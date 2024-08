Tea Krznaric und Andreas "Andi" Biritz sind zurück in St. Pölten! Beide waren in der jüngeren Vergangenheit des Vereins bereits Teil des spusu SKN Rush und kehren nun an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Kurz vor Saisonstart (Sa., 19:30 Uhr, gegen Vizemeister First Vienna FC, Ligaportal-LIVETICKER) stoßen damit Personalien zum Verein, die bereits ihre Fußabdrücke beim amtierenden Meister der Frauen-Bundesliga hinterlassen haben.

Schnürt ihre Fußballschuhe fortan wieder für das Wolfsrudel des SKN St. Pölten Rush: Tea Krznaric (l.).

Comeback auf Betreuerbank und in Offensivabteilung

Andi Biritz war Teil jenes Betreuerteams, das 2019 in Enschede den allerersten SKN-Sieg in der UEFA Women's Champions League einfahren konnte, Tea Krznaric netzte im Future League Team des spusu SKN Rush und kehrt nach zwei Jahren beim LASK zurück in die niederösterreichische Landeshauptstadt.

"Manchmal muss man eine Stufe runtergehen, um zwei aufzusteigen"

Tea Krznaric ist zurück beim spusu SKN Rush! Zum Start der Frühjahrssaison 2022 brach die Kroatin ihre Zelte in St. Pölten ab und wechselte in ihre Heimat, wo sie mit ZNK Split in der höchsten kroatischen Liga kickte. Schon im Sommer desselben Jahres ging es für die frischgebackene Doublesiegerin zurück nach Österreich. Krznaric schloss sich dem LASK an, der damals in der 2. Liga um den Aufstieg spielte.

Ein mutiger Schritt, für die Kroatin jedoch alles andere als ein Rückschritt: „Ich bin zum LASK gewechselt, da man in Linz die Mission ‚Aufstieg Bundesliga‘ im Visier hatte. Ein Schritt, den ich als sehr wichtig für meine Entwicklung empfand. Manchmal muss man eine Stufe runtergehen, um zwei aufzusteigen“, so Krznaric, die mit dem LASK in der Saison 2023/24 den Aufstieg in die Bundesliga fixierte. Zurück an alter Wirkungsstätte wartet auf die Offensivspielerin das Wiedersehen mit zahlreichen Teamkolleginnen des kroatischen Nationalteams, so kicken neben Leonarda Balog auch die Sommer-Neuzugänge Andrea Glibo und Tea Vracevic beim spusu SKN Rush.

„Es ist natürlich schön, Spielerinnen an meiner Seite zu haben, die mit mir im Nationalteam spielen. Wichtiger ist jedoch der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen“, führt Tea Krznaric fort. Ziele, die sie aus ihrer ersten Amtszeit beim spusu SKN Rush bestens kennt. „Ich möchte mich persönlich gleich gut einfinden, meine Leistung abrufen und vor allem gesund bleiben“, nennt Krznaric ihre persönliche Zielsetzung für die Saison 2024/25.

Trainerin Liese Brancao freut sich, ihre ehemalige Spielerin wieder beim Verein zu sehen. „Tea ist eine großartige Offensiv-Akteurin mit sehr viel Qualität. Sie hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt und bei beiden Stationen jede Menge Erfahrung gesammelt. Wir freuen uns, dass sie wieder bei uns ist und die nächsten Schritte in ihrer Karriere machen kann“, freut sich die Trainerin des spusu SKN Rush.

Machte "gemeinsame Sache" mit seinem langjährigen Mentor Adi Hütter und kehrt nun als Co-Trainer an die alte Wirkungsstätte zurück: Andreas "Andi" Biritz.

Co-Trainer "Andi Biritz ist ein echter Gewinn für uns"

Mit Andi Biritz kehrt ein weiterer bekannter Name zurück nach St. Pölten! Der 38-Jährige war von Winter 2018 bis September 2019 bereits in diversen Positionen beim spusu SKN Rush tätig, folgte anschließend dem Ruf seines langjährigen Mentors Adi Hütter und folgte diesem zum deutschen Kultklub SG Eintracht Frankfurt, mit dem er gehörig für Furore sorgen konnte. „Hier konnte ich viele neue Eindrücke und sehr wertvolle internationale Erfahrung sammeln“, so Biritz.

Dies jedoch in einer äußerst schwierigen Zeit, brachte die Corona-Pandemie doch spezielle Herausforderungen mit sich. „Man musste lernen, damit umzugehen, ist enger zusammengerückt. Vor allem von der Familie getrennt zu sein und sich nicht sehen zu können – damit musste man lernen umzugehen“, so der heutige Co-Trainer des spusu SKN Rush. Auch die nächste Station bei der Wiener Austria unter Coach Manfred Schmid war herausfordernd und erfolgreich, so konnte man die Meisterschaft 2021/22 auf dem hervorragenden dritten Platz beenden.

Erfolge, die er auch bereits mit St. Pölten feiern konnte. So war Biritz 2019 Teil jenes St. Pöltner Betreuerteams, das mit einem 2:1 in Enschede den allerersten Sieg in der UEFA Women's Champions League einfahren konnte. Eine motivierte und sportliche Zielsetzung ist etwas, das man auch in seiner zweiten Amtszeit beim spusu SKN Rush anstrebt.

"...meinen Teil dazu betragen, dass WIR unsere Ziele erreichen"

„Der Kontakt zum Verein ist nie abgerissen. Ich habe die Spiele weiterhin verfolgt und war in regelmäßigem Austausch mit Liese Brancao. Umso mehr freut es mich, wieder in St. Pölten zu sein und Li in ihrem Trainerteam unterstützen zu können. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass WIR unsere gemeinsamen Ziele erreichen“, so Andi Biritz. „Andi Biritz ist ein echter Gewinn für uns“, freut sich auch Sportdirektorin Tanja Schulte.

„Seine Erfahrung im Profifußball und seine fachliche Qualität werden das Trainerteam um Cheftrainerin Liese Brancao auf ein noch höheres Level setzen. Lisa Alzner (A-Lizenz-Inhaberin) als weitere Co-Trainerin betreut den Bereich Videoanalyse und wird zudem – und darauf sind wir sehr stolz – als Cheftrainerin der Future League Mannschaft den Nachwuchs fördern.

Daniela Forsthuber ist als Sportwissenschaftliche Angestellte weiterhin für die Athletik, die Betreuung von Catapult und Strykerlabs verantwortlich. Ömer Eryilmaz bleibt der verantwortliche Torhüterinnen-Trainer. Andi Biritz wird in enger Zusammenarbeit mit Liese Brancao, die bekanntlich in diesem Jahr die Pro-Lizenz absolvieren wird, die Geschicke des Bundesliga-Kaders leiten und Liese unterstützen. Sicherlich auch frischen Wind in das Team einbringen und genau das waren auch die Anforderungen, nach denen wir gesucht haben. Somit ist aus meiner Sicht das Trainerteam bei uns top aufgestellt“, so Tanja Schulte.

Fotocredit: Wolfgang Wallner