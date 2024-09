Die Linzer Athletikerinnen meistern die erste Runde des ÖFB SPORTLAND Niederösterreich Cups und feiern zugleich den ersten Pflichtspielsieg der Saison. Neuverpflichtung Andrea Svibkova erzielt nach zwei Minuten ihren ersten LASK-Treffer. Edina Avdic (71.) markiert den 2:0-Endstand gegen die Carinthians LIWOdruck Hornets.

LASKlerinnen tonangebend und letzten Endes auch verdiente Siegerinnen

Der LASK gastierte zur ersten Runde des ÖFB SPORTLAND Niederösterreich Cups bei den Zweitligistinnen der Carinthinas LIWOdruck Hornets in Kärnten. Die Athletikerinnen starteten gut in die Partie und gingen gleich in Führung. Kapitänin Jana Kofler brachte einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum und Andrea Svibkova köpfte zur 1:0-Führung ein (2.). Zugleich war das Svibkovas erster LASK-Treffer, nachdem sie erst letzte Woche nach Linz wechselte.

Die Linzerinnen dominierten im Folgenden Ball und Gegner. Lediglich der Pass ins letzte Drittel wollte nicht glücken. Bety Nemcova und Jasmin Reiterer scheiterten im ersten Durchgang noch an der gegnerischen Schlussfrau. Mit der Linzer 1:0-Führung ging es in die Katakomben.

Nach dem Seitenwechsel fanden die LASKlerinnen die erste Chance vor. Linda Schöser brachte den Ball vor dem Tor aber nicht richtig unter Kontrolle. Schwarz-Weiß war im zweiten Durchgang weniger dominant, hatte Probleme mit der eigenen Passgenauigkeit. Dadurch kamen die Kärntnerinnen wieder mehr ins Spiel – zwingend gefährlich wurden die Hausherrinnen aber nie. Der LASK baute die Führung aus. Jasmin Reiterer kam mit viel Tempo über den rechten Flügel, gewann das Eins-gegen-Eins mit der Verteidigerin und schlug einen Stanglpass. Andrea Svibkova verlängerte und die eingewechselte Edina Avdic drückte den Ball zum 2:0 über die Linie (71.).

Die Linzerinnen fanden noch die eine oder andere Halbchance vor, Treffer glückte keiner mehr und sie gewinnen verdient mit 2:0 gegen die Carinthians LIWOdruck Hornets. Die zweite Runde des ÖFB SPORTLAND Niederösterreich Cups findet bereits kommendes Wochenende statt und wird am morgigen Montag, um 10:45 Uhr ausgelost.



"Hoffentlich gibt uns das Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben"

Cheftrainer Benjamin Stolte: „Nach dem Führungstreffer haben wir es verabsäumt, den nächsten Treffer zu markieren. Wir waren die spielbestimmende Mannschaft. Im zweiten Durchgang hatten wir einen kleinen Hänger drin. Hoffentlich gibt uns das Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Wichtig ist, dass wir mit einem Erfolgserlebnis aus Kärnten zurückkommen.“

Tore: Svibkova (2.), Avdic (71.).

So spielte der LASK: Mühleder – Kerschbaummayr, Stiglmair, Kubickova, Farthofer (80. Vorhauer), Reiterer, Nemcova, Kofler (65. Avdic), Reichmann, Schöser, Svibkova (80. Schweitzer).



Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von LASK-Frauenfußball (@laskfrauen)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at