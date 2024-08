Die Frauen von Champion spusu SKN St. Pölten Rush peilen den zehnten Meistertitel in Serie an.

„Wir erwarten – wie in jedem Derby gegen Neulengbach – ein sehr enges Spiel"

Liése Brancao, Cheftainerin spusu SKN St. Pölten Rush: „Am Anfang einer Saison ist es immer schwieriger, den Gegner einzuschätzen. Das macht unser Spiel am Mittwoch noch einmal interessanter. Wir erwarten – wie in jedem Derby gegen Neulengbach – ein sehr enges Spiel, weil sie immer mit einer Top-Einstellung in unsere Duelle gehen. Wir wollen drei Punkte aus Neulengbach mit nach St. Pölten nehmen.“

Jürgen Weber, Cheftrainer SoccerCoin USV Neulengbach: „St. Pölten hat beim vorgezogenen Duell am Samstag eindrucksvoll bewiesen, dass sie wieder das Maß aller Dinge in dieser Saison sein werden. Umso spannender ist für uns die Aufgabe am Mittwoch. Wir werden eine kompakte Defensivleistung und ein gutes Umschaltspiel an den Tag legen müssen. Es wird ein schwieriges Spiel, das ist uns bewusst.“

Mark Dobrounig, Cheftrainer First Vienna FC 1894: „Das Derby ist nun der richtige Start für uns in die neue Saison. Wir konnten mit dem bitteren Spiel am Samstag einige Dinge und Erkenntnisse in alle Richtungen mitnehmen, die uns bestimmt helfen werden, dieses Spiel am Mittwoch zu bestreiten. Ein Derby ist und bleibt ein Derby und wir wollen unseren Zuschauern vor heimischer Kulisse einen mutigen Auftritt zeigen.“

„Mit dem neuen Liga-Modus wartet eine spannende Saison"

Stefan Kenesei, Cheftrainer FK Austria Wien: „Mit dem neuen Liga-Modus wartet eine spannende Saison. Unser Ziel ist es, am Mittwoch auf der hohen Warte zu punkten. Wir hatten in den letzten Duellen mit der Vienna immer unsere Schwierigkeiten, zu punkten. Das wollen wir in dieser Saison ändern. Wir haben uns gut verstärkt, aber auch die anderen Clubs haben nicht geschlafen. Es wird ein spannender Kampf um die Top-4. Ich bin guter Dinge, weil wir eine super Vorbereitung gehabt haben.“

Bernhard Summer, Cheftrainer SCR Altach Frauen: „Wir wissen, dass Bergheim sich positiv verändert hat und der FC Salzburg jetzt mit im Boot ist. Wir spielen mit größtem Respekt gegen diese Mannschaft, die Liga ist außerdem nochmal näher zusammengerückt. Sehr viele möchten ins obere Playoff kommen, das ist auch unser größtes Ziel. Wir wollen gut in die Saison starten und zuhause drei Punkte holen, es wird aber sicher alles andere als leicht.“

Alexander Schriebl, Cheftrainer FC Bergheim: „Wir starten in die schwierigste Bundesligasaison der Vereinsgeschichte. Noch nie war die Konkurrenz so stark und so fordernd wie aktuell. Da wir letzte Saison schon sehr viel investieren mussten, um uns weiterhin mit diesen Teams messen zu können, nehmen wir jede Begegnung in dieser Spielzeit als Geschenk entgegen. Wir wollen jedoch keine Geschenke verteilen, auch nicht zum Meisterschaftsstart in Altach. Dass die Trauben im Ländle für uns sehr hoch hängen wissen wir, da die Altacherinnen zu den Topteams der Liga gehören. Wir werden jedenfalls versuchen, uns ins Spiel hineinzuarbeiten und so gut wie möglich zu performen.“

Klaus Stocker, Cheftrainer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies: „Der LASK hat eine junge, dynamische Mannschaft, auf der anderen Seite haben auch wir einige neue Spielerinnen. Es wird interessant zu sehen sein, wie weit wir schon als Team sind. Wir wollen unbedingt erfolgreich in die Saison starten.“

Benjamin Stolte, Cheftrainer LASK: „Wir freuen uns auf den Auftakt in Dornbirn, haben in der vergangenen Saison im Cup bereits Erfahrungen mit ihnen gesammelt. Vom Ergebnis dürfen wir uns aber nicht blenden lassen. Es ist eine neue Saison und beide Vereine haben ein neues Team. Es wird ein interessantes Spiel und wir wollen schauen, dass wir als Aufsteiger überraschen und unsere ersten Punkte in der Bundesliga holen.“

„Mit Sturm treffen wir gleich auf einen qualitativ sehr hochwertigen Gegner"

Stefan Unterberger, Cheftrainer FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen: „Der Verein und das gesamte Team freut sich, dass nach einer kurzen und intensiven Vorbereitung jetzt der Saisonstart ansteht. Mit Sturm treffen wir gleich auf einen qualitativ sehr hochwertigen Gegner. Wir sind davon überzeugt, dass wir Paroli bieten können und freuen uns auf Donnerstag.“

Sargon Duran, Cheftrainer SK Sturm Graz: „Wir freuen uns alle schon sehr darauf, dass es endlich losgeht. Wir hatten eine gute und intensive Vorbereitung, wo wir die Zeit effizient genutzt haben, um uns in gewissen Inhalten weiterzuentwickeln. Wir wollen am Punkt da sein und mit einem vollen Erfolg in die neue Saison starten.“

Die Spiele der 1. Runde im Überblick:

Mittwoch, 14. August, 17:30 Uhr, SoccerCoin USV Neulengbach - spusu SKN St. Pölten Rush

Mittwoch, 14. August, 20:30 Uhr, First Vienna FC 1894 – FK Austria Wien

Donnerstag, 15.August, 14:00 Uhr, SCR Altach – FC Bergheim

Donnerstag, 15.August, 14:00 Uhr, SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies - LASK

Donnerstag, 15.August, 18:00 Uhr, FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen – SK Sturm Graz

