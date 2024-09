Das ÖFB-U20 Frauen-Team steht vor seinem zweiten Gruppenspiel bei der FIFA U20 Frauen-Weltmeisterschaft in Kolumbien. In der Nacht auf Freitag trifft die ÖFB-Auswahl in Bogota auf Neuseeland (6. September 2024, 03:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota/ ORF Sport+) und kann mit einem Sieg vorzeitig das Ticket für das Achtelfinale lösen.

„Wissen ganz genau, was auf uns zukommt und wollen das Achtelfinale gegen Neuseeland fixieren"

Nach dem erfolgreichen und historischen WM-Auftaktsieg gegen Ghana (2:1) steht das U20 Frauen-Nationalteam vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Neuseeland (6. September 2024, 03:00 Uhr MEZ, ORF Sport+). Gegen die 8-fachen U20-WM-Teilnehmerinnen und 7-fachen U20-Ozeanien-Meisterinnen kann das ÖFB-Team mit einem neuerlichen Erfolg bereits nach zwei von drei Gruppenspielen vorzeitig das Achtelfinalticket lösen.

Nach der deutlichen 0:7-Auftaktniederlage der Neuseeländerinnen gegen Gruppenfavorit Japan verfolgt Teamchef Markus Hackl ein klares Ziel: „Neuseeland muss natürlich punkten, wenn nicht sogar gewinnen, wenn sie ins Achtelfinale kommen wollen. Wir wiederum wissen ganz genau, was auf uns zukommt und wollen das Achtelfinale gegen Neuseeland fixieren, um gegen Japan dann keinen Druck mehr zu haben.“

Gleichzeitig warnt der 46-Jährige: „Neuseeland ist ein kompaktes und in der Verteidigung sehr organisiertes Team. Man darf sich von der hohen Niederlage gegen Japan im ersten Gruppenspiel nicht täuschen lassen. Für uns gilt daher wie schon gegen Ghana, sehr kontrolliert aufzubauen, wenig Ballverluste zuzulassen und in der Restverteidigung gut organisiert zu sein. Im Ballbesitz wollen wir noch genauer sein und viele Akzente nach vorne setzen.“

„Wir sind ein Team, das fighten kann"

Trotz großer WM-Euphorie weiß man im Kreis des U20 Frauen-Nationalteams den Erfolg des Auftaktsieges richtig einzuordnen: „Ich denke, der Auftaktsieg war sehr wichtig für uns, dennoch gilt es jetzt zu analysieren, was wir noch besser machen müssen, um es gegen Neuseeland umzusetzen. Auch Neuseeland wird gegen uns alles reinhauen, da gilt es für uns mit allem dagegenzuhalten. Wir sind ein Team, das fighten kann, darum kommt es uns aber eher entgegen, dass sie etwas mehr unter Druck stehen“, so Vienna-Mittelfeldspielerin Nadine Seidl.

Auch SK Sturm Graz-Mittelfeldspielerin Julia Keutz meint: „Wir dürfen uns vom ersten Ergebnis Neuseelands nicht irritieren lassen, die Karten werden vor jedem Spiel neu gemischt. Man darf nie mit zu viel Selbstsicherheit in ein Spiel gehen. Die drei Punkte vom ersten Spiel gegen Ghana geben aber natürlich Rückenwind.“

Von einer „gewissen Erleichterung im Team“ und „gestärktem Selbstvertrauen“ spricht zudem Austria Wien-Stürmerin Alisa Ziletkina vor dem Duell mit der Auswahl von Teamchef Leon Birnie. Der ehemalige U17 Frauen-Teamchef Neuseelands führt die U20 Frauen-Auswahl des rund 5-Millionen Einwohner starken Inselstaates seit Februar 2023.

„Mit dem Auftaktsieg ist sehr viel Druck abgefallen"

Neulengbach-Spielerin Anna Holl bestätigt: „Mit dem Auftaktsieg ist sehr viel Druck abgefallen. Wir werden einen guten Plan erarbeiten, wie wir das Spiel gegen Neuseeland angehen wollen. Neuseeland wird uns alles abverlangen. Es ist ein Turnier, in dem alles passieren kann. Dementsprechend müssen wir wieder einhundert Prozent geben, um Punkte zu holen.“

Nach dem ersten von drei Spieltagen liegt die ÖFB-Elf mit drei Zählern auf Rang zwei hinter den punktgleichen Japanerinnen. Neuseeland und Ghana warten noch auf die ersten WM-Punkte bei dieser Endrunde. Bei einem neuerlichen Erfolg der ÖFB-Auswahl sowie einem Sieg der Japanerinnen gegen Ghana würde das U20 Frauen-Nationalteam das Achtelfinale entweder am Donnerstag, 12. September im Atanasio Girardot Stadium in Medellin (23.30 Uhr MEZ) oder am Freitag, 13. September im El Techo Stadion in Bogota (03:00 Uhr MEZ) bestreiten.

Alle weiteren Infos zur FIFA U20 WM in Kolumbien gibt es HIER.

Die verbleibenden Gruppenspiele der ÖFB-U20 Frauen:

Österreich - Neuseeland (6. September 2024, 03:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota/ ORF Sport+)

Österreich - Japan (9. September 2024, 01:00 Uhr MEZ, El Techo Stadium, Bogota/ORF Sport+)

Fotocredit: ÖFB/Jasmin Walter