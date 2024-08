Mit der Auftakt-Pressekonferenz der ADMIRAL Frauen Bundesliga hat der nationale Frauenfußball traditionell die neue BL-Saison 2024/25 eingeläutet. Schon bevor der Ball in der Meisterschaft wieder rollt, bringt die höchste Spielklasse im österreichischen Frauenfußball für die Clubs, Spielerinnen und Fans einige Neuigkeiten mit. Durch die Reform des Spielmodus mit einer Einteilung in Meistergruppe und Qualifikationsgruppe nach 18 gemeinsamen Runden wartet noch einmal mehr Spannung auf Spielerinnen und Fans.

Neun von zehn Kapitäninnen der neuen ADMIRAL Frauen-Bundesliga-Saison 2024/25. Der FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen schickte Jana Rauch, die keine Spielführerin ist.

„Der neue Modus verspricht definitiv mehr Spannung“

„Diese Reform hat ihren Ursprung bereits vor einigen Jahren. Wir haben bei der gemeinsamen Entscheidung mit den Clubs auch immer wieder einen Blick auf andere Länder geworfen. Diese zusätzlichen Spiele in der ADMIRAL Frauen Bundesliga sind für die Clubs gut machbar und der neue Modus verspricht definitiv mehr Spannung“, so Isabel Hochstöger, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball im ÖFB im Rahmen der Pressekonferenz in der ADMIRAL Arena im Wiener Prater.

Mit dem deutschen Sportartikelhersteller DERBYSTAR konnte zudem erstmals ein offizieller Ballpartner für die ADMIRAL Frauen Bundesliga sowie die 2. Frauen Bundesliga gewonnen werden. „Das ist ein richtig großer Meilenstein, denn die Spielerinnen wissen nun ganz gezielt und genau, mit welchem Arbeitsgerät sie tagtäglich arbeiten. Es ist ein großer und weiterer wichtiger Schritt in Richtung Professionalisierung und der Außendarstellung“, so Neo-Ligamanagerin Nina Potz.

„Weiterer, wichtiger Schritt in der laufenden Professionalisierung des heimischen Frauenfußballs"

ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer: „Die Reform und der neue Spielmodus in der ADMIRAL Frauen Bundesliga versprechen nicht nur mehr Spannung im Titelrennen und Abstiegskampf, sondern sind zugleich ein weiterer, wichtiger Schritt in der laufenden Professionalisierung des heimischen Frauenfußballs.

Dasselbe gilt auch für die erstmalige Implementierung eines offiziellen Ligaballes in der ADMIRAL Frauen Bundesliga. Ich freue mich daher sehr, dass die Kooperation mit Derbystar ab dieser Saison für mindestens drei Jahre zustande gekommen ist."

Jürgen Irsigler, Geschäftsführer von Ligasponsor ADMIRAL betont: „Das Resümee nach dem ersten Jahr als Bewerbsponsor ist absolut positiv. Alle Spiele waren und sind live auf ORF oder ÖFB TV zu sehen, zudem rücken die Teams leistungsmäßig näher beisammen und Doppelveranstaltungen mit den Herrenteams werden noch mehr Interesse wecken. Das neue Format verspricht definitiv mehr Spannung, vor allem durch das Playoff. Ich bin davon überzeugt, dass Fußball die Frauensportart Nummer eins in Österreich bleiben wird.“

Serienmeister peilt „La Decima“ an

Für Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten Rush steht „La Decima“ – der zehnte Meistertitel in Serie – ganz oben auf der Wunschliste für die kommende Spielzeit: „Ich bin sehr guter Dinge, dass wir erneut gut aufgestellt sind, um eine erfolgreiche Saison zu spielen. Noch viel wichtiger ist für uns, dass wir alle Heimspiele in der NV-Arena bestreiten werden. Es bietet uns hoffentlich schon beim vorgezogenen Auftakt gegen die Vienna eine richtig coole Kulisse“, meint Kapitänin Jennifer Klein.

Beim amtierenden Vizemeister First Vienna FC 1894 will man sich indes nicht auf der erfolgreichen Vorsaison ausruhen, bestätigt Kapitänin Claudia Wasser, Spielerin der Saison 2023/24: „Es war natürlich für den gesamten Verein eine unglaublich erfolgreiche Saison, dennoch hatten wir auch Rückschläge und haben Punkte liegen gelassen. Da ist am Ende definitiv noch mehr möglich, wenn wir noch konsequenter bis zum Ende spielen.“

Beim Aufsteiger und Liga-Neuling LASK ist vor allem die Vorfreude auf das erste Bundesliga-Jahr im Fokus: „Wir freuen uns auf die neue Herausforderung, aber es wird für uns auch eine große Challenge werden. Wir wollen unsere Stärken ausspielen und diese erste Saison mit einem guten Tabellenplatz beenden. Es gilt, die Liga erst einmal kennenzulernen und jede einzelne Spielerin weiterzuentwickeln“, so Katharina Mayr.

Auf Grund der Teilnahme an der UEFA Women´s Champions League bestreiten Meister spusu SKN St. Pölten Rush und Vizemeister First Vienna FC 1894 das Duell des 3. Spieltages vorgezogen am kommenden Samstag, 10. August 2024, um 19:30 Uhr in der NV-Arena.

Das offizielle Auftakt-Livedoppel auf ORF Sport+ steigt am Mittwoch, 14. August 2024 um 17:30 Uhr zwischen dem USV SoccerCoin Neulengbach gegen Meister spusu SKN St. Pölten und dem Duell zwischen dem First Vienna FC 1894 mit dem FK Austria Wien (20:30 Uhr).

Wie bei den Männern rollt auch bei den Frauen in der ADMIRAL Bundesliga in der Saison 2024/25 ein neuer Ball.

„Die gesamte Entwicklung der Frauen Bundesliga sehe ich sehr gut"

Die weiteren Stimmen der Pressekonferenz:

Francesca Calo (SCR Altach Frauen): „Durch die Reform wird die Winterpause kürzer, das ist absolut positiv zu bewerten. Die gesamte Entwicklung der Frauen Bundesliga sehe ich sehr gut. Auch St. Pölten hat – wenngleich selten – Punkte liegen lassen, dazu konnten die unteren Teams immer mal wieder überraschen und punkten. Das spricht dafür, dass alle Vereine angekommen sind.“

Sophie Maierhofer (SK Sturm Graz): „Wir haben ein extrem junges Team, darum steht die Entwicklung im Vordergrund. Das schließt Erfolg aber natürlich nicht aus. Das Ziel ist, oben mitzuspielen. Es wird sicher eine große Herausforderung, aber wir können auch eine Rolle spielen.“

Verena Volkmer (FK Austria Wien): „Wir wollen im Meisterplayoff mitspielen. Mit den Transfers von Carina Wenninger und Gini Kirchberger haben wir kleine Ausrufezeichen gesetzt. Beide haben auf Top-Niveau viele Spiele absolviert und machen uns in allen Bereichen noch besser. Wenn man erstmal im Meisterplayoff ist, ist alles möglich.“

Tatjana Weiss (USV Neulengbach): „Unser Auftakt mit dem Heimspiel gegen St. Pölten und der Auswärtspartie bei der Vienna ist sicher nicht das einfachste Los, dennoch denke ich, dass wir punkten können. Es freut mich, dass ich vom Club das Vertrauen als neue Kapitänin erhalten habe. Ich möchte mit meiner Erfahrung für Ruhe und Stabilität sorgen und unterstützen, wo ich kann. Die Qualität der Liga ist gestiegen. Wir wollen zusehen, dass wir an unsere Leistungen anknüpfen und im Idealfall die Top-4 erreichen.“

„Vorfreude vor allem auf das erste Derby mit dem LASK am 2. Spieltag ist extrem groß"

Jana Rauch (FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen): „Die Vorfreude auf die gesamte Saison, aber natürlich vor allem auf das erste Derby mit dem LASK am 2. Spieltag ist extrem groß. Solche Spiele locken mehr Fans an und genau für solche Partien spielen wir Fußball. Wir wollen in dieser Saison auch gegen die größeren Gegner häufiger punkten.“

Carina Brunold (SPG Lustenau/FC Dornbirn Ladies): „Wir wollen einfach an die vorherige Saison anknüpfen und ich denke, dass eine Platzierung im Mittelfeld erneut möglich sein kann. Es wird durch die Ligareform eine lange Saison werden, aber alleine die Vorfreude auf das Derby gegen Altach in der 3. Runde ist schon groß. Bei einem Derby ist immer alles möglich, es ist etwas ganz Spezielles. Hoffentlich gehen wir als Sieger vom Platz.“

Lucia Orkic (FC Bergheim): „Das Ziel ist der Klassenerhalt und wir wollen auf jeden Fall überraschen und vom Tabellenende wegkommen. Durch den neuen Modus und die zusätzlichen Spiele wird es nicht leichter werden, weil die Belastung höher ist und uns einiges abverlangen wird. Aber es ergeben sich auch neue Möglichkeiten.“

