Zum Start der ADMIRAL Frauen Bundesliga wartet auf Vizemeister First Vienna FC 1894 am Samstag eine herausfordernde Aufgabe. Für die Döblingerinnen geht es auswärts zu den Serienmeisterinnen vom spusu SKN St. Pölten Rush. Das Spiel der vorgezogenen 3. Runde findet um 19:30 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER) in der NV Arena in der niederösterreichischen Landeshauptstadt statt. Karten sind bereits online auf https://tickets.skn-frauen.at verfügbar.

„Haben gegen starke internationale Gegnerinnen nicht nur mitgehalten, sondern auch phasenweise dominiert"

Die Vienna startet ihre Saison in der Liga gegen den spusu SKN St. Pölten Rush. Das Team von Cheftrainer Mark Dobrounig absolvierte in der Vorbereitung sechs Partien, darunter ein Testspiel gegen den 1. FC Köln. Die Bilanz der Spiele ist ausgeglichen: zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen.

Vienna-Trainer Dobrounig zeigt sich zufrieden mit der Vorbereitung: „Die Vorbereitung lief gut. Wir haben gegen starke internationale Gegnerinnen nicht nur mitgehalten, sondern auch phasenweise dominiert und uns einige Torchancen erarbeitet, wenn auch nicht immer mit dem gewünschten Endergebnis. Für uns stand in diesen Spielen jedoch die Leistung im Vordergrund.“

Sechs Neuzugänge, fünf Abgänge

Im Kader der Döblingerinnen hat sich über den Sommer einiges getan. Nach dem Wechsel von Nicole Ojukwu in die Deutsche Bundesliga zum SC Freiburg, dem Karriereende von Martina Mädl sowie den Abgängen von Aistleitner, Birglechner und Dordic, wurde der Kader gezielt verstärkt. Mit Magdalena Rukavina von Neulengbach, Hannah Fankhauser von BW Linz, Aldiana Amuchie vom SKN und Leonie Marie Gebert von der TSG Hoffenheim konnten vier Jungtalente verpflichtet werden. Linda Tuschek kehrte vom Wiener Sport-Club zurück, Lainie Fuchs vom SKN.



„Wir sind sehr zufrieden mit den Transfers. Wir haben nicht nur in der Breite, sondern auch in der Qualität zugelegt. Mehrere Spielerinnen können auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden, was uns taktische Flexibilität gibt. Auch einige Talente aus dem eigenen Nachwuchs haben bereits Fortschritte gemacht und wurden in den Kader der ersten Mannschaft hochgezogen“, so Trainer Dobrounig.

In der Vorsaison hatte Vizemeister Vienna oft Grund zum Jubeln, auch gleich bei der Auftakt-Hürde der neuen Spielzeit in St. Pölten?

Erstes Spiel als „Sprung ins Ungewisse"

In den vergangenen Saisonen gab es auswärts in St. Pölten für die Vienna wenig zu holen. Die jüngsten Ergebnisse aus dem Frühjahr stimmen jedoch optimistisch. Neben einem Last-Minute-Unentschieden auf der Hohen Warte gelang es den Döblingerinnen, die Rekordmeisterinnen im Cup-Halbfinale an den Rand einer Niederlage zu bringen. In der Verlängerung sicherten sich die Niederösterreicherinnen jedoch das Weiterkommen und holten sich im Finale den Titel und somit das Double 2023/24.



Für Trainer Dobrounig ist das Duell auch eine Standortbestimmung: „In St. Pölten wartet eine der schwierigsten Aufgaben der Saison. Es ist das erste Spiel und beide Teams haben noch keine Standortbestimmung, daher ist es ein Sprung ins Ungewisse. Wir werden versuchen zu überraschen und haben uns taktisch und körperlich weiterentwickelt. Das wollen wir am Samstag auf den Platz bringen.“

Rekordversuch in der NV Arena

Zum Duell „Meister gegen Vize-Meister“ am 10. August 2024 wagt der SKN auch einen Rekordversuch: Beim Erreichen von mehr als 5.000 verkauften Tickets erhalten alle anwesenden Zuschauer ein Getränk ihrer Wahl gratis.

