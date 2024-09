Heute Mittag wurde in Essling ein weiteres Kapitel in der noch jungen Geschichte des SK Rapid Frauenfußballs aufgeschlagen und zugleich in der 125-jährigen Historie der Hütteldorfer (gegründet 08.01.1999). Die Spielerinnen von Cheftrainerin Katja Gürtler bestritten in der Wiener Frauen Landesliga ihr allererstes Pflichtspiel. Und der Auftakt gegen die SV Essling Frauen endete grandios mit einem 11:0 (5:0)-Kantersieg.

Premieren-Torjubel bereits nach zehn Minuten für Rapidlerinnen

Angeführt von Kapitänin Sandrina Haupt starteten die Rapid-Frauen wie folgt: Das Tor hütete Jasmin Zotter, eine Reihe vor ihr verteidigten Lisa Hoyda, Tina Charwat und Birgit Muck. Im Mittelfeld begannen Sandrina Haupt, Victoria Leitner-Garcia, Lisa Rammel, Jasmin König und Tabea Aitenbichler. Im Sturm agierten Vanessa Rauter und Tatjana Tinesz.

Die grün-weißen Frauen legten furios los und schnell war klar in welche Richtung es heute gehen wird: Mit der ersten Torchance im Spiel konnten die Hütteldorferinnen gleich zum Premierenjubel ansetzen und lieferten den Auftakt beim Torreigen. Vanessa Rauter behauptete sich gekonnt im Strafraum der Esslinger Frauen und blieb beim Abschluss eiskalt - 0:1 (10.).

In dieser Tonart ging es gleich weiter: Lisa Rammel mit dem guten Auge für Tatjana Tinesz, die souverän erhöhte - 0:2 (12.). Es folgte eine Kopie vom zweiten Treffer, zumindest konnte man das aufgrund der Protagonistinnen glauben. Wieder war es Lisa Rammel, die assistierte, und Tatjana Tinesz die vollendete - 0:3 (17.). Der Traumstart war perfekt, darauf wurde sich aber nicht ausgeruht.

Die Gäste dominierten das Spielgeschehen in allen Belangen und belohnten sich auch weiter. Quasi im Minutentakt ging es weiter: Kapitänin Sandrina Haupt steckte gekonnt durch in die Tiefe auf Jasmin König, welche mit einem sehenswerten Heber die Führung weiter ausbaute - 0:4 (27.). Nach einem Elfmeterfoul behielt Lisa Rammel vom Punkt aus die Ruhe, hämmerte den Ball ins Kreuzeck und belohnte ihren starken Auftritt mit ihrem ersten Saisontreffer - 0:5 (31.).

Tatjana Tinesz bejubelte einen Doppelpack.

Jasmin König macht halbes Dutzend voll und erzielt später noch Traumtor

Mit dem Seitenwechsel nahm Cheftrainer Katja Gürtler einige Wechsel vor: Milena Zink, Angelina Werneth und Anna Schlöglmann ersetzten Lisa Hoyda, Victoria Leitner-Garcia und Tabea Aitenbichler. Unverändert ging es im 22. Wiener Gemeindebezirk in der Tonart wie vor der Halbzeitpause weiter. Und in eine Richtung! Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, folgte der nächste Torjubel für Grün-Weiß. Nach einem Eckball war Jasmin König zur Stelle - 0:6 (48.).

Bei brütender Hitze war dann erstmal für rund 20-Minuten eine kurze "Torpause" - ehe das Gürtler-Team den Offensivmotor wieder startete. Abermals war es ein Eckball, welchen dieses Mal Lisa Rammel via Kopfball vollendete - 0:7 (72.). Kurz darauf einer der schönsten Treffer des Tages: Jasmin König fasste sich aus gut 20-Metern ein Herz und feuerte das Leder ins Netz - 0:8 (79.).

Auch die eingewechselte Aldi Masinovic durfte sich in die Torschützinnenliste eintragen, nachdem sie vor dem Tor gekonnt abschloss - 0:9 (82.). Drei Minuten später machte sie den Doppelpack vom Elfmeterpunkt aus perfekt und somit stand es zweistellig - 0:10 (85.). Damit aber nicht genug und der erste lupenreine Pflichtspiel-Hattrick in der Vereinsgeschichte der Frauen sollte folgen. Wieder war es ein Eckball und Aldi Masinovic war per Kopfball zur Stelle zum 0:11-Endstand (90.).

Schlusspfiff: Der erste Pflichtspielsieg steht in den Geschichtsbüchern! 💚

FT’ SV Essling Frauen 0:11 SCR Frauen#DieRapid #SCR2024 pic.twitter.com/xBV2jtmXxA — SK Rapid (@skrapid) September 1, 2024

Wiener Frauen Landesliga | 1. Runde | Sportplatz Essling

Tore: 0:1 Rauter (10.), 0:2 Tinesz (12.), 0:3 Tinesz (17.), 0:4 König (27.), 0:5 Rammel (31.), 0:6 König (48.), 0:7 Rammel (72.), 0:8 König (79.), 0:9 Masinovic (82.), 0:10 Masinovic (85.), 0:11 Masinovic (90.)

SK Rapid Frauen: Jasmin Zotter; Lisa Hoyda (46. Angelina Werneth), Tina Charwat, Birgit Muck; Sandrina Haupt (C), Victoria Leitner-Garcia (46. Milena Zink), Lisa Rammel, Jasmin König, Tabea Aitenbichler (46. Anna Schlöglmann); Vanessa Rauter (83. Lana Khalaf), Tatjana Tinesz (60. Aldijana Masinovic)

Ersatz: Kayleigh van Niehoff, Angelina Werneth, Anna Schlöglmann, Lana Khalaf, Aldijana Masinovic, Milen Zink

Fotocredit: SK Rapid/Chaluk