Einen Tag nach der Anreise in die kolumbianische Hauptstadt hat das U20 Frauen-Nationalteam am Donnerstag-Nachmittag eine erste lockere Trainingseinheit auf südamerikanischem Boden absolviert. Bei sommerlichen 25 Grad nutzte die Auswahl von Teamchef Markus Hackl die Einheit, um sich an die klimatischen Verhältnisse in der auf 2600 Höhenmetern liegenden Millionenmetropole zu gewöhnen.

„Man realisiert noch gar nicht so ganz, dass man jetzt in Kolumbien ist"

Die Stimmung und Vorfreude auf die U20 Frauen-Weltmeisterschaft in Kolumbien (31. August - 22. September) ist im Team bereits am Anfang des Lehrgangs zu spüren: „Es ist ein unglaubliches Gefühl, man realisiert noch gar nicht so ganz, dass man jetzt in Kolumbien ist. Wir haben lange auf den Moment gewartet, bis wir die erste Trainingseinheit hier in Bogota absolvieren können. Es sind alle hochmotiviert und freuen sich, bald mit dieser Truppe das erste Gruppenspiel bestreiten zu dürfen“, so Altach-Mittelfeldspielerin Emilia Purtscher.

Auch Nationalteam-Kollegin Laura Spinn vom FC Bergheim unterstreicht die Bedeutung der bevorstehenden WM-Premiere: „Ich denke, wir realisieren jetzt erst so wirklich, was wir mit der Qualifikation zur WM erreicht haben. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, jetzt endlich hier zu sein und diesen Kindheitstraum zu erfüllen. Alleine die Begrüßung am Flughafen hat Gänsehaut bei uns ausgelöst und gezeigt, welches Flair hier in Kolumbien herrscht. Diese Bilder werden wir für immer behalten.“

„Jede brennt für die andere und ich denke, es ist alles möglich"

Für Vienna-Verteidigerin Isabell Schneiderbauer steht vor allem der Teamspirit, welcher die ÖFB-Auswahl schon bei der U19 Europameisterschaft der Frauen 2023 in Belgien ausgezeichnet hat, im Fokus: „Wenn wir noch einmal Revue passieren lassen, was wir mit der Qualifikation für Kolumbien erreicht haben, bekomme ich noch heute Gänsehaut. Ich konnte letzte Woche noch gar nicht fassen, dass wir nach Kolumbien fliegen. Es herrscht pure Freude, der warmherzige Empfang war einzigartig. Ich denke schon, dass wir ein besonderes Teamgefüge haben. Jede brennt für die andere und ich denke, es ist alles möglich.“

Testspiel gegen Venezuela

Eine letzte Generalprobe vor dem WM-Auftaktspiel gegen Ghana (3. September 2024, 00:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota) bestreitet die ÖFB-Elf am Dienstag, 27. August um 15 Uhr Ortszeit (22 Uhr MEZ) gegen die WM-Teilnehmerinnen aus Venezuela.

Das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die weiteren WM-Gruppengegner der Hackl-Elf sind Neuseeland (6. September 2024, 03:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota) und Japan (9. September 2024, 01:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota). Alle drei Gruppenspiele sind live auf ORF Sport+ zu sehen.

