Kurz nach dem Saisonauftakt in der ADMIRAL Frauen Bundesliga wartet am kommenden Wochenende bereits die 2. Runde der neuen Saison 2024/25. Mit einem Prestige-Duell, steht doch das erste Pflichtspiel-Derby zwischen Aufsteiger LASK und dem FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen an. Eröffnet wird Runde 2 am Sonntag um 11 Uhr mit First Vienna FC 1894 gegen SoccerCoin USV Neulengbach. Beide Teams kassierten zum Saisonauftakt eine Niederlage und haben nun die ersten Punkte im Visier. In der Vorsaison konnte sich Vizemeister Vienna in beiden Duellen durchsetzen (2:1, 3:2).

Für Linda Schoeser und Aufsteiger LASK kommt es im ersten Heimspiel der neuen ADMIRAL Frauen-Bundesliga-Saison 2024/25 gleich zum brisanten Stadt-Derby gegen die Blau-Weißen.

Derbytime am Sonntag zur "heißen Mittagszeit" in Linz

Am kommenden Sonntag, den 18. August 2024, sind alle Augen auf das erste Pflichtspiel-Derby in Linz gerichtet, wenn Aufsteiger LASK auf den FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen trifft (ab 12:45 Uhr). Beide Stadtrivalinnen konnten in der ersten Runde nicht anschreiben und peilen ausgerechnet im Linzer Derby nun die ersten Saisonpunkte an.

Um 13:00 Uhr bestreitet der FC Bergheim gegen die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies sein erstes Heimspiel der Saison. Während die Salzburgerinnen zum Saisonstart eine 1:3-Auswärtsniederlage in Altach kassierten, konnte die Elf von Klaus Stocker mit einem 1:0-Heimerfolg über Aufsteiger LASK bereits die ersten drei Punkte der Saison einfahren. In der Vorsaison gab es je einen Sieg für beide Teams im direkten Duell.

Um 14:00 Uhr empfängt der SK Sturm Graz den FK Austria Wien im Trainingszentrum Messendorf. Beide Teams sind mit einem Sieg in die Saison gestartet und haben sich das Erreichen der Meistergruppe als Ziel gesetzt. In der abgelaufenen Saison feierte Sturm einen klaren 4:1-Heimsieg, im Rückspiel in Wien gab es ein torloses Remis. Im Viertelfinale des SPORTLAND Niederösterreich Frauen Cup zogen hingegen die späteren Finalistinnen aus Wien mit einem 3:0-Auswärtssieg in Graz ins Halbfinale ein.

Das Duell zwischen dem SCR Altach und Meister spusu SKN St. Pölten Rush steigt eine Woche später, am Sonntag, 25. August 2024 um 11:00 Uhr.

Die erste Folge #mitHerz – das ORF-Frauenfußball-Magazin 2024/25 ist am Freitag, 23. August 2024 um 22:30 Uhr auf ORF Sport+ zu sehen.

Für Sophie Hillebrand und Serienmeister SKN St. Pölten Rush geht es zum zweiten Meisterschaftsspiel erst am 25. August ran.

„Wir wollen gegen Neulengbach unser wahres Gesicht am Platz zeigen"

Mark Dobrounig, Cheftrainer First Vienna FC 1894: „Wir wollen gegen Neulengbach unser wahres Gesicht am Platz zeigen, die Kontrolle über das Spiel übernehmen und über viele positive Momente im Ballbesitz und gegen den Ball kommen.“

Jürgen Weber, Cheftrainer SoccerCoin USV Neulengbach: „Ich gehe davon aus, dass beide Teams darauf brennen werden, nach den jeweiligen Niederlagen zum Saisonauftakt erstmals anzuschreiben. Es wird sicherlich eine enge Partie, wie schon in der vergangenen Saison bei der Vienna, wo wir das Spiel leichtsinnig aus der Hand gegeben haben. Das wollen wir am Sonntag besser machen. Wir sind zuversichtlich, dass wir auf der Hohen Warte punkten können, aber es wird ein hartes Stück Arbeit werden.“

Benjamin Stolte, Cheftrainer LASK: „Nach der knappen Auftaktniederlage in Dornbirn wollen wir am Sonntag im Linzer Derby alles in die Waagschale werfen und vor unseren eigenen Fans die ersten Bundesliga-Punkte einfahren. Blau-Weiß hat ebenfalls eine Auftaktniederlage im Gepäck, darum wird es sicherlich ein heißer Derby-Fight.“

Stefan Unterberger, Cheftrainer FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen: „Nach der bitteren, aber nicht unverdienten Niederlage gegen Sturm werden wir unser Spiel gut analysieren und gehen trotzdem mit großer Vorfreude in dieses Derby am Sonntag. Es wird sicherlich ein Spiel zweier Traditionsvereine vor einer tollen Kulisse. Wir werden alles daransetzen, dort etwas mitzunehmen und uns besser zu präsentieren als gegen Sturm, wo uns das ein oder andere Prozent gefehlt hat.“

„Altach hat uns zum Saisonauftakt eindrucksvoll gezeigt, wie kaltschnäuzig ein Top-Team vor dem Tor agiert"

Alexander Schriebl, Cheftrainer FC Bergheim: „Altach hat uns zum Saisonauftakt eindrucksvoll gezeigt, wie kaltschnäuzig ein Top-Team vor dem Tor agiert. Dennoch konnten wir viele gute Erkenntnisse gewinnen und haben in einigen Situationen gute Ansätze gezeigt. Gegen Lustenau wird es für uns nicht einfacher werden, auch weil sie mit einem Erfolgserlebnis in die Saison gestartet sind. Nachdem für uns jeder Gegner schwer ist, gilt das auch am Sonntag. Wir gehen dennoch mit großer Vorfreude und mutig in das Spiel.“

Klaus Stocker, Cheftrainer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies: „Es wartet unser erstes Auswärtsspiel in der neuen Saison gegen einen guten Gegner. Wir werden nach dem erfolgreichen Start gut regenerieren und dann top-vorbereitet nach Bergheim fahren, um erneut zu punkten“

Sargon Duran, Cheftrainer SK Sturm Graz: „Nach unserem gelungenen Saisonauftakt wollen wir jetzt am Sonntag nachlegen und punkten. Uns ist jedoch bewusst, dass wir gegen einen Titelanwärter spielen, der sich sehr gut verstärkt hat. Wir werden uns top vorbereiten und an unser Maximum gehen.“

Stefan Kenesei, Cheftrainer FK Austria Wien: „Mit Sturm Graz haben wir gleich den nächsten schweren Gegner vor uns, der sicherlich ein Konkurrent um die Top-4 sein wird. Mit unserem Auftaktsieg bei der Vienna sind wir natürlich sehr zufrieden und wollen die gute Stimmung mit nach Graz nehmen. Wir wissen, dass es auch dort einer Super-Leistung bedarf, um etwas mitnehmen zu können. Es ist unser klares Ziel, mit Punkten aus der Steiermark heimzufahren.“

„Bei einem Punkt, wäre ich überglücklich"

Bernhard Summer, Cheftrainer SCR Altach: „St. Pölten ist mit zwei sehr beeindruckenden Ergebnissen in die Saison gestartet. Unser Sieg gegen Bergheim war zunächst nicht so überzeugend, da wird uns St. Pölten sicherlich große Schwierigkeiten bereiten. Ich wäre nicht unzufrieden, wenn uns ein knappes Ergebnis gelingen würde. Bei einem Punkt, wäre ich überglücklich."

Liése Brancao, Cheftainerin spusu SKN St. Pölten Rush: „Ich denke, es wird ein sehr spannendes Spiel, in dem beide Teams den positiven Start in die Saison bestätigen wollen. Altach hat sich gut verstärkt im Sommer, daher erwarte ich ein sehr offensives Spiel. Dennoch werden wir uns auf unser Spiel konzentrieren und wollen drei Punkte aus Altach mitnehmen.“

Die Spiele der 2. Runde im Überblick:

Sonntag, 18. August, 11:00 Uhr, First Vienna FC 1894 - SoccerCoin USV Neulengbach

Sonntag, 18. August, 12:45 Uhr, LASK - FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen (ORF Sport+)

Sonntag, 18. August, 13:00 Uhr, FC Bergheim – SPG FC Lustenau / FC Dornbirn Ladies

Sonntag, 18. August, 14:00 Uhr, SK Sturm Graz - FK Austria Wien

Sonntag, 25. August, 11:00 Uhr, SCR Altach - spusu SKN St. Pölten Rush

Fotcredit: LASK und GEPA-ADMIRAL