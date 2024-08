In der Mittagshitze stand heute in der 2. Runde der ADMIRAL Frauen-Bundesliga-Saison 2024/25 das "heiße Linzer Derby" zwischen Aufsteiger LASK und der SPG Union Kleinmuenchen-FC Blau Weiß Linz auf dem Programm. Beide Teams waren am Donnerstag mit Niederlagen und zudem ohne Torerfolg gestartet. Die Athletikerinnen mit 0:1 im Ländle und die Blau-Weißen mit 0:3 im Hofmann Personal Stadion gegen den SK Sturm Graz. Zu Treffern kamen diesmal beide Teams, wobei den Gästen sogar alle vier gelangen beim 3:1-Triumph auf der OÖFV-Verbandsanlage.

Im ersten Linzer Derby in der ADMIRAL Frauen-Bundesliga hatten Alžběta Němcová und Aufsteiger LASK heute bei hochsommerlichen Temperaturen das Nachsehen gegen die SPG Union Kleinmuenchen-FC Blau Weiß Linz um Kapitänin Jana Rauch.

Blau-Weißer Blitzstart / Herbst trifft am Sommersonntag

841 ZuseherInnen wohnten dem ersten Derby in der ADMIRAL Frauen Bundesliga-Saison 2024/25 bei, das gleich munter losging. Mavie Schweitzer schob aus einer Abseitsposition haarscharf daneben (5.). Die Blau-Weißen gingen postwendend bei ihrer ersten Chance in Führung. Mit einem Sonntagsschuss vom Strafraumrand schlenzte Ella Herbst den Ball unhaltbar ins Kreuzeck – 0:1 (7.).

Der LASK fand im Folgenden besser in die Partie – gefährlicher waren jedoch die bundesligaerfahrenen Gäste, die die Führung ausbauten. Den Schuss von Almedina Šišić konnte Sarah Trinkl im ersten Moment zwar entschärfen, abgefälscht landete der Ball dennoch im Tor – 0:2 (17.). Das Team von Stefan Unterberger war effizienter im Abschluss. Der LASK wurde nicht zwingend gefährlich im vorderen Drittel.

Viel "Sonntags"-Arbeit für LASK-Torfrau Sarah Trinkl.

Torfrau Trinkl bewahrt LASKlerinnen vor höherem Rückstand

Torfrau Trinkl behauptete sich in Spielminute 25 im Eins-gegen-Eins mit Šišić und war im ersten Durchgang oft gefordert. Auch in Minute 34, als die 17-Jährige einen Distanzschuss zum Corner parierte. Fünf Minuten später grätschte Samantha Stiglmair in einen Schuss aus kurzer Distanz von Theresia D’Angelo. Den ersten Hochkaräter für den LASK verzeichnete Jasmin Reiterer nach einer herrlichen Einzelaktion – knapp daneben (44.).

Nach dem Seitenwechsel fand der LASK eine Doppelchance vor. Doch die eingewechselte Florentina Wagner und Mavie Schweitzer bekamen aus kurzer Distanz nicht genug Kraft hinter den Ball (47.). Den nächsten Hochkaräter fanden die Gäste vor. Theresia D’Angelo ließ Lena Farthofer ins Leere rutschen – Torfrau Trinkl blieb cool (56.). Ein Freistoßder starken Almedina Šišić verfehlte die rechte Außenstange nur knapp (58.).

Der LASK warf alles in die Waagschale – Blau-Weiß wusste aber zu verteidigen. In der 70. knallte ein Ball auf der Latte der Gäste auf. Die Athletikerinnen standen hoch, Blau-Weiß konterte. Nach einem Pass in die Tiefe war Karla Jedvaj zu schnell und schob trocken zum 0:3 ein (73.).

Schwarz-Weiß kam mit viel Tempo über den Flügel. Die eingewechselte Cynthia Adamu drückte den Ball über die Linie, wobei wohl auch noch Jana Niedermayr dran war, folglich Eigentor zum 1:3 (82.). Die LASKlerinnen pochten auf den Anschlusstreffer, doch es blieb beim 1:3-Endstandt im Linzer Derby gegen die SPG Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz mit 1:3.

„Das Team hat dennoch Charakter bewiesen"

LASK-Cheftrainer Benjamin Stolte: „Wir sind gut ins Spiel gestartet, dann haben wir fast das idente Tor bekommen wie in Dornbirn. In der Defensive hatten wir Zuordnungsprobleme. Die Gäste gehen dann mit den ersten beiden Torschüssen in Führung. Das Team hat dennoch Charakter bewiesen.

Wir sind gut in die zweite Hälfte gekommen. Der jungen Mannschaft können wir wenig vorwerfen. Weiter müssen wir schauen!“

ADMIRAL Frauen-Bundesliga, 2. Runde

Sonntag, 18.08.2024, 12:45 Uhr, Verbandsanlage OÖFV, SR: Sara Telek / Assistentinnen: Alina Mitterlechner & Vanessa Privisic.

LASK vs. SPG Union Kleinmünchen-FC Blau Weiß Linz 1:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 Ella Herbst (7.), 0:2 Almedina Šišić (19.), 0:3 Karla Jedvaj (72.), 1:3 Eigentor Jana Niedermayr (82.)

Start-Elf LASK: Sarah Anna Trinkl - Samantha Stiglmair, Florentina Sensenberger, Lena Farthofer, Elisa Vorhauer - Jana Kofler (K), Alžběta Němcová - Edina Avdic, Jasmin Reiterer, Linda Schöser, Mavie Schweitzer. Trainer: Benjamin Stolte.

Ersatzspielerinnen: Jasmin Mühleder, Madlene Kerschbaummayr, Cynthia Chidiebere Adamu, Jasmin Reichmann, Florentina Wagner.

Start-Elf FC Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen: Lara Ritter, Sophie Hoke, Valerie Sprung, Jana Rauch (K), Ella Herbst, Theresa D'Angelo, Aurelia Paulina Zeilinger, Almedina Sisic, Jana Niedermayr, Lea Krinzinger, Sandra Mayrhofer. Trainer: Stefan Unterberger.



Ersatzspielerinnen: Anika Hofschweiger, Katharina Meßthaler, Nadine Drescher, Luisa Schubert, Nicole Benesch, Karla Jedvaj, Nadine Wiener.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at