Als neunfacher Meister, zehnfacher Cupsieger und Serienteilnehmer der Champions League befindet sich der spusu SKN St. Pölten Rush als bester eigenständiger Frauenverein und Nummer 15 in der UEFA-Rangliste sportlich seit Jahren auf einem Höhenflug. Aktuell tut sich auch aus organisatorischer Sicht so einiges.

spusu SKN Rush-Präsidentin Andrea Pichler mit Ligaportal-Geschäftsführer Dr. Thomas Arnitz

Bei der besten Frauenfußballmannschaft Österreichs herrscht Aufbruchsstimmung. Beflügelt von den Erfolgen am Platz, wird nun auch seit Monaten an der Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen gearbeitet, die für einen absolut professionellen Spielbetrieb notwendig sind. Innerhalb von nur vier Monaten kann Neo-Präsidentin Andrea Pichler bereits Maßgebliches vorweisen.

Am Weg zum Profibetrieb

Zur Sicherstellung von Finanzierung und Wirtschaftlichkeit des Vereins hat man als ersten Schritt eine eigene GmbH gegründet. Als sportlicher Partner wurde der weltweit größte Jugendfußballklub Rush Soccer an Bord geholt, und man ergänzt als erstes Frauenteam nun dessen Portfolio. Durch Trainings, Testspiele und Coachingveranstaltungen sollen sich Spielerinnen und Trainerinnen mit den anderen Vereinen austauschen und weiterentwickeln. Neuer Ausrüster ist „Capelli“.

Mit der NV Arena, dem größten Stadion Niederösterreichs, hat die Mannschaft nun außerdem eine offizielle Heimstätte mit Top Trainings- und Zuschauerinfrastruktur. „Unsere Spielerinnen, das Betreuerteam und alle, die hinter den Kulissen tolle Arbeit leisten, haben jetzt endlich jenes fußballerische Zuhause bekommen, das sie verdient haben. Heimspiele erreichen ganz neue Dimensionen, und wir können auch unseren Fans eine ganz andere Atmosphäre bieten“, betont spusu SKN St. Pölten Rush Präsidentin Andrea Pichler.

Neue Partnerschaft mit Ligaportal.at besiegelt

Auch in Sachen Medienkooperationen macht sich der Verein auf zu neuen Ufern. Mit Ligaportal.at hat der spusu SKN St. Pölten Rush nun das führende Online-Sportportal Österreichs an seiner Seite. Pro Saison profitieren überregional Fans und Interessierte von Spielinformationen, Ligatabellen, Ergebnissen und etwa 40.000 Live-Tickern.

„Die Kooperation markiert für uns einen wichtigen Meilenstein und wir sehen hier großes Potenzial. Mit Ligaportal.at haben wir die reichweitenstärkste Fußballplattform des Landes als Partner gewonnen. Damit ergeben sich ganz neue Möglichkeiten hinsichtlich unserer digitalen Präsenz. Sowohl online als auch in der App können wir unsere Fans – und alle, die es noch werden wollen – zielgerichtet erreichen und überregional mit allen wichtigen Infos versorgen. Das ist für uns ein weiterer Schritt in Richtung noch mehr Professionalität“, so Andrea Pichler.

Ebenso begeistert zeigt sich Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal.at, Dr. Thomas Arnitz: „Ich freue mich sehr, dass die neue Partnerschaft zwischen Ligaportal.at und spusu SKN St. Pölten Rush gelungen ist. Herzlichen Dank an Andrea Pichler für die konstruktiven Gespräche. Durch die gemeinsame Initiative mit einem renommierten Team, das in der Frauen Champions League spielt, möchten wir nicht nur die Sichtbarkeit des Frauenfußballs erhöhen, sondern auch tiefere und informativere Einblicke in die Spiele, Spielerinnen und hinter den Kulissen bieten. Wir freuen uns auf die spannenden Möglichkeiten, die diese Kooperation bietet.”

Die Kooperation hatte am gestrigen Samstagabend auf jeden Fall einen erfolgreichen Start. spusu SKN St. Pölten Frauen Rush schoss den Vorjahreszweiten Vienna FC Frauen mit 6:0 aus dem Stadion. 1.497 Besucher kamen ins Stadion, um die Partie zu verfolgen. Damit war es das meistbesuchte Frauen-Fußballspiel in der österreichischen Admiral Frauen-Bundesliga aller Zeiten!

