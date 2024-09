Der spusu SKN St. Pölten Rush gewann Samstagabend das Erstrunden-Endspiel der UEFA Women's Champions League in Kutaisi dank das Goldtor von Kamila Dubcova mit 1:0 gegen die albanischen Meisterinnen von Vllaznia und stehen damit neuerlich im Playoff um ein Ticket in der "Königinnenklasse". Die Auslosung erfolgt am Montag. Schafft man die Hürde Playoffs, stünde man zum dritten Mal in Folge unter den besten 16 Teams Europas.

Niederösterreicherinnen klar tonangebend und verdienter Sieger im Finalspiel

Nach dem 5:0 gegen Baku gingen die Wölfinnen des spusu SKN St. Pölten motiviert in das Erstrunden-Endspiel der UEFA Women's Champions League gegen die albanischen Meisterinnen von Vllaznia. Von Beginn hatten die St. Pöltnerinnen die Begegnung in Kutaisi unter Kontrolle, ehe Neuzugang Kamila Dubcová in Minute 18 für die verdiente Führung der Gäste sorgte.

Nach Seitenwechsel, das gewohnte Bild. St. Pölten drückte auf den zweiten Treffer, hatte bei drei Szenen innerhalb weniger Minuten mit drei Aluminiumtreffer jedoch Pech. Nach der gelb-roten Karte für die Albanerin Doci bäumte sich Vllaznia nochmals auf, Carina Schlüter und die Hintermannschaft des spusu SKN St. Pölten Rush hatte jedoch alles im Griff und ließ nichts mehr anbrennen.

Damit warten auf die St. Pöltnerinnen neuerlich die Playoffs der UEFA Women´s Champions League, in denen man sich in Hin- und Rückspiel um einen Platz in der Gruppenphase matcht. Die Auslosung geht am Montag über die Bühne.

UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - 1. Runde - Finale

spusu SKN St. Pölten Rush 1:0 (1:0) KFF Vllaznia

Aufstellung: Schlüter Carina, Krizaj Izabella (79. Johanning Anna), Balog Leonarda, Klein Jennifer, Touon, Elka, Wenger Claudia, Mikolajova Marie, Dubcova Kamila, Hillebrand Sophie, Brunnthaler Melanie (60. Pekel Melike), Mattner Sarah (60. Zver Mateja)

Tor: Kamila Dubcova (18.)

Fotocredit: Tom Seiss