Das ÖFB-U-20 Frauen-Team ist in den historisch ersten WM-Lehrgang gestartet. Nach dem Zusammentreffen im Teamhotel am Wiener Flughafen wartet auf die Mannschaft von Teamchef Markus Hackl am späten Nachmittag noch eine erste gemeinsame Trainingseinheit auf österreichischem Boden in Wien-Schwechat. Die Abreise zur Weltmeisterschaft in Kolumbien (31. August - 22. September) bestreitet das ÖFB-Team am morgigen Mittwochvormittag via Frankfurt nach Bogota, wo das U20 Frauen-Nationalteam Quartier beziehen wird.

Auch die seit kurzem 20-jährige Chiara D´Angelo von Champions League-Teilnehmer spusu SKN St. Pölten Rush kann es kaum erwarten und freut sich auf die U20-WM in Kolumbien. Die Abwehrspielerin kehrte diesen Sommer nach einem Jahr Leihe bei der TSG Hoffenheim aus dem Kraichgau zum österreichischen Serienmeister zurück.

„Vorfreude und positive Anspannung auf erstmalige Weltmeisterschaftsteilnahme"

„Beim heutigen Zusammentreffen im Teamhotel in Wien war sowohl den Spielerinnen als auch dem gesamten Betreuerteam die Vorfreude und positive Anspannung auf diese erstmalige Weltmeisterschaftsteilnahme anzusehen. Wir blicken mit großer Motivation auf unsere erste gemeinsame Trainingseinheit am späten Nachmittag und unsere morgige Abreise nach Kolumbien“, so Teamchef Markus Hackl beim Zusammentreffen am Wiener Flughafen.

Die Endrunde in Südamerika ist nicht nur für das U20 Frauen-Nationalteam eine Premiere, sondern es ist zugleich die historisch erste WM-Teilnahme eines österreichischen Frauen-Nationalteams in der Geschichte.

Dementsprechend groß ist auch die Begeisterung bei ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer: „Ich wünsche dem U20 Frauen-Nationalteam um Teamchef Markus Hackl im Namen des gesamten ÖFB eine gute Anreise nach Kolumbien und eine erfolgreiche, erste WM-Teilnahme. Ich blicke mit großer Spannung und Vorfreude auf dieses für den österreichischen Frauenfußball historische Turnier und die drei Gruppenspiele in Bogota."

Die ÖFB-Elf trifft in der Gruppe E auf Ghana (3. September 2024, 00:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota), Neuseeland (6. September 2024, 03:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota) und die Weltmeisterinnen von 2018 aus Japan (9. September 2024, 01:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota). Alle drei Gruppenspiele werden auf ORF Sport+ live übertragen.

Kader ÖFB-U20 Frauen-Team:

CAVIC Jovana (First Vienna FC 1894), D’ ANGELO Chiara (spusu SKN St. Pölten Rush), EL SHERIF Mariella (FC Carl Zeiss Jena/GER), FANKHAUSER Hannah (First Vienna FC 1894), GUTMANN Sarah (First Vienna FC 1894), HOLL Anna (SoccerCoin USV Neulengbach), ILLINGER Valentina (FC Bergheim), KEUTZ Julia (SK Sturm Graz), MÄDL Valentina (spusu SKN St. Pölten Rush), OJUKWU Nicole (SC Freiburg/GER), PURTSCHER Emilia (SCR Altach Frauen), RUKAVINA Magdalena (First Vienna FC 1894), RUSEK Larissa (SoccerCoin USV Neulengbach), SCHNEIDERBAUER Isabell (First Vienna FC 1894), SCHÖNWETTER Christina (First Vienna FC 1894), SATRA Florentina (FK Austria Wien), SEIDL Nadine (First Vienna FC 1894), SISIC Almedina (FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen), SPINN Laura (FC Bergheim), SPINN Greta (FC Bergheim), WEISS Tatjana (SoccerCoin USV Neulengbach), WIRNSBERGER Anna (SK Sturm Graz), ZILETKINA Alisa (FK Austria Wien).

Neben Jasmin Reiterer ist auch LASK-Mannschaftskollegin Cynthia Adamu (Foto) auf Abruf bereit und darf auf die WM in Südamerika noch hoffen. Beide kamen in diesem Sommer zum Frauen ADMIRAL-Bundesliga-Aufsteiger aus Linz.

Auf Abruf:

ADAMU Cynthia (LASK), ALBRECHT Selina Maria (SCR Altach Frauen), D’ ANGELO Theresa (FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen), HAIDNER Larissa (FK Austria Wien), HÖCHERL Lara (First Vienna FC 1894), KRASSNIG Tina (FC Bergheim), PERTL Livia (William Carey University/USA), REISSNER Naika (1. FC Union Berlin/GER), REITERER Jasmin (LASK), RITTER Lara (FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen), RODUNER Amelie (FC Bayern München II), WALTER Michaela (SPG FC Lustenau /FC Dornbirn Ladies)

Fotocredit: ÖFB/Tugrul Karacam und Harry Dostal/www.sport-bilder.at