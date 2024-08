Drei Tage nach der Ankunft in Kolumbien ist das U20 Frauen-Nationalteam am frühen Samstagabend in der österreichischen Botschaft in Bogota empfangen worden. Gerhard Doujak, österreichischer Botschafter für Kolumbien, Panama, Ecuador, Barbados, Guyana und Trinidad und Tobago, begrüßte gemeinsam mit Alexander Springer, Gesandter der österreichischen Botschaft, das Team um Teamchef Markus Hackl im östlichen Stadtteil Chico Alto. Beide Seiten nutzten im Rahmen eines Abendessens die Möglichkeit des gemeinsamen Austausches.

„Für nahezu alle Spielerinnen ist nicht nur die WM-Teilnahme, sondern auch die Reise nach Südamerika eine Premiere"

Gerhard Doujak, Österreichischer Botschafter für Kolumbien in Bogota, im Rahmen des Empfangs: „Wir freuen uns alle, dass sich diese tolle Gelegenheit geboten hat und das österreichische U20 Frauen-Nationalteam hier bei der Weltmeisterschaft in Kolumbien vertreten ist. Dieses Treffen ist eine gute Gelegenheit, um sich in einem gemütlichen und gesellschaftlichen Rahmen auszutauschen. Es waren tolle Momente des Miteinanders und die gesamte Botschaft drückt dem U20 Frauen-Nationalteam fest die Daumen für das Turnier.“

Auch Teamchef Markus Hackl resümierte den gemeinsamen Austausch über den Dächern Bogotas positiv: „Es freut uns sehr und ist ein schönes Zeichen, dass wir mit dem gesamten Team hier in der österreichischen Botschaft von Botschafter Gerhard Doujak empfangen wurden. Insbesondere für die Spielerinnen ist diese Einladung eine schöne Wertschätzung und willkommene Abwechslung in der sportlichen Vorbereitung auf den Turnierauftakt.“

ÖFB-Teamkapitänin Chiara D´Angelo ergänzt: „Für nahezu alle Spielerinnen ist nicht nur die WM-Teilnahme, sondern auch die Reise nach Südamerika eine Premiere. Daher freuen wir uns sehr, dass wir diese Einladung in die österreichische Botschaft erhalten haben. Es gibt uns als Team ein schönes Gefühl, dass auch die österreichische Politik Interesse an diesem für uns historischem Turnier in Kolumbien hat.“

Sportlich wird es für das U20 Frauen-Nationalteam am kommenden Dienstag spannend, wenn die ÖFB-Auswahl gegen WM-Teilnehmer Venezuela ein letztes Testspiel vor dem WM-Auftakt gegen Ghana am 3. September (00:00 Uhr MEZ) bestreitet.

Fotocredit: ÖFB/Jasmin Walter