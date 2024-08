Nach der gestrigen Ankunft im WM-Hotel in Bogota hat das U20 Frauen-Nationalteam am späten Donnerstag-Nachmittag ein erstes offizielles Training im Rahmen der FIFA U20 Weltmeisterschaft der Frauen (31. August – 22. September) absolviert. Die Trainingseinheit im vom Teamhotel rund fünfzehn Minuten entfernten Parque Recreodeportivo El Salitre war zugleich das erste von vier Trainings, ehe das U20 Frauen-Nationalteam den WM-Auftakt gegen Ghana bestreitet (3. September, 00:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota/ ORF Sport+).

Teamchef Markus Hackl und die U20 Frauen des ÖFB-Teams können Auftakt des Großevents gar nicht erwarten - die sportlichen Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

"...ganz spezielle Phase, weil das Turnier nun noch greifbarer und näher ist"

Nach der erfolgreichen WM-Generalprobe gegen Venezuela (1:0) am Dienstag ist der Blick beim Team um Kapitänin Chiara D´Angelo somit fest in Richtung des ersten Gruppenspieles gerichtet, wie Teamchef Markus Hackl bestätigt: „Der Fokus ist natürlich nicht erst seit dem heutigen Einzug in das WM-Hotel auf das Auftakt-Match gegen Ghana gerichtet. Dennoch beginnt jetzt für alle noch einmal eine ganz spezielle Phase, weil das Turnier nun noch greifbarer und näher ist. Wir nehmen die positive Energie der letzten Trainingseinheiten mit und werden die verbleibenden Tage intensiv nutzen, um bestmöglich vorbereitet in unser erstes Frauen WM-Spiel der ÖFB Geschichte zu gehen."

Eine steigende, positive Anspannung bestätigt auch Sarah Gutmann vom First Vienna FC 1894: „Mit dem Wechsel in das WM-Hotel ist schon noch einmal ein ganz spezieller Vibe zu spüren, weil man merkt, dass der Turnierstart kurz bevorsteht. Zudem ist es auch ein besonderes Feeling, wenn man die anderen Teams im Hotel wahrnimmt.“

Sowohl Österreichs Gegnerinnen aus Ghana, Neuseeland als auch Japan gastieren allesamt im selben WM-Hotel, wie die ÖFB-Auswahl.

"...gleichzeitig herrscht eine große Vorfreude auf das, was kommt"

Für positiven Schwung sorgt auch am zehnten Tag der Kolumbienreise unter anderem das Teamgefüge, wie Anna Wirnsberger vom SK Sturm Graz bestätigt: „Als wir am Vormittag im ersten Hotel unsere Sachen gepackt und dann im WM-Hotel den Empfang erlebt haben, hat man langsam gemerkt, dass es ernst wird. Natürlich bin ich auch ein wenig aufgeregt und nervös, was die kommenden Tage bringen, gleichzeitig herrscht eine große Vorfreude auf das, was kommt. Durch die Länge unserer Kolumbien-Reise ist es kein Lehrgang wie jeder andere. Dadurch, dass wir uns im Team so gut verstehen, ist es aber eine extrem schöne Zeit.“

Sarah Gutmann ergänzt: „Bei mir ist es immer eher eine Vorfreude als Anspannung. Kurz vor dem ersten Spiel gegen Ghana wird dann sicherlich mehr Anspannung da sein. Generell spürt man aber einen sehr positiven Spirit im gesamten Team. Der 1:0-Sieg im WM-Test gegen Venezuela hat natürlich geholfen, das Selbstbewusstsein zu stärken. Das wollen wir mit in das erste Spiel nehmen.“

Für zusätzliche Motivation und Unterstützung vor Ort sorgen seit Donnerstag-Abend auch Lainie Fuchs, Isabel Aistleitner und Linda Natter. Die drei Teamspielerinnen verpassen die Weltmeisterschaft verletzungsbedingt, reisten am Donnerstag gemeinsam mit ÖFB Sportdirektor Peter Schöttel in die kolumbianische Hauptstadt.

Die kommenden Trainingszeiten und Orte:

Freitag, 30. August, 15:30 Uhr Ortszeit, Centro de Alto Rendimiento, Bogota

Samstag, 31. August, 19:00 Uhr Ortszeit, Atahualpa Training Field, Bogota

Sonntag, 1. September, Abschlusstraining Parque Recreodeportivo El Salitre, Bogota

Die Gruppenspiele der U20 Frauen:

Ghana - Österreich (3. September 2024, 00:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota/ ORF Sport+)

Österreich - Neuseeland (6. September 2024, 03:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota/ ORF Sport+)

Österreich - Japan (9. September 2024, 01:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota/ORF Sport+)

Gelungene Überraschung im Teamhotel 🇦🇹 Lainie Fuchs, Linda Natter & Isabel Aistleitner unterstützen unsere #U20 Mädels vor Ort 🔙🤗 #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/DbRxQtGHte — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) August 30, 2024

Fotocredit: ÖFB/Jasmin Walter