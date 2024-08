Das U20 Frauen-Nationalteam steht vor dem ersten und zugleich einzigen Testspiel auf südamerikanischem Boden vor dem Start der U20 Weltmeisterschaft der Frauen (31. August – 22. September) in Kolumbien. Am Dienstag, 27. August 2024 (22 Uhr, MEZ) trifft die Auswahl von Teamchef Markus Hackl in Bogota auf die WM-Teilnehmerinnen aus Venezuela.

"...bestmöglich vorbereitet in unser erstes Gruppenspiel gegen Ghana gehen"

„Das Testspiel gegen Venezuela ist für uns die ideale Möglichkeit, noch einmal vor Beginn der Weltmeisterschaft eine Matchbelastung in der Höhenlage von Bogota zu haben. Wir werden allen Spielerinnen die Möglichkeit geben, Einsatzminuten zu sammeln, um dann bestmöglich vorbereitet in unser erstes Gruppenspiel gegen Ghana gehen zu können“, so Teamchef Markus Hackl.

Die ÖFB-Auswahl trifft nach einem Testspieldoppel gegen Brasilien (1:3, 1:4) Ende Mai und Anfang Juni damit zum dritten Mal in diesem Jahr auf eine südamerikanische Auswahl. „Das Testspiel gegen Venezuela ist schon sehr wichtig für uns, da wir uns einerseits mit einem guten Gegner noch einmal messen können, andererseits noch Fehler und Unklarheiten bei den kommenden Spielanalysen klären können“, weiß Austria-Wien-Stürmerin Alisa Ziletkina, die mit einem Doppelpack im entscheidenden WM-Playoff gegen Island (6:0) im Dezember 2023 einen Anteil an der erstmaligen WM-Qualifikation eines österreichischen Frauen-Nationalteams hat.

"...extrem wichtig, um sich an die Höhenmeter zu gewöhnen"

Nicole Ojukwu bestätigt ihre Nationalteamkollegin: „Das Testspiel ist extrem wichtig, um sich auf die Höhenmeter und die Intensität, die uns erwartet, zu gewöhnen. Außerdem können wir so noch gewisse Abläufe, die wir in den Trainingseinheiten einstudiert haben, festigen.“ Die Neo-Mittelfeldspielerin des SC Freiburg will mit ihrer Erfahrung auch schon im Test gegen Venezuela vorangehen: „Ich möchte dem Team in hektischen Phasen der Partie helfen, mit meiner Ballsicherheit für Ruhe zu sorgen und das Team mit meiner Erfahrung auch coachen und leiten.“

First Vienna FC 1894-Verteidigerin Jovana Cavic will den Testlauf gegen Venezuela vor allem nutzen, um in eine gewisse Routine zu kommen: „Das Freundschaftsspiel bietet und die Chance, Selbstvertrauen und Sicherheit zu tanken und in einen Spielfluss zu kommen.“

An die außergewöhnlichen Trainingsbedingungen auf über 2600 Metern Höhe kann sich die ÖFB-Elf immer besser anpassen, wie Alisa Ziletkina verrät: „Die bisherigen Trainingseinheiten waren perfekt aufgebaut und eine gute Mischung aus Taktik und Intensität. Der Höhenunterschied macht es natürlich deutlich anstrengender, aber wir passen uns hier Tag für Tag immer besser an.“

"...fiebern dieser WM schon seit dem Playoff im Dezemeber entgegen"

Die Stimmung und Vorfreunde auf die Premieren-WM ist auch am sechsten Tag in Kolumbien ungebrochen: „Es ist eine richtig tolle Erfahrung. Wir fiebern dieser WM schon seit dem Playoff im Dezember entgegen. Die Vorfreude wird immer größer, je näher wir dem Auftaktspiel gegen Ghana kommen“, so Alisa Ziletkina.

Auch Jovana Cavic bestätigt die positive Anspannung vor dem WM-Auftakt am 3. September: „Die Vorfreude ist extrem hoch und es fühlt sich manchmal noch ein wenig surreal an. Ich glaube, spätestens mit dem ersten Gruppenspiel wird jedem bewusst sein, dass wir da sind.“



Der Probelauf gegen Venezuela findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der ÖFB wird auf der Homepage und den Social-Media-Kanäle vom Testspiel berichten. Die drei Gruppenspiel gegen Ghana (3. September 2024, 00:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota), Neuseeland (6. September 2024, 03:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota) und Japan (9. September 2024, 01:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota) werden live auf ORF Sport+ übertragen.

Happy sunny sunday von Bogota nach Österreich schicken Euch Tatjana und Anna 🇨🇴☀️👋🏻 #GemeinsamÖSTERREICH #PictureOfTheDay pic.twitter.com/ipeX4TMqH6 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) August 25, 2024

