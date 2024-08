Am kommenden Mittwoch, 4. September wartet auf die Mädels des spusu SKN St. Pölten Rush die erste Hürde auf dem Weg in die Gruppenphase der UEFA Women’s Championsleague 2024/25 – im georgischen Tskaltubo trifft die Elf von Liese Brancao um 16 Uhr (MSZ) auf Neftçi Baku.

Wer beim SKN St. Pölten an Neftçi Baku denkt, dem fällt gleich einmal der Name Daniel Segovia ein. Der ehemalige Top-Goalgetter und Publikumsliebling im Wolfsrudel war 2017 aus der Landeshauptstadt nach Aserbaidschan gewechselt, erzielte dort in 18 Spielen immerhin fünf Tore.

„An eine erfolgreiche Frauenmannschaft dort, kann ich mich aber beim besten Willen nicht erinnern“, schmunzelt der heute 39-jährige Spanier, der heute noch immer in der vierten spanischen Liga auf Torejagd geht. Kein Wunder – die Mädels in der Hauptstadt Aserbaidschans starteten erst 2020 so richtig durch. Drei Jahre später holte man den Platz zwei in der Punktejagd. Und heuer gab’s dann den ganz großen Durchbruch – man wurde erstmals Meister, entthronte Sumgayit FC!

Und das denkbar knapp: Gerade einmal die um vier Treffer bessere Tordifferenz entschied für Neftçi. Beide Teams hatten am Ende 15 Siege und eine Niederlage auf dem Konto.Wobei beide Teams echte Torfabriken waren. So erzielte Neftçi nicht weniger als 205 Treffer (bei vier Gegentoren), der Vizemeister 202 (5). Ein entscheidender Faktor auf dem Weg zum Titel war sicherlich die ehemalige Nationalteamkapitänin Aysun Seydiyeva, die sich mit 77 Treffern die Torjägerkanone sicherte.

Im Spiel gegen Tabellenschlusslicht Olimpiy Agjabedi erzielte sie sage und schreibe 38 Tore!Wie es überhaupt einige kuriose Facts in der abgelaufenen Punktejagd gab:- So endete zum Beispiel nur ein einziges Spiel unentschieden- Auch der 52:0-Auswärtserfolg des Tabellendritten Baku Juniors gegen Olimpiy Agjabedi ist alles andere als alltäglich:

- Insgesamt gab’s 807 Tore (11,9 pro Spiel) zu sehen- Insgesamt gab’s 807 Tore (11,9 pro Spiel) zu sehen

- Die beste Spielerin der Saison kommt von keinem Top-Klub, sondern vom Tabellensechsten Inter Khachmaz, spielt im Mittelfeld und heißt Badriyya Mavludova – sie ist gerade einmal 15 Jahre jung

Der Weg in die Gruppenphase

Bei der Auslosung wurden die Mini-Turniere ermittelt, die am 4. und 7. September ausgespielt werden. In Nyon wurde die 1. Runde der UEFA Women's Champions League 2024/25 ausgelost. Mit dabei sind unter anderem Arsenal, Ajax, Frankfurt, Benfica, Paris FC und Atlético.Die 1. Runde ist die erste von zwei Runden, die der Gruppenphase mit 16 Teams vorausgehen, die im Oktober beginnt. Die Qualifikation besteht aus dem Meisterweg und dem Ligaweg.

In beiden Wegen besteht die erste Runde aus jeweils zwei K.-o.-Phasen, die in Mini-Turnieren an einem Ort ausgetragen werden. Die Halbfinals gehen am 4. September (16 Uhr spusu SKN Rush gegen Neftci) über die Bühne, die Endspiele/Spiele um Platz 3 am 7. September. Die Sieger aller Endspiele (11 im Meisterweg, 4 im Ligaweg) erreichen die 2. Runde (Hin- und Rückspiel (Hinspiel 18./19.9., Rückspiel 25./26.9.), wo zwölf Teams ermittelt werden, die zusammen mit Titelverteidiger Barcelona, Lyon, Bayern und Chelsea die Gruppenphase bestreiten. Die Auslosung der Gruppenphase findet am 27. September in Nyon statt.

Foto: SKN