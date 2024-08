Das U20 Frauen-Nationalteam gewinnt seine WM-Generalprobe gegen Venezuela mit 1:0 (0:0). Gegen die dreifachen WM-Teilnehmerinnen aus Südamerika sorgt Greta Spinn in der 90. Minute für den späten Siegtreffer der ÖFB-Auswahl. Ernst wird es für das ÖFB-Team dann beim ersten Gruppenspiel gegen Ghana (3. September 2024, 00:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota). Anschließend warten Neuseeland (6. September 2024, 03:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota) und Japan (9. September 2024, 01:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota). Alle drei Gruppenspiele werden live auf ORF Sport+ übertragen.

Torfrau Mariella El Sherif (zweite von links) hielt ihren Kasten bei der WM-Generalprobe sauber. Im Finish gelang ihren Vorderleuten gar noch der Siegtreffer.

Greta Spinn mit spätem Goldtor nach abwechslungsreicher Partie

Die ÖFB-Elf übernimmt früh die Spielkontrolle und kommt in der 10. Minute zu einem ersten gefährlichen Torabschluss. Anna Wirnsberger bekommt an der Strafraumkante den Ball, zieht mit links ab und verfehlt das Tor der Südamerikanerinnen nur knapp. Wenig später ist es Magdalena Rukavina, die es aus ähnlicher Position versucht, ihr Abschluss geht über das Tor (15.). Die ÖFB-Elf bleibt das aktivere Team und kommt in der 25. Minute zu einem weiteren Hochkaräter. Nach einem Abspielfehler der Südamerikanerinnen taucht Valentina Mädl alleine vor Torfrau Tibayre Rodriguez auf, geht allerdings aus dieser aussichtsreichen Situation als Verliererin hervor (25.).

Venezuela wird in der 29. Minute erstmals gefährlich. Marianyela Jimenez wird über links in die Tiefe geschickt, Tatjana Weiss kann die Mittelfeldspielerin im Laufduell noch entscheidend an einem platzierten Abschluss hindern, der Ball geht an der zweiten Stange vorbei. Kurz darauf ist es Melanie Chirinos, die es mit einem flachen Abschluss versucht, der Ball ist jedoch kein Problem für Mariella El Sherif, die auch als Nummer Eins in das WM-Turnier gehen wird (36.). Die letzte Chance vor der Pause hat Nicole Ojukwu (37.), ihr Corner von rechts landet unter Mithilfe des Windes nur auf dem Tor.

Neo-Teamchef Markus Hackl tauscht zur Pause neun Feldspielerinnen aus, nur Laura Spinn und Torfrau Mariella El Sherif bleiben auf dem Feld. Die Schlussfrau ist es auch, die das U20 Frauen-Nationalteam in der 63. Minute vor dem Rückstand bewahrt. Nach einem verdeckten und scharfen Schuss der Südamerikanerinnen glänzt sie mit einer herausragenden Parade.

Offensiv ist die ÖFB-Elf auch nach dem Seitenwechsel das bestimmende Team, klare Torabschlüsse bleiben zunächst aber aus. Als es lange Zeit nach einem torlosen Remis aussieht, schlägt das U20 Frauen-Nationalteam zu. Eine Hereingabe von rechts kann die Torfrau zunächst noch parieren, ein Schuss von Alisa Ziletkina geht wenige Sekunden später an die Stange, der dritte Versuch von Greta Spinn landet schließlich unhaltbar zum späten 1:0 im Tor (90.). In der dreiminütigen Nachspielzeit kann das Team von Markus Hackl trotz Schlusshektik die Führung über die Zeit bringen und feiert somit einen Last-Minute-Erfolg bei der WM-Generalprobe.

Österreich 1. Hälfte: El Sherif – Spinn L., Weiss, Gutmann, D´Angelo (K) – Keutz, Ojukwu – Wirnsberger, Rukavina, Seidl – Mädl

Österreich 2. Hälfte: El Sherif -Spinn L. (62. Satra), Cavic, Schneiderbauer, Illinger – Holl, Purtscher – Fankhauser, Sisic, Spinn G. – Ziletkina

Tor: Spinn G. (90.)

Gelb: Gabriela Angulo (13.) bzw. Keutz (32.), Sisic (75.)

Ausgelassener Jubel bei den U20-Frauen des ÖFB-Teams nach dem späten Siegtor durch Greta Spinn (l.)!

"...jeder Sieg gibt Selbstvertrauen"

Teamchef Markus Hackl: „Grundsätzlich war es wichtig, dass wir in dieser Höhenlage ein Spiel absolvieren und dabei alle 20 Feldspielerinnen einsetzen konnten. Vor allem in der ersten Hälfte haben wir das Geschehen dominiert und kontrolliert, mit der ein oder anderen guten Chance. In der zweiten Hälfte war es eher ein Hin und Her. Zum Schluss sind wir sehr glücklich, dass uns das späte 1:0 noch gelungen ist. Ein jeder Sieg gibt Selbstvertrauen – ganz unabhängig davon, wann der Siegtreffer fällt. Ich denke, wir konnten heute Selbstvertrauen tanken für das erste Gruppenspiel gegen Ghana. Das ist das Wichtigste.“

Almedina Sisic: „Für uns ist es ganz wichtig, dass wir uns heute beim letzten Test vor der WM einen Sieg geholt haben und wir mit Selbstbewusstsein in die WM starten können. Es zeichnet uns aus, dass wir bis zur letzten Minute Gas geben und immer für ein Tor gut sind.“

"...ein guter Test, eine gute Generalprobe"

Torfrau Mariella El Sherif: „Ich denke, wir haben gerade in der ersten Hälfte sehr dominiert und viel Ballbesitz gehabt. Nach dem Seitenwechsel sind wir teilweise schwer in unsere Ballbesitzphasen gekommen, haben viel mit langen Bällen agiert und sind manchmal schwer in die Zweikämpfe gekommen. Ich glaube, es war trotzdem ein sehr guter Test, eine gute Generalprobe. Darauf können wir aufbauen.“

Anna Holl: „Ich glaube, es war wichtig zu sehen wie es ist, gegen andere Nationen – wie Venezuela – zu spielen. Sie treten mit viel Temperament auf. Das war eine gute Vorbereitung auf das, was uns nächste Woche erwartet. Ich denke, ein Sieg ist immer eine gute Einstimmung auf ein Turnier.“

"𝘞𝘪𝘳 𝘬𝘰𝘯𝘯𝘵𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘶𝘵𝘦 𝘚𝘦𝘭𝘣𝘴𝘵𝘷𝘦𝘳𝘵𝘳𝘢𝘶𝘦𝘯 𝘵𝘢𝘯𝘬𝘦𝘯, 𝘥𝘢𝘴 𝘪𝘴𝘵 𝘥𝘢𝘴 𝘞𝘪𝘤𝘩𝘵𝘪𝘨𝘴𝘵𝘦" 💬



Hier gibt es alle Highlights & Stimmen zum 1:0-Erfolg der #U20 Mädels im WM-Test gegen Venezuela 🇻🇪🇦🇹📺 https://t.co/uIy3zdlKYB #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/THc7pB9JFt — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) August 28, 2024

Fotocredit: ÖFB/Jasmin Walter