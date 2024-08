Seit 2016 lenkt Erfolgstrainerin Liese Brancão den spusu SKN St. Pölten RUSH von der Seitenlinie aus. Heuer soll zum dritten Mal en suite der Einzug in die Gruppenphase der UEFA Women´s Champions League gelingen. Vorab äußerte sich die 42 jährige Brasilianerin (geb.: 09.09.1981 in Novo Hamburgo) über das bevorstehende Miniturnier in Georgien, die Stimmung im Team und worauf der österreichische Frauen-Fußball-Serienmeister beim Halbfinal-Gegner Neftçi Baku ganz besonders achten muss.

Nach drei Erfolgen zu Saisonbeginn geht Cheftrainerin Liese Brancão mit dem spusu SKN St. Pölten RUSH als Tabellenführerinnen der Admiral Frauen Bundesliga in die Champions-League-Pause.

"Manche Spielerinnen benötigen noch Zeit, um sich an unser Spiel zu gewöhnen"

Liese Brancão, die ersten drei Pflichtspiele sind erfolgreich absolviert. War das bislang eine Leistung nach ihren Vorstellungen?

Wir sind sehr gut in die Saison gestartet, die Teamleistung war sehr ordentlich. Manche Spielerinnen benötigen noch Zeit, um sich an unser Spiel zu gewöhnen – das ist ganz normal und wir werden ihnen auch diese Zeit geben. Aber wir befinden uns noch sehr früh in der Saison.

Dennoch war es wichtig, gleich mit drei Siegen in die neue Spielzeit zu starten. Dadurch haben wir ordentlich Selbstvertrauen für die bevorstehenden Aufgaben tanken können.

Jetzt wartet eine Woche Georgien. Ihr tretet die Reise am Sonntag an, um euch vor Ort akklimatisieren zu können. Wie wichtig ist das im Hinblick auf die Spiele in Georgien?

Dass uns der Verein dies ermöglicht, dafür bin ich sehr dankbar! Man darf die Zeitverschiebung (Anm.: Georgien zwei Stunden vor Österreich) nicht unterschätzen. Dazu kommen das Klima und weitere kleine Dinge, die man nicht außer Acht lassen darf.

Deshalb bin ich mir sicher, dass wir die beiden Tage nutzen können, um Mittwoch und Samstag auf höchstem Niveau performen zu können.

Torschützenkönigin von Neftçi Baku erzielte in Vorsaison 77 Tore!

Erster Gegner wird am Mittwoch Neftçi Baku, das in der abgelaufenen Saison unglaublich viele Treffer erzielt hat. Was wisst ihr von diesem Team, worauf wird zu achten sein?

Wir konnten einiges an Videomaterial sichten. In der Liga in Aserbaidschan fallen generell viele Treffer. Besonders im Auge behalten muss man die Torschützenkönigin von Neftçi, die in der Saison 2023/24 gesamt 77 Tore erzielt hat.

Wenn wir Samstag im Finale spielen möchten, müssen wir Mittwoch bereits unsere Leistung bringen. Wir nehmen die Aufgabe sehr ernst und möchten mit einem Erfolg über Baku das Finalticket für Samstag lösen.

"Man kann den neuen Schwung im Team direkt spüren"

Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Nach einem solchen Saisonstart brennt das Team sicher auf die internationalen Aufgaben, oder?

Die Stimmung war von Beginn an sehr gut, ungeachtet der Erfolge. Man kann den neuen Schwung im Team direkt spüren. Dank der neuen Spielerinnen, die von Anfang an voll mitgezogen haben, können wir neue Dinge ausprobieren und versuchen. Auf und abseits des Platzes ist die Stimmung äußerst gut und positiv.

Mit der Vienna ist in diesem Jahr auch ein zweiter rot-weiß-roter Verein in der Königinnenklasse vertreten. Wie wichtig ist es für den österreichischen Frauenfußball, einen weiteren Verein in der Champions League zu haben?

Für Österreich ist es extrem wichtig, dass wir wieder einen zweiten Starter in der Champions League haben. Auch die Erfolge des Nationalteams tragen dazu bei, den Frauenfußball in Österreich bekannter zu machen. Schade ist jedoch, dass die Vienna durch einige fehlende Kräfte nicht in voller Stärke auftreten kann, denn ihre Leistungen aus der letzten Saison wären eine tolle Werbung für den Frauenfußball in Österreich.

Ich drücke der Vienna jedoch die Daumen, dass sie sich bei ihrem Auftritt auf höchster europäischer Bühne bestmöglich präsentieren und wünsche ihnen für die Spiele alles Gute!

Interview-Quelle: spusu SKN St. Pölten RUSH

Fotocredit: Raimund Nics und GEPA-ADMIRAL