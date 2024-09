Das U20 Frauen-Nationalteam feiert bei seiner WM-Premiere einen historischen Sieg. Beim ersten WM-Spiel eines österreichischen Frauen-Nationalteams in der ÖFB-Geschichte sorgen Hannah Fankhauser und Nicole Ojukwu für die Treffer beim 2:1-Erfolg gegen Ghana in Bogotá. Details und Spielverlauf siehe auch im Ligaportal-LIVETICKER!

Ausgelassener Jubel beim U20-Frauen-Nationalteam nach dem gelungenen Auftakt in die WM in Bogotá.

Premieren-Tor in Minute 12 - historischer Erfolg trotz spätem Anschlusstreffer

Teamchef Markus Hackl vertraut bei der historischen WM-Premiere auf neun Spielerinnen, die auch bei der erfolgreichen WM-Generalprobe gegen Venezuela (1:0) in der Startelf standen. Die Viererabwehrkette vor Torfrau und Geburtstagskind Mariella El Sherif bilden Kapitänin Chiara D´Angelo, Sarah Gutmann, Tatjana Weiss und Laura Spinn. Im zentralen Mittelfeld starten neben Magdalena Rukavina, Nicole Ojukwu und Greta Spinn Anna Wirnsberger und Hannah Fankhauser auf den Außenbahnen, die Sturmspitze bildet Valentina Mädl.

Vor den Augen von ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel und NÖFV-Präsident Johann Gartner erwischen die Österreicherinnen einen guten Start und kommen in der 7. Minute zu einer ersten Top-Chance. Valentina Mädl schließt im Strafraum für die bereits geschlagene Torfrau ab, der flache Schuss wird noch von einer Verteidigerin vor der Linie geklärt.

Weniger später schreibt das U20 Frauen-Nationalteam dann österreichische Frauenfußballgeschichte. Nach einer Hereingabe von rechts steht Hannah Fankhauser goldrichtig und erzielt mit ihrem Abschluss in der 12. Minute nicht nur die Führung, sondern auch das erste WM-Tor eines österreichischen Frauennationalteams aller Zeiten.

Die Afrikanerinnen werden erstmals in der 19. Minute durch einen Distanzschuss gefährlich, Mariella El Sherif klärt mit einer spektakulären Flugeinlage. Nach einer guten halben Stunde wieder die ÖFB-Elf. Nach Flanke von Fankhauser köpfelt Greta Spinn nur auf die Latte (33.). Der Treffer hätte aber wegen Abseits vermutlich nicht gezählt. In der 40. Minute ist es wieder Spinn, die für Aufsehen sorgt. Die Mittelfeldspielerin des FC Bergheim scheitert im Eins-gegen-Eins leider an Torfrau Amenyeku. Es bleibt bei der knappen 1:0-Führung zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel sind zunächst die Afrikanerinnen dominant. Erst rettet abermals Mariella El Sherif (48.), kurz darauf vergibt Tracey Twum einen Hunderter per Kopf aus kurzer Distanz (51.). Wieder nur wenige Augenblicke später rettet die Latte gegen einen Distanzschuss von Stella Nyamekye (54.).

Aufregung gibt es dann in der 70. Minute. Nach einem Handspiel im Strafraum legt Teamchef Markus Hackl via Football Video Support Protest ein und sollte Recht bekommen, denn Schiedsrichterin Veronika Bernatskaia aus Kirgistan entscheidet auf Strafstoß. Nicole Ojukwu tritt an und verwandelt souverän zum 2:0 (71.).

Vor 1400 Zuschauer:innen bleiben die „Black Princesses“ dennoch am Ball und kommen in einer hektischen Schlussphase zum Anschlusstreffer. Kapitänin Stella Nyamekye nimmt Maß und trifft mit Hilfe des Innenpfostens unhaltbar für Mariella El Sherif. In der achtminütigen Nachspielzeit kann die ÖFB-Elf die knappe Führung über die Zeit bringen und feiert mit dem 2:1-Erfolg gleich im ersten WM-Spiel den ersten Sieg eines österreichischen Frauen-Nationalteams bei einer Weltmeisterschaft.

Nicole Ojukwu (rechts) traf vom Punkt zum zwischenzeitlichen 2:0 und bewies auch in vielen Zweikampfduellen die Oberhand.

"...fühlt sich richtig gut an, unglaublich"

Teamchef Markus Hackl: „Der erste Sieg eines ÖFB-Frauenteams bei einer WM. Das fühlt sich richtig gut an, unglaublich. Ich denke, es war nicht unser bestes Spiel mit Ball, aber wir haben versucht, das Spiel von Beginn an zu kontrollieren. Das frühe Tor hat da gutgetan. Nach dem Elfmeter hätten wir den Sack zu machen können, vielleicht müssen. So ist es am Ende noch einmal sehr spannend geworden. Ich glaube, die Stimmung war vor dem Spiel schon sehr gut. Der Sieg wird jetzt das Selbstvertrauen noch mehr heben.“

"...unser Zusammenhalt und der gemeinsam Fight waren heute unglaublich"

Mariella El Sherif: „Ich bin unglaublich stolz auf das Team, der Tag hätte heute nicht schöner sein können. Ich denke, ein Sieg ist immer gut zum Auftakt, darum bin ich mega glücklich, dass wir heute gewonnen haben. Ich denke, unser Zusammenhalt und der gemeinsame Fight waren heute unglaublich, auch wenn es spielerisch heute wohl nicht unser bestes Spiel war. Die drei Punkte sind alles was zählen.“

"...kann man erst mit ein wenig Abstand realisieren, weil die Emotionen jetzt noch sehr hoch sind"

Kapitänin Chiara D´Angelo: „Wir sind alle richtig happy, dass wir gewonnen haben. Das Spiel war – vor allem in der zweiten Hälfte – nicht einfach und wir hätten es früher entscheiden müssen. Das Einzige was zählt, ist am Ende der Sieg. Ich muss sagen, man wird es erst mit ein wenig Abstand realisieren, dass es der erste WM-Sieg eines Frauen-Nationalteams war, weil die Emotionen jetzt noch sehr hoch sind. Ich glaube, für die Stimmung ist es richtig wichtig, dass wir heute den Auftaktsieg geholt haben. Wir haben aber auch gesehen, woran wir noch arbeiten müssen.“

"...bin im Großen und Ganzen sehr happy"

Torschützin Hannah Fankhauser: „Es war eine richtige Teamleistung heute, ohne die es nicht möglich gewesen wäre. Der Zeitpunkt von meinem Tor war natürlich günstig, darum bin ich im Großen und Ganzen sehr happy. Ich denke, jeder hat heute alles gegeben und das war ausschlaggebend für diesen Auftaktsieg. Wir wissen, wie schwierig ein erstes Spiel ist. Wenn wir uns jetzt weiter verbessern, können wir auch in den kommenden Spielen eine gute Leistung zeigen.“

Weiter geht es für die Hackl-Elf gegen Neuseeland (6. September 2024, 03:00 Uhr MEZ, ORF Sport+) und die Weltmeisterinnen von 2018 aus Japan (9. September 2024, 01:00 Uhr MEZ, ORF Sport+) im El Techo Stadium von Bogotá statt.

Die weiteren Gruppenspiele der U20 Frauen:

Österreich - Neuseeland (6. September 2024, 03:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota/ ORF Sport+)

Österreich - Japan (9. September 2024, 01:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota/ORF Sport+)

„Do schmützt des Eis von meiner Sö“ 🎶🇦🇹#GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/JeJvJ65oXn — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) September 3, 2024

Fotocredit: ÖFB/Jasmin Walter