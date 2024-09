Das U20 Frauen-Nationalteam steht vor einem historischen Moment in der Geschichte des österreichischen Frauenfußballs. Das erste Gruppenspiel der FIFA U20 Frauen-Weltmeisterschaft in Kolumbien gegen Ghana ist zugleich das erste WM-Spiel eines österreichischen Frauen-Nationalteams in der ÖFB-Geschichte. Nach elf Tagen Vorbereitung und Akklimatisierung auf kolumbianischem Boden steht das U20 Frauen-Nationalteam vor dem langersehnten WM-Auftaktspiel gegen Ghana (3. September 2024, 00:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota/ ORF Sport+).

"Gefühl ist sehr gut und wir brennen alle darauf, endlich in das Turnier zu starten"

Einen Tag vor dem historisch ersten WM-Spiel eines österreichischen Frauen-Nationalteams blickt Teamchef Markus Hackl positiv gestimmt auf das erste Gruppenspiel gegen Ghana, warnt zugleich vor den physisch starken Afrikanerinnen: „Das Gefühl ist sehr gut und wir brennen alle darauf, am Montag endlich in das Turnier zu starten. Ghana mag strukturell ein wenig wild agieren, verteidigt aber sehr nah an der Gegenspielerin. Da müssen wir in der Restverteidigung sehr aufpassen und das Spiel gut kontrollieren. Für uns wird wichtig sein, nicht nur den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen, sondern auch unsere Positionen zu rochieren und dadurch Räume zu kreieren.“

Im Kreis der U20 Frauen-Nationalteams setzt man vor dem großen Auftaktmatch in Bogotá einmal mehr auf eine geschlossene Teamleistung, wie Neulengbach-Kapitänin Tatjana Weiss verrät: „Wenn wir mit Feuer und Leidenschaft in das Spiel und an unsere Grenzen gehen, dann sehe ich gute Chancen, dass wir mit einem positiven Erlebnis in das Turnier starten können. Wir haben Ghana gut analysiert und wissen, dass sie im Umschaltspiel ihre Stärken haben. Da werden wir körperlich dagegenhalten müssen.“

"...wollen nicht nur uns selbst, sondern ganz Österreich stolz machen"

Ähnlich blickt auch Linz-Stürmerin Almedina Sisic auf die WM-Premiere: „Wir wollen gut in das Turnier starten, am besten mit einem Sieg, das wäre das Beste, was uns passieren kann. Wir wollen nicht nur uns selbst mit einer guten Leistung belohnen, sondern ganz Österreich stolz machen. Ghana ist sehr robust und athletisch, spielerisch sehe ich uns aber im Vorteil, wenn wir unsere Leistung zu einhundert Prozent auf den Platz bringen.“

Während es für die Österreicherinnen neben Fidschi, Kamerun und Marokko die erste WM-Teilnahme der Geschichte ist, stehen die „Black Princesses“ aus Ghana vor der 7. WM-Teilnahme bei den U20 Frauen. Die KO-Phase haben die Afrikanerinnen dabei bisher noch nie erreicht. Trainiert werden die Westafrikanerinnen vom 52-jährigen Yussif Basigi.

„Ghana bringt sehr viel Tempo mit, darauf müssen wir gefasst sein, weil wir sicherlich in der Restverteidigung viel zu tun bekommen werden. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir unsere Stärken vor allem im Pressing haben“, analysiert Teamtorhüterin Mariella El Sherif vom deutschen Bundesligisten FC Carl Zeiss Jena.

Das Auftaktmatch der ÖFB-Elf findet, wie auch die beiden weiteren Gruppenspiele gegen Neuseeland (6. September 2024, 03:00 Uhr MEZ, ORF Sport+) und die Weltmeisterinnen von 2018 aus Japan (9. September 2024, 01:00 Uhr MEZ, ORF Sport+) im El Techo Stadium von Bogotá statt. Das 1954 errichtete und 1995 renovierte Stadion fasst während der U20-Weltmeisterschaft rund 7700 Zuschauer:innen.

Premiere feiert bei der 11. Ausgabe der U20 Frauen-Weltmeisterschaft auch der Football Video Support (VS). Die kostengünstige Alternative zum Video Assistent Referee (VAR) ermöglicht jedem Teamchef unter anderem, zwei Mal pro Partie bei Spielszenen, die im Zusammenhang mit einem Tor, Strafstoß, roter Karte oder einer Gelben Karte für eine falsche Spielerin stehen, eine Video-Überprüfung einzufordern. Den Testlauf feierte der VS beim Blue Stars Youth Cup 2024, einem Jugendfußballturnier der FIFA, im Mai in Zürich (SUI).

Unterstützt wird das U20 Frauen-Nationalteam beim Auftaktmatch neben ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel auch von Johann Gartner, Präsident des niederösterreichischen Fußballverbandes, der am Sonntagabend in Bogotá erwartet wird.