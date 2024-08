Das U20 Frauen-Nationalteam bewegt sich mit großen Schritten auf das erste WM-Gruppenspiel gegen Ghana (3. September 2024, 00:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota/ ORF Sport+) zu. Zwei Tage vor dem Duell mit den Afrikanerinnen herrscht im Kreis der ÖFB-Auswahl von Teamchef Markus Hackl Anspannung und Vorfreude zugleich, wie auch Mittelfeldspielerin Magdalena Rukavina vom First Vienna FC 1894 bestätigt: „Momentan überwiegt auf jeden Fall die Vorfreude, die Anspannung wird dann erst am Spieltag kommen. Ich glaube, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, kann vieles möglich sein. Unser primäres Ziel ist es jetzt einmal, die Gruppenphase zu überstehen. Aber es gilt, von Spiel zu Spiel zu schauen.“

Vom Erreichen des Achtelfinales überzeugt ist auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel, der seit Donnerstagabend im Kreis des Nationalteams in Bogotá weilt: „Es ist natürlich eine anspruchsvolle Gruppe, aber wir sind so selbstbewusst und glauben daran, die Vorrunde bestehen zu können, wenn wir unsere Leistung bringen. Ich erwarte mir vor allem eine geschlossene Teamleistung, ein Team, das mit Freude auf dem Platz steht und mit viel Energie Fußball spielt. Diese WM-Teilnahme ist unabhängig vom Ausgang ein toller Erfolg für den Frauenfußball und den ÖFB. Ich bin guter Dinge, dass wir eine gute Weltmeisterschaft spielen können.“

Gegen die fünffachen WM-Teilnehmerinnen aus Afrika will die ÖFB-Elf vor allem taktisch clever auftreten: „Wir wollen defensiv kompakt agieren und offensiv unser Pressing ausnutzen, weil das eine Stärke von uns sein kann. Im Ballbesitz müssen wir schauen, kein unnötiges Risiko einzugehen und mit unseren schnellen Offensivspielerinnen für Gefahr zu sorgen“, so Altach-Mittelfeldspielerin Hannah Fankhauser.

Julia Keutz vom SK Sturm Graz ergänzt: „Ich erwarte Ghana gefährlich im Umschaltspiel und mit viel Tempo. Ich hoffe, dass wir einige Pressing-Momente ausnutzen können und sie erst gar nicht so sehr in ihr Spiel kommen lassen.“

Unterstützung neben dem Platz hat das U20 Frauen-Nationalteam seit Donnerstagabend nicht nur von Sportdirektor Peter Schöttel, sondern auch von den drei verletzten Teamspielerinnen Lainie Fuchs, Linda Natter und Isabel Aistleitner. „Ich glaube für die drei ist es wichtig, dabei zu sein, denn sie haben alle einen großen Anteil daran, dass wir uns überhaupt für diese WM qualifiziert haben. Für unser Team ist es sicherlich das Beste, uns gemeinsam auf dieses Turnier vorbereiten zu können“, so Julia Keutz.

Magdalena Rukavina ist sich zudem sicher, dass die zusätzliche Unterstützung ein entscheidender Faktor sein kann: „Es ist richtig cool, dass der ÖFB es möglich gemacht hat, dass sie nach Bogotá reisen können. Sie gehören zum Team und bringen sicher noch zusätzliche Energie ins Team.“

Die verbleibenden beiden Trainingseinheiten vor dem WM-Auftakt bestreitet die ÖFB-Elf am Samstag, 31. August um 10:00 Uhr Ortszeit (vorverlegt) am Atahualpa Training Field sowie am Sonntag, 1. September um 16:30 Uhr Ortszeit im Parque Recreodeportivo El Salitre.

Die kommenden Trainingszeiten und Orte:

Samstag, 31. August, 10:00 Uhr Ortszeit, Atahualpa Training Field, Bogota

Sonntag, 1. September, 16:30 Uhr Ortszeit, Abschlusstraining Parque Recreodeportivo El Salitre, Bogota

Die Gruppenspiele der U20 Frauen:

Ghana - Österreich (3. September 2024, 00:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota/ ORF Sport+)

Österreich - Neuseeland (6. September 2024, 03:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota/ ORF Sport+)

Österreich - Japan (9. September 2024, 01:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota/ORF Sport+)

