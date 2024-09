Für die Frauen des First Vienna FC 1894 steht am morgigen Mittwoch, um 14 Uhr, das erste Spiel in der Qualifikationsphase für die UEFA Women’s Champions League auf dem Programm. Im Halbfinale der 1. Runde des Qualifikationsturniers im schwedischen Linköping treffen die Blau-Gelben auf den Pariser FC.

„Uns ist bewusst, dass wir als klarer Außenseiter antreten"

Heute begann für die Vienna Frauen das Abenteuer UEFA Women’s Champions League: Über den Flughafen Wien-Schwechat ging es mit der Austrian Airlines nach Stockholm, von wo aus die Mannschaft mit dem Bus nach Linköping weiterreiste. In der schwedischen Stadt tritt erstmals nach 35 Jahren wieder ein Team der Vienna international an.

Das Spiel gegen die favorisierten Französinnen beginnt morgen, Mittwoch, um 14 Uhr. In der 1. Qualifikationsrunde zur Hauptrunde entscheidet das Turnierformat darüber, wer in die nächste Runde einzieht. Dabei stellt der Pariser FC im Halbfinale eine besonders anspruchsvolle Aufgabe für die Döblingerinnen dar.



Vienna-Trainer Mark Dobrounig sieht die Reise nach Schweden als etwas ganz Besonderes: „Wir freuen uns sehr auf das Abenteuer Schweden und die Champions League. Unser Ziel ist es, diese Tage in vollen Zügen zu genießen, die Erfahrungen aufzusaugen und diese Chance zu nutzen, um uns als Team weiterzuentwickeln. Uns ist bewusst, dass wir als klarer Außenseiter antreten. Doch jedes Spiel beginnt bei 0:0, und wir wollen mutig auftreten, unsere Spielidee umsetzen und Risiken eingehen.“

Grundlage durch die beste Saison der Vereinsgeschichte

Die Teilnahme an der Champions League-Qualifikation verdanken die Vienna Frauen einer herausragenden letzten Saison. Mit einem zweiten Platz in der Meisterschaft sicherten sie sich das Ticket für die UEFA Women’s Champions League, und das morgige Spiel gegen Paris FC markiert den Beginn dieses neuen Kapitels.



„Die Vorfreude ist riesig. Das ist die Woche, auf die wir die ganze letzte Saison hingearbeitet haben, und wir können es kaum erwarten. Natürlich wissen wir, dass Paris eine starke Mannschaft ist. Trotzdem werden wir versuchen, unsere Basics auf den Platz zu bringen und ihnen das Leben schwer zu machen. Was am Ende dabei herauskommt, wird sich zeigen“, erklärt Verteidigerin Lena Kovar, die die Spannung im Team teilt.

Kadersituation und U20-WM: Eine besondere Herausforderung

Ohne sieben Kaderspielerinnen, die aktuell mit der U20-Nationalmannschaft an der WM in Kolumbien teilnehmen, reist die Vienna nach Schweden. Darunter sind mit Christina Schönwetter, Hannah Fankhauser, Jovana Cavic, Magdalena Rukavina, Nadine Seidl, Sarah Gutmann und Isabell Schneiderbauersind alles wichtige Spielerinnen. Zusätzlich erschweren mehrere Verletzungen die ohnehin schon herausfordernde Aufgabe.



„Die Kadersituation ist natürlich anspruchsvoll, aber die zeitgleich stattfindende WM war uns bekannt. Leider haben wir auch Verletzungen hinnehmen müssen, was die Situation nicht einfacher macht. Doch es eröffnet anderen Spielerinnen die Möglichkeit, sich zu beweisen und an diesen Aufgaben zu wachsen. Es zeigt, dass wir über eine breite Basis im Verein verfügen und darauf aufbauen wollen. Unser Ziel ist es, Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs zu fördern und ihnen durch solche Spiele wertvolle Erfahrungen zu ermöglichen. Wir haben den langfristigen Erfolg im Blick und wollen ein solides Fundament für die Zukunft schaffen“, so Cheftrainer Dobrounig zur aktuellen Kadersituation.

Siehe auch: 2:1 vs. Ghana: Historischer Sieg für ÖFB-U20-Frauen bei WM-Premiere

Unterstützung von allen Seiten

Trotz der schwierigen Umstände erhalten die Vienna Frauen Unterstützung von einigen Fans, die die Reise nach Schweden angetreten haben, sowie von verletzten Spielerinnen, die, soweit möglich, ebenfalls dabei sind.



„Das zeigt den starken Zusammenhalt in unserem Team. Wir gehen gemeinsam durch gute wie auch durch schwierige Phasen, und es freut mich besonders, dass viele Spielerinnen, die verletzt sind, trotzdem regelmäßig dabei sind. Dass einige sogar ihren Urlaub nutzen, um hier dabei zu sein, spricht für das große Engagement und die Leidenschaft in unserem Team“, sagt Trainer Dobrounig.

Starke Gegner: Paris FC

Mit Paris FC erwartet die Vienna ein hochkarätiger Gegner. Die Französinnen erreichten in der letzten Saison die Gruppenphase der Champions League, nachdem sie Wolfsburg und Arsenal ausgeschaltet hatten. In der Gruppenphase belegten sie den dritten Platz hinter dem FC Chelsea und BK Häcken aus Schweden.



„Wir müssen realistisch sein – unser Team ist sehr jung. Dennoch freuen wir uns auf zwei spannende Spiele, bei denen wir als Team zusammenhalten und gemeinsam verteidigen werden, aber auch Nadelstiche setzen wollen“, so Verteidigerin Lena Kovar abschließend.

Paris FC vs. First Vienna FC 1894

UEFA Women’s Champions League, 1. Runde

Mittwoch, 4. September 2024, 14:00 Uhr

Linköping Arena

Die U20-Frauen-Nationalmannschaft feierte einen 2:1-Sieg gegen Ghana! 🥳

Vienna-Spielerin Hannah Fankhauser erzielte das historische 1:0. Den Siegestreffer machte Ex-Vienna-Spielerin Nicole Ojukwu. 💙💛



Weiter so, Mädels! 💪🏼#ViennaFamily #Frauenpower pic.twitter.com/B7KWzlDbtc — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) September 3, 2024

Fotocredit: Vienna