drittes Großereignis mit österreichischer Beteiligung in diesem Jahr haben. Dass unser U20 Frauen-Nationalteam zudem als einer von fünf europäischen Vertretern am Turnier in Kolumbien teilnimmt, ist vor allem auch für unsere Nachwuchsarbeit ein tolles Zeichen."

Größten Block stellt Vienna

Den größten Spielerinnen-Block im ÖFB-Kader stellt der First Vienna FC 1894. Sieben Spielerinnen der amtierenden Vizemeisterinnen der ADMIRAL Frauen Bundesliga haben es in das vorerst 23-köpfige WM-Aufgebot geschafft. Jüngste einberufene Akteurin ist Bergheim-Offensivfrau Valentina Illinger (17). Die ehemalige U17 Frauen-Nationalteamspielerin feierte erst in diesem Jahr ihr Debüt für das U20 Frauen-Nationalteam.

„Die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft ist ohnehin schon ein besonderes Ereignis. Für jene Spielerinnen, die es in das Aufgebot geschafft haben und Österreich bei dieser historisch, erstmaligen WM-Endrunde eines Frauen-Nationalteams vertreten werden, ist es noch einmal mehr ein außergewöhnliches Erlebnis. Ich wünsche dem Team für das Turnier in Kolumbien nur das Beste und bin mir sicher, dass sie uns mit demselben Einsatz und derselben Leidenschaft begeistern werden, die sie schon bei der U19 Europameisterschaft im vergangenen Jahr an den Tag gelegt haben“, so ÖFB Präsident Klaus Mitterdorfer.

Trio fehlt wegen Kreuzbandverletzungen

Nicht im WM-Aufgebot stehen wie erwartet Lainie Fuchs (First Vienna FC 1894), Linda Natter (First Vienna FC 1894) und Isabel Aistleitner (spusu SKN St. Pölten Rush). Alle drei Eurofighterinnen von 2023 verpassen die Endrunde in Kolumbien auf Grund von Kreuzband-Verletzungen.

Die Österreicherinnen bekommen es bei ihrer ersten WM-Teilnahme in der Gruppe E mit Ghana (3. September 2024, 00:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota), Neuseeland (6. September 2024, 03:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota) und mit den Weltmeisterinnen von 2018 aus Japan (9. September 2024, 01:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota) zu tun. Alle drei Gruppenspiele werden auf ORF Sport+ live übertragen. Die Abreise nach Südamerika erfolgt am 21. August 2024 von Wien. Vor dem Start der WM wird das ÖFB-Team am Dienstag, 27. August 2024 in Bogota ein letztes Testspiel gegen WM-Teilnehmer Venezuela bestreiten.

Kader U20 Frauen-Nationalteam:

CAVIC Jovana (First Vienna FC 1894), D’ ANGELO Chiara (spusu SKN St. Pölten Rush), EL SHERIF Mariella (FC Carl Zeiss Jena/GER), FANKHAUSER Hannah (First Vienna FC 1894), GUTMANN Sarah (First Vienna FC 1894), HOLL Anna (SoccerCoin USV Neulengbach), ILLINGER Valentina (FC Bergheim), KEUTZ Julia (SK Sturm Graz), MÄDL Valentina (spusu SKN St. Pölten Rush), OJUKWU Nicole (SC Freiburg/GER), PURTSCHER Emilia (SCR Altach Frauen), RUKAVINA Magdalena (First Vienna FC 1894), RUSEK Larissa (SoccerCoin USV Neulengbach), SCHNEIDERBAUER Isabell (First Vienna FC 1894), SCHÖNWETTER Christina (First Vienna FC 1894), SATRA Florentina (FK Austria Wien), SEIDL Nadine (First Vienna FC 1894), SISIC Almedina (FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen), SPINN Laura (FC Bergheim), SPINN Greta (FC Bergheim), WEISS Tatjana (SoccerCoin USV Neulengbach), WIRNSBERGER Anna (SK Sturm Graz), ZILETKINA Alisa (FK Austria Wien).

Als einzige Spielerin von ADMIRAL Frauen-Bundesliga-Aufsteiger LASK steht Cynthia Adamu auf Abruf bereit.

Auf Abruf:

ADAMU Cynthia (LASK), ALBRECHT Selina Maria (SCR Altach Frauen), D’ ANGELO Theresa (FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen), HAIDNER Larissa (FK Austria Wien), HÖCHERL Lara (First Vienna FC 1894), KRASSNIG Tina (FC Bergheim), PERTL Livia (William Carey University/USA), REISSNER Naika (1. FC Union Berlin/GER), REITERER Jasmin (LASK), RITTER Lara (FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen), RODUNER Amelie (FC Bayern München II), WALTER Michaela (SPG FC Lustenau /FC Dornbirn Ladies)

