Nach dem Saisonstart in der ADMIRAL Frauen Bundesliga Mitte August startet am kommenden Wochenende auch der SPORTLAND Niederösterreich Frauen Cup in die neue Saison. Die Partien gibt es auch im Ligaportal-LIVETICKER zu verflogen - wenn auch bei einem Match du vor Ort bist, berichte live aus dem Stadion und informiere die Leserinnen und Leser!

Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten Rush und der First Vienna FC 1894 haben in Runde eins ein Freilos aufgrund der Champions League-Teilnahme.

Geballte Fußball-Frauenpower am gesamten Wochenende

Den Auftakt der acht Samstagspartien macht die FSG Brunn/Altenmarkt mit dem Heimspiel gegen den SV Horn (Samstag, 7. September, 13:00 Uhr). Zudem kommt es um 17:30 Uhr zum Innsbrucker Derby zwischen dem Sportverein Innsbruck und Zweitligist FC Wacker Innsbruck. Um 18:00 Uhr empfängt Zweitligist SG FAC – USC Landhaus den Bundesliga-Vertreter FK Austria Wien zum Wiener Erstrundenduell.