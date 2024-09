Die spusu SKN St. Pölten Rush-Mädels haben sich für das große Finale im Kampf um ein UWCL-Playoff-Ticket gegen Neftci Baku warm geschossen. Der 5:0-Auftaktsieg war der ideale Probegalopp für den Showdown am Samstag gegen den albanischen Meister KFF Vllaznia im Ramaz Shengelia Stadium von Kutaisi (Ankick 18 Uhr MESZ).

SKN St. Pölten-Rush Spielerin Izabela Križaj

Aufgabe gegen Neftci souverän gelöst

Der Namensgeber des Stadions in Kutaisi - Ramaz Shengelia - sagt den Wölfinnen natürlich nichts. Fußball-Österreich könnte er vielleicht aber doch ein Begriff sein: 1981 schoss er den GAK fast im Alleingang aus dem Europacup der Pokalsieger (3 der 4 Treffer in der ersten Runde/2:1 h, 2:2 a erzielte damals der zweifache sowjetische Fußballer des Jahres). Tore werden natürlich auch der Schlüssel für den Erfolg am Samstag für die St. Pöltnerinnen sein.

Gegen Neftci hat es schon gut geklappt, vor allem in den ersten 20 Minuten war man sehr effizient - Sophie Hillebrand doppelt und Jennifer Klein vom Elfmeterpunkt sorgten früh für einen ruhigen Abend. Was folgte, war letztendlich eine Aufwärmübung für das Finale. Dort trifft man jetzt auf den elffachen albanischen Meister KFF Vllaznia. Ein Gegner, der durchaus auf Augenhöhe sein wird.

Nicht nur, weil das Team von Nikolin Leka vor zwei Jahren den Sprung in die Gruppenphase der UEFA Women´s Champions League schaffte, auch der Auftritt beim 3:0 gegen Lanchkhuti (Georgien) zeigt das. Zwar dauerte es fast bis zum Pausenpfiff, dass das Team, welches in der abgelaufenen Meisterschaft nur eine Niederlage und vier Gegentore kassiert hatte, über den Führungstreffer jubeln durfte. Letztendlich war man aber die klar bessere Mannschaft und siegte mehr als verdient.

"Die individuelle Qualität in der Offensive macht sie unangenehm"

Für Trainerin Liese Brancao und ihr Betreuerteam steht nach den ersten Analysen - man beobachtete den Gegner, obwohl man zur gleichen Zeit spielte, natürlich vor Ort live - fest: "Vllaznia ist ein Team mit einigen technisch, sehr versierten Spielerinnen (Anm.: Stürmerin Megi Doci, die in der letzten Saison nicht weniger als 49 Treffer erzielte, schoss ihre Farben gegen Lanchkhuti zum Beispiel sehenswert in Führung), das absolut nicht zu unterschätzen ist. Vor allem, die individuelle Qualität in der Offensive macht sie unangenehm."

Trotzdem ist man im Lager der Wölfinnen natürlich optimistisch und bereitet sich akribisch auf das entscheidende Duell vor. So gab´s nach der Partie am Mittwoch einen Tag später für die Spielerinnen, neben einem Regenerationstraining, auch ein paar Stunden Freizeit, um den Kopf wieder freizubekommen. Auf dem Programm stand zum Beispiel ein Ausflug in den Finalort Kutaisi.

UEFA Women´s Champions League – Finalspiel 1. Runde

Samstag, 7.9.2024/18 Uhr – Spielort: Ramaz Shengelia Stadium, Kutaisi (Georgien)

spusu SKN St. Pölten Rush – KFF Vllaznia (Albanien)

Fotocredit: Tom Seiss