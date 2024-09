Im 40. Auftritt auf höchster europäischer Bühne sicherten sich Jennifer Klein und Co. mit dem spusu SKN St. Pölten Rush in souveräner Manier das Ticket fürs Endspiel der ersten UEFA Champions League-Runde 2024/25. Schon nach 20 Minuten war das Spiel gegen Neftchi Baku so gut wie entschieden, ließen die Niederösterreicherinnen in der Folge nichts mehr anbrennen und gewannen 5:0. Am Samstag trifft man im Ramaz Shengelia Stadium auf die albanischen Meisterinnen von Vllaznia, die sich bei ihrem Halbfinalspiel gegen Gastgeber Lanchkhuti souverän mit 3:0 durchsetzten.

"...Auftrag war es, weiterzukommen, das haben wir geschafft"

SKN-Trainerin Celia Liese Brancao Ribeiro nach dem Match: "Der Auftrag war es heute, weiterzukommen, das haben wir geschafft. Wir haben ziemlich schnell drei Tore geschossen und dann das Tempo etwas vom Spiel herausgenommen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann stark durchgetauscht, sind ruhig geblieben und noch zwei Tore geschossen. Wir freuen uns, dass wir am Samstag im Finale stehen werden.

Fotocredit: Tom Seiss