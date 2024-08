Die Linzer Athletikerinnen verlieren bei hochsommerlichen Temperaturen ein packendes Testspiel gegen die Frauen vom deutschen Kultklub Borussia Dortmund. Der LASK, Aufsteiger in die ADMIRAL Frauen-Bundesliga, führte bis zur 82. Spielminute mit 2:1, ehe der BVB im Finish die Partie noch zu seinen Gunsten drehte - 2:3.

Florentina Wagner und die LASKlerinnen lieferten den BVB-Frauen einen heißen Fight und gaben sich erst in den Schlussminuten nach einem Doppelschlag der Gäste geschlagen.

LASKlerin Edina Avdic mit erster Torgelegenheit

Spontan ergab sich ein heißes Testspiel für den LASK. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der BVB war bei 31 Grad und praller Sonne am LASK-Platz an der Daimlerstraße zu Gast. Die Gäste aus NRW spielen aktuell nach drei Aufstiegen in Folge in der Westfalenliga, der vierthöchsten Leistungsstufe Deutschlands.

Die erste Topchance des Spiels verzeichnete der LASK. Edina Avdic schoss aus spitzem Winkel knapp neben das lange Eck (10.). Die Linzerinnen waren in den ersten Minuten tonangebend, ließen Ball und Gegner laufen. Beide Mannschaften zeigten – trotz weniger Torchancen – ein sehr ansehnliches Spiel mit hoher Lauf- und Zweikampfintensität.

Die Borussinnen markierten die Führung. Ann-Sophie Vogel schnappte sich den Ball und schlenzte ihn aus 25 Metern ins Tor – 0:1 (29.). Die Dortmunderinnen fanden danach besser in der Partie, kamen zu einigen Halbchancen. Für Schwarz-Weiß war es Bety Nemcova, die aus der Distanz knapp nebens Kreuzeck schlenzte (38.). Mit dem 0:1-Rückstand ging es in die Katakomben.

Samantha Stiglmair erwirkte den zweiten LASK-Elfmeter, der die Linzerinnen mit 2:1 in Führung brachte.

Wilde Schlussviertelstunde mit vier Toren

Nach dem Seitenwechsel war es der LASK, der durch die eingewechselte Probespielerin Joline Baessa die erste Topchance vorfand. Sie scheiterte aber im Eins-gegen-Eins an der gegnerischen Torfrau (55.). Der LASK war im zweiten Durchgang besser in der Partie, ließ aber den letzten Punch im Angriffsdrittel vermissen. In der 75. Spielminute wurde Cynthia Adamu im Strafraum zu Fall gebracht.

Jana Kofler verwandelte den Elfmeter eiskalt zum verdienten 1:1-Ausgleich. Nur fünf Minuten später wurde Samantha Stiglmair zu Fall gebracht – erneut Elfmeter. Cynthia Adamu verzögerte im Anlauf und markierte die 2:1-Führung für den LASK (80.). Plötzlich war der BVB wieder da. Mit viel Tempo über rechts kommend legte Mara Tayeh auf Paula Reimann in den Rückraum – 2:2 (82.). Die Borussinnen legten noch einen nach. Die Linzer Hintermannschaft bekam den Ball nicht geklärt, Marjana Naceva hielt drauf und markierte das 2:3 für Schwarz-Gelb (87.). Die letzten Offensivbemühungen blieben unbelohnt und unsere Athletikerinnen verlieren in einem ansehnlichen Testspiel mit 2:3.

So startete der LASK: Trinkl – Sensenberger, Vorhauer, Kerschbaummayr (K), Farthofer – Schöser, Reichmann, Nemcova, Avdic, Reiterer - Schweitzer

Tore: Kofler (75.), Adamu (80.); Vogel (29.), Reimann (82.), Naceva (87.).

Fotocredit: LASK